ARC Raiders im Angebot – Spare 30% auf den besten Multiplayer-Shooter 2025

ARC Raiders hat sich seit dem Release Ende Oktober 2025 zu einem der spannendsten Multiplayer-Titel des Jahres entwickelt. Jetzt gibt es den Extraction-Shooter von Embark Studios mit einem satten Rabatt von 30 % – allerdings nur für kurze Zeit.

Der aktuelle Deal ist Teil des Winter Sales auf Fanatical. Sowohl die Standard- als auch die Digital Deluxe Edition von ARC Raiders sind bis zum 5. Januar 2026, 19:00 Uhr deutscher Zeit reduziert. Damit bekommst du die Standardversion bereits für rund 28 Euro, während die Deluxe Edition etwa 42 Euro kostet. Ein starker Preis für einen der meistdiskutierten Shooter des Jahres.

Was macht ARC Raiders so besonders?

Warum ist ARC Raiders ein Highlight für Shooter-Fans? ARC Raiders ist ein Third-Person-Extraction-Shooter mit PvPvE-Fokus. Du kämpfst nicht nur gegen andere Teams, sondern auch gegen feindliche Roboterwesen namens ARC. Die Mischung aus spannender Beutejagd, taktischen Gefechten und riskanten Extraktionen sorgt für Nervenkitzel pur.

Das Setting ist ebenso einzigartig: In einer postapokalyptischen Zukunft des Jahres 2180 durchstreifst du die Erdoberfläche auf der Suche nach Ressourcen, während deine Heimatbasis unterirdisch in der italienischen Region des Rust Belt liegt. Als Raider aus der Stadt Speranza entscheidest du selbst, ob du kooperierst oder lieber als Einzelgänger Beute machst.

Technisch ausgereift und stimmungsvoll

Wie wurde ARC Raiders technisch umgesetzt? Embark Studios setzt bei ARC Raiders auf die Unreal Engine 5 – und das sieht man. Die atmosphärischen Karten, dynamischen Wettereffekte und flüssigen Animationen sorgen für ein immersives Gameplay-Erlebnis. Besonders die Cold Snap-Erweiterung vom 16. Dezember 2025 bringt winterliche Maps mit eingeschränkter Sicht und neuen Audioeffekten.

Auch das Belohnungssystem überzeugt: Über die sogenannten Raider Decks erhältst du kosmetische Items wie Outfits oder Skins. Bislang gibt es zwei kostenlose Decks, aber auch neue Premium-Pässe sind bereits angekündigt. Zuletzt erschien am 26. Dezember 2025 der Goalie Deck – mit Eishockey-inspirierten Skins.

Anerkennung bei Preisverleihungen

Welche Auszeichnungen hat ARC Raiders erhalten? ARC Raiders wurde bei den Game Awards 2025 mit dem Titel Bestes Multiplayer-Spiel ausgezeichnet. Darüber hinaus ist der Titel auch bei den British Video Game Awards für mehrere Kategorien nominiert – darunter sogar für „Bestes Spiel“.

Angesichts von über 4 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten zwei Wochen und gleichzeitigen Spielerzahlen von über 700.000 ist die Begeisterung nachvollziehbar. Viele Fans sehen in ARC Raiders eine moderne Weiterentwicklung des Extraction-Genres, vergleichbar mit dem Hype um Helldivers 2 im Jahr davor.

Jetzt einsteigen lohnt sich

Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg? Mit dem aktuellen Rabatt fällt der Einstieg nicht nur leichter, sondern du profitierst gleichzeitig von mehreren Updates, die das Spielerlebnis weiter verbessert haben. Zusätzlich kannst du an den aktuell laufenden Events wie Flickering Flames teilnehmen und exklusive kosmetische Items freischalten.

Wöchentliche Trials und neue Inhalte halten das Spiel frisch. Besonders für Neueinsteiger ist der faire Matchmaking-Ansatz interessant: Solo-Spieler werden in der Regel mit anderen Solo-Spielern gematcht, sodass du dich nicht direkt überfordert fühlst.

Wenn du also neugierig bist, worum es im Hype rund um ARC Raiders geht, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen – bevor der Rabatt am 5. Januar 2026 endet.

Wie findest du den Stil von ARC Raiders? Hast du es schon ausprobiert oder nutzt du jetzt den Rabatt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!