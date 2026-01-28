PlayStation Plus Februar 2026 – Ace Combat 7 als überraschender Bonus-Titel

Ab dem 3. Februar 2026 erwarten dich im Essential-Tarif von PlayStation Plus gleich vier kostenlose Titel, darunter ein überraschender Bonus. Statt der üblichen drei Spiele erhalten Abonnenten in diesem Monat zusätzlich Ace Combat 7: Skies Unknown – ein Spiel, das bisher nur für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde.

Die vollständige Liste der kostenlosen PS Plus-Spiele im Februar 2026 lautet: Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4), Subnautica: Below Zero, Ultros und Undisputed (PS5).

Alle PS Plus-Spiele im Februar 2026 im Überblick

Welche vier Titel gibt es im Februar 2026 kostenlos? Die Auswahl im Februar ist facettenreich und bietet für unterschiedliche Vorlieben passende Titel. Das Besondere: Mit Ace Combat 7 ist ein vierter Bonus-Titel dabei, obwohl traditionell nur drei Spiele im Essential-Abo enthalten sind.

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4): Ein actionreicher Flugsimulator mit intensiven Luftkämpfen, der ursprünglich 2019 erschien. Obwohl keine native PS5-Version existiert, bleibt das Spiel auch auf der neuen Konsole spielbar.

Ein actionreicher Flugsimulator mit intensiven Luftkämpfen, der ursprünglich 2019 erschien. Obwohl keine native PS5-Version existiert, bleibt das Spiel auch auf der neuen Konsole spielbar. Subnautica: Below Zero: Ein Open-World-Survivalspiel auf einem eisigen Alienplaneten, in dem du die Tiefsee erkundest und deine Basis ausbaust. Die Fortsetzung des gefeierten Subnautica bietet erneut dichte Atmosphäre, auch wenn die Kritiken etwas gemischter ausfielen als beim Vorgänger.

Ein Open-World-Survivalspiel auf einem eisigen Alienplaneten, in dem du die Tiefsee erkundest und deine Basis ausbaust. Die Fortsetzung des gefeierten Subnautica bietet erneut dichte Atmosphäre, auch wenn die Kritiken etwas gemischter ausfielen als beim Vorgänger. Ultros: Ein künstlerisch ungewöhnliches Sci-Fi-Metroidvania mit psychedelischer Optik. Das Gameplay richtet sich klar an Fans des Genres, die nach innovativen Leveldesigns und tiefgründiger Erzählweise suchen.

Ein künstlerisch ungewöhnliches Sci-Fi-Metroidvania mit psychedelischer Optik. Das Gameplay richtet sich klar an Fans des Genres, die nach innovativen Leveldesigns und tiefgründiger Erzählweise suchen. Undisputed (PS5): Der Headliner dieses Monats ist ein realistisches Boxspiel mit Solo- und Multiplayer-Modus. Trotz durchwachsener Bewertungen hat es sich eine feste Community aufgebaut und dürfte durch den PS Plus-Zugang einen deutlichen Spielerzuwachs erleben.

Starke Auswahl für beide Konsolengenerationen

Welche Plattformen werden unterstützt? Obwohl Sony bereits angekündigt hatte, künftig den PS4-Support bei PS Plus einzuschränken, zeigt der Februar 2026 eine andere Realität: Alle Spiele – bis auf Undisputed – sind auch für PS4 verfügbar. Besonders bemerkenswert ist die Rückkehr von Ace Combat 7, das nie offiziell für PS5 erschienen ist, aber weiterhin kompatibel bleibt.

Subnautica: Below Zero und Ultros bieten native PS4-Versionen, sodass auch Besitzer der älteren Konsole nicht leer ausgehen. Das dürfte viele freuen, die noch nicht auf die PS5 umgestiegen sind.

Ein Bonusspiel als positives Signal

Warum ist Ace Combat 7 ein besonderer Fall? Sony überrascht mit einem zusätzlichen Spiel, das nicht Teil der ursprünglichen Leaks war. Ace Combat 7 ist nicht nur technisch eindrucksvoll, sondern auch ein Liebhabertitel für Fans von Flug-Action. Dass es trotz seines Alters erneut ins Rampenlicht gerückt wird, zeigt, dass Nischengenres bei PS Plus weiterhin eine Chance haben.

Außerdem sendet Sony damit ein positives Signal an PS4-Nutzer, denn die Befürchtungen über einen baldigen Wegfall kostenloser PS4-Titel haben sich bisher nicht bewahrheitet.

So lange stehen die Spiele zur Verfügung

Bis wann kannst du die Februar-Spiele herunterladen? Die neuen PS Plus-Titel sind ab Dienstag, dem 3. Februar 2026 erhältlich. Du hast dann bis zur Enthüllung und Veröffentlichung der März-Spiele Zeit, sie kostenlos deiner Bibliothek hinzuzufügen. In der Regel erfolgt die Umstellung immer am ersten Dienstag des Monats, also voraussichtlich am 3. März 2026.

Vergiss nicht: Die Januar-Spiele – Need for Speed Unbound, Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper – sind nur noch bis Montag, den 2. Februar 2026 verfügbar.

Attraktive Mischung trotz Kritik an Vormonat

Wie fällt der Vergleich zum Januar 2026 aus? Viele hatten den Januar-Lineup als enttäuschend empfunden. Zwar boten die drei Titel dort eine gewisse Vielfalt, doch Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper trafen nicht jeden Geschmack. Im Februar scheint Sony jedoch auf Feedback reagiert zu haben, denn sowohl Genre-Fans als auch Gelegenheitsspieler finden dieses Mal passende Optionen.

Besonders die Mischung aus Survival, Action, Indie-Kunstprojekt und realistischer Sport-Umsetzung hebt den Februar positiv hervor. Der zusätzliche vierte Titel rundet das Angebot ab.

Deine Meinung ist gefragt

Wie gefällt dir die Spieleauswahl für Februar 2026? Bist du vom Bonus-Spiel überrascht oder hättest du dir andere Titel gewünscht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!