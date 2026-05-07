Pragmata knackt 2 Millionen Verkäufe in 20 Tagen – Capcom sagt danke

Capcom kann den nächsten Erfolg für Pragmata vermelden: Nur 20 Tage nach dem Release am 17. April 2026 hat das Sci-Fi-Action-Adventure weltweit die Marke von über 2 Millionen verkauften Einheiten geknackt. Erschienen ist Pragmata für PS5, PC, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S und der Start verläuft damit nicht nur laut, sondern auch erstaunlich schnell.

Die neue Zahl ist dabei nicht aus dem Nichts gekommen. Schon in den ersten drei Tagen nach Launch hatte Capcom bereits 1 Million Verkäufe bestätigt. Dass sich das Tempo anschließend hält, dürfte auch damit zusammenhängen, dass Pragmata in der Community und bei Kritikern einen sehr warmen Empfang erwischt hat.

Offizielle Bestätigung und Dank an die Community

Wie wurde die neue Verkaufsmarke kommuniziert? Capcom hat das Update am 7. Mai 2026 über den offiziellen Pragmata-Kanal auf X veröffentlicht. Begleitet wurde die Meldung von einem kurzen Video, in dem Diana ein handgemaltes Schild mit der Aufschrift 2.000.000 units, Thank You hochhält.

Das passt zum Ton der bisherigen Kommunikation rund um das Spiel. Schon während der langen Entwicklungsphase hatte Diana in Marketingclips immer wieder handschriftliche Notizen gezeigt, damals noch als kleine Botschaften an die Fans, nachdem Pragmata mehrfach verschoben worden war. Diesmal steht endlich eine positive Nachricht im Mittelpunkt.

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Was sagt das Team selbst zu den 2 Millionen? Kurz nach der Meilenstein-Meldung folgte außerdem eine Nachricht von Director Cho Yonghee, die Capcom ebenfalls über die offiziellen Kanäle teilte.

Ich freue mich, mitteilen zu können, dass sich inzwischen über 2 Millionen Menschen Diana und Hugh auf ihrer Reise zum Mond angeschlossen haben. Das Team ist überwältigt von der warmen Unterstützung. Als Dankeschön haben wir eine Illustration vorbereitet. Vielen, vielen Dank an alle.

Kritikerlob als Rückenwind für den Verkaufsstart

Wie gut kommt Pragmata bei Reviews an? Auch die Wertungen liefern dem Spiel Rückenwind: Auf OpenCritic steht Pragmata aktuell bei einem Top-Critic-Average von 86 und einer Empfehlung von 96 Prozent. In mehreren Reviews wird vor allem das ungewöhnliche Kampfsystem gelobt.

In der hiesigen Debatte bleibt aber auch Kritik nicht aus. So wird Pragmata trotz starker Inszenierung und Ideenreichtum vereinzelt für eine eher kurze Spieldauer und eine vergleichsweise vorhersehbare Story kritisiert. Unterm Strich überwiegt jedoch klar der positive Eindruck, was bei einer neuen Marke enorm wichtig ist.

Welche Punkte werden besonders häufig hervorgehoben? In vielen Besprechungen tauchen vor allem diese Aspekte immer wieder auf:

innovatives Combat-Design als zentrales Highlight

starkes Sci-Fi-Setting und auffällige audiovisuelle Präsentation

teils Kritik an Umfang und Story-Verlauf

Ein starker Wert für eine neue Capcom-Marke

Wie ordnet sich der Erfolg im Capcom-Jahr 2026 ein? Capcom hat 2026 bereits weitere große Releases im Portfolio, darunter Resident Evil Requiem, das seit dem Launch am 27. Februar 2026 laut Capcom über 7 Millionen Verkäufe erreicht hat. Trotzdem sollte man den Erfolg von Pragmata nicht eins zu eins daran messen, denn hier geht es um eine neue IP mit experimentellerem Ansatz.

Warum sind 2 Millionen in drei Wochen so bemerkenswert? Spannender ist der Vergleich mit anderen frischen Capcom-Marken der letzten Jahre. Exoprimal lag Berichten zufolge im Herbst 2023 noch unter der Million, und auch Kunitsu-Gami: Path of the Goddess soll Capcom-intern die Erwartungen nicht erfüllt haben. Dagegen steht Pragmata mit über 2 Millionen verkauften Einheiten schon nach wenigen Wochen auffällig gut da und hat sich damit früh einen Platz als potenziell langfristige neue Säule gesichert.

Jetzt wird interessant, wie stark das Spiel in den kommenden Wochen durch Mundpropaganda, Updates und mögliche Aktionen in den digitalen Stores weitergetragen wird.

Habt ihr Pragmata bereits gespielt und glaubt ihr, dass Capcom daraus langfristig eine neue große Reihe machen kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.