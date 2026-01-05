Zelda-Klassiker auf Switch 2: Kommen Wind Waker und Twilight Princess zurück?

2026 markiert das 40-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda und die Erwartungen könnten kaum höher sein. Während Fans auf ein neues Abenteuer hoffen, deuten aktuelle Leaks darauf hin, dass Nintendo zuvor mit Remaster-Versionen zweier beliebter Klassiker für die kommende Switch 2 auftrumpfen könnte: Twilight Princess und The Wind Waker.

Diese beiden Titel waren bislang auf aktuellen Konsolen nicht verfügbar, obwohl sie als einige der besten Spiele der Reihe gelten. Nun scheint sich das zu ändern. Laut einem Leak von Nash Weedle, der bereits bei Pikmin 3 Deluxe recht behalten hatte, könnten genau diese beiden Zelda-Klassiker bald ein technisches Upgrade erhalten und das zum perfekten Zeitpunkt.

Warum sind Remaster für die Switch 2 so wahrscheinlich?

Was spricht für Neuauflagen von Wind Waker und Twilight Princess? Beide Spiele sind aktuell auf modernen Nintendo-Plattformen nicht spielbar. Wind Waker erschien 2002 ursprünglich für den GameCube und erhielt lediglich 2013 ein HD-Remaster für die Wii U. Twilight Princess kam 2006 auf den Markt und wurde ebenfalls 2016 für die Wii U neu aufgelegt. Doch die Wii U wurde von Nintendo schnell fallen gelassen – seither sind diese Versionen in der Versenkung verschwunden.

Da die technische Grundlage für HD-Versionen bereits existiert, wären neue Portierungen für die Switch 2 mit vergleichsweise geringem Aufwand verbunden. Nintendo hat bereits bewiesen, dass sie bei Jubiläen gerne auf ihre Klassiker zurückgreifen – siehe Super Mario 3D All-Stars oder Metroid Prime Remastered.

Diese Spiele stehen laut Leak für Remaster zur Auswahl

Welche Titel sollen für Switch 2 erscheinen? Neben Wind Waker und Twilight Princess nennt der Leak weitere Spiele, die eine neue Version für die kommende Nintendo-Konsole erhalten könnten. Dazu gehören auch Titel außerhalb des Zelda-Universums:

Mario & Luigi: Brothership

Metroid Prime Remastered

Mario Strikers

Hyrule Warriors : Zeit der Verheerung

: Zeit der Verheerung Astral Chain

Yoshi’s Crafted World

Princess Peach: Showtime

Insbesondere Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung könnte von der Switch 2 stark profitieren: Eine stabilere Bildrate und technische Verbesserungen würden das Spiel deutlich angenehmer machen.

Wind Waker: Ein unterschätzter Klassiker im neuen Gewand?

Warum wünschen sich Fans eine Rückkehr von The Wind Waker? The Wind Waker war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ein kontroverses Spiel: Der Cel-Shading-Look spaltete damals die Community. Heute jedoch gilt es als einer der besten Titel im Zelda-Franchise. Die offene Welt auf hoher See, kreative Dungeons und der emotionale Soundtrack haben das Spiel zu einem Kult-Klassiker gemacht.

Ein Remaster für die Switch 2 könnte die bereits vorhandene HD-Version der Wii U nutzen und weiter verbessern. Dabei würde sich nicht nur die Auflösung, sondern auch Ladezeiten und Performance deutlich steigern lassen. Zudem ist Wind Waker ein wichtiger Teil der Zelda-Chronologie – und derzeit für viele Spieler schlicht nicht zugänglich.

Twilight Princess: Der düstere Bruder kehrt zurück

Was macht Twilight Princess zu einem Favoriten für ein Remaster? Twilight Princess war Nintendos Reaktion auf die Kritik an Wind Waker. Statt bunter Comic-Optik setzte man auf realistische Grafik und einen ernsteren Ton. Das Ergebnis: Eine düstere, dichte Atmosphäre, die bei vielen Fans hervorragend ankam.

Auch Twilight Princess erhielt ein HD-Remaster für Wii U – doch genau wie bei Wind Waker ist diese Version heute kaum mehr erreichbar. Eine Neuveröffentlichung auf der Switch 2 wäre für viele Spieler die erste Gelegenheit, dieses Abenteuer überhaupt zu erleben.

Remaster als Teil eines größeren Jubiläums-Plans?

Wie könnte Nintendo das 40. Zelda-Jubiläum feiern? Neben möglichen Remastern könnte Nintendo auch eine spezielle Anniversary-Ausgabe oder ein Bundle veröffentlichen. Vielleicht wird es sogar ein Zelda Direct geben – womöglich im ersten Quartal 2026. Fans hoffen auf neue Inhalte, aber auch auf liebevoll aufgearbeitete Klassiker, die die Geschichte der Reihe feiern.

Ein Jubiläum ohne Wind Waker oder Twilight Princess wäre für viele unvollständig. Beide Spiele repräsentieren unterschiedliche kreative Richtungen und Epochen der Serie – zusammen zeigen sie, wie vielseitig und langlebig The Legend of Zelda ist.

Die Rückkehr der Legenden: Was denkst du?

Ein möglicher Re-Release von Wind Waker und Twilight Princess wäre für viele Zelda-Fans ein lang ersehnter Traum. Beide Titel hätten auf der Switch 2 eine faire Chance, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und mit dem 40. Jubiläum vor der Tür scheint der Zeitpunkt kaum passender.

Was hältst du von diesen Remaster-Gerüchten? Würdest du eines (oder beide) der Spiele noch einmal spielen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!