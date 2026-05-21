Tower of Time gratis sichern – so klappt der Steam-Key bis 23. Mai 2026

Wer noch nach einem neuen Rollenspiel für die Bibliothek sucht, sollte jetzt schnell sein: Bis zum 23. Mai 2026 lässt sich das 2018 erschienene Taktik-RPG Tower of Time auf Steam komplett kostenlos abstauben. Die Aktion läuft allerdings nicht direkt über Steam selbst, sondern über eine Promotion im Rahmen eines Sales bei Fanatical.

Wichtig: Das Gratis-Angebot ist auf 100.000 Keys begrenzt. Außerdem ist die Aktion regional eingeschränkt, kann also je nach Wohnort verfügbar sein oder nicht.

So funktioniert der Gratis-Key bis zum 23. Mai

Wie bekommt ihr Tower of Time gratis auf Steam? Um den Key zu erhalten, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen, die an den Fanatical-Account und euren Steam-Account gekoppelt sind.

Damit nichts schiefgeht, hier die Schritte vollständig und in der richtigen Reihenfolge:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Fanatical-Account erstellen oder mit einem bestehenden Konto einloggen. Einen gültigen Steam-Account mit Fanatical verknüpfen. (Das Steam-Profil muss mindestens einen erfolgreichen Einkauf über umgerechnet 5 Euro oder mehr vorweisen.) Den Fanatical-Newsletter abonnieren. Die Tower-of-Time-Seite bei Fanatical aufrufen. Das Spiel in den Warenkorb legen und den Checkout mit 100 Prozent Rabatt abschließen.

Wer das erledigt, bekommt einen Steam-Key und kann Tower of Time dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzufügen.

Darum könnte sich Tower of Time für Taktik-Fans lohnen

Was für ein Spiel ist Tower of Time? Tower of Time wird als Strategie-RPG mit Dungeon-Crawler-Elementen beschrieben. Ihr erkundet unterirdische Areale und geht einer Bedrohung nach, die eine Fantasy-Welt im Stil klassischer Genre-Vorbilder ins Wanken bringt.

Rollenspiel-Fans bekommen dabei ein recht klassisches Paket aus Charakteraufbau und Optimierung: Klassen-Builds, Waffen-Schmieden, Team-Zusammenstellung und Skill-Freischaltungen stehen im Mittelpunkt und richten sich klar an Leute, die gern tüfteln.

Was macht das Kampfsystem besonders? Die Gefechte sind als taktische Echtzeit-Puzzles gedacht. Statt nur Werte zu vergleichen, zählt auch, wie ihr eure Gruppe positioniert und in welche Richtung Angriffe gehen. Laut Studio Event Horizon soll genau dieses Zusammenspiel aus Planung und schnellen Entscheidungen den Unterschied zu vielen Mainstream-RPGs ausmachen.

Dazu kommen laut Beschreibung über 150 Gegnertypen und 50 Bosskämpfe. Wer hauptsächlich auf Kämpfe aus ist, kann außerdem in den RPGlite-Modus wechseln, der Story-Anteile kürzt, damit der Fokus stärker auf dem Combat liegt.

Systemanforderungen und weitere Gratis-Spiele im Blick

Welche PC-Anforderungen stellt Tower of Time? Wer vor dem Download kurz abgleichen will, findet hier die Mindestanforderungen in kompakter Form:

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 (64 Bit) Prozessor Intel Core i3 oder vergleichbar Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 660 oder vergleichbar DirectX Version 11 Speicherplatz 12 GB verfügbar

Welche anderen Gratis-Aktionen gibt es aktuell oder demnächst? Stand jetzt ist auf Steam parallel nur ein weiteres Free-to-Claim-Angebot aktiv, nämlich der Indie-Plattformer Dino Running from a Furry. Außerdem kursieren Hinweise auf weitere mögliche Gratis-Aktionen im Mai und Juni, darunter Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War und Car Mechanic Simulator 2018, konkrete Details können sich aber noch ändern.

Habt ihr Tower of Time schon gespielt oder nehmt ihr die Aktion bis zum 23. Mai 2026 noch mit? Schreibt es gern in die Kommentare.