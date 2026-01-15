Animal Crossing Update 3.0: Heimliches Crafting-Upgrade überrascht Spieler

Animal Crossing: New Horizons hat mit dem kürzlich veröffentlichten Update 3.0.0 ein überraschendes Comeback hingelegt. Auch sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release am 20. März 2020 bleibt die Lebenssimulation eines der beliebtesten Nintendo-Spiele – nun sogar mit einer verbesserten Version für die Nintendo Switch 2. Was viele Fans begeistert: Neben den angekündigten Inhalten hat das Update zahlreiche geheime Änderungen eingeführt, die Nintendo im Vorfeld nicht verraten hatte.

Neue Komfortfunktionen für den Alltag auf der Insel

Welche versteckten Neuerungen erleichtern den Spielalltag? Besonders auffällig sind die Verbesserungen beim Crafting-System. Du kannst jetzt Materialien direkt aus dem Heimlager verwenden, ohne sie vorher im Inventar zu haben. Außerdem ist es möglich, bis zu zehn Items auf einmal herzustellen, was das Bauen erheblich beschleunigt.

Auch das Bewegen auf der Insel wurde optimiert: Wenn du draußen die L-Taste gedrückt hältst, kannst du dich exakt um ein Feld bewegen – ideal für präzises Platzieren von Möbeln oder Deko-Elementen. Sogar Leif hilft jetzt aktiver bei der Inselpflege: Hat dein Eiland mehr als 30 Unkräuter, kannst du ihn bitten, sie zu entfernen – und das zu einem reduzierten Preis.

Neues Sortiment und Retro-Charme im Nook-Shop

Was gibt es Neues im Nook-Terminal? Im Ingame-Shop wurden neue Items freigeschaltet, darunter Gegenstände, die zuvor nur in Animal Crossing: Pocket Camp verfügbar waren. Du kannst jetzt außerdem Super Mario Bros.-Artikel bestellen, ohne deinen Nintendo-Account zu verknüpfen.

Besonders erfreulich: Bis zu 50 Gestaltungskits können nun auf einmal gekauft werden, und auch saisonale Items wie Schneeflocken lassen sich im Abgabekasten von Nook’s Cranny verkaufen. Diese Änderungen machen das tägliche Management auf der Insel deutlich effizienter.

Multiplayer und klassische Inhalte feiern ihr Comeback

Wie profitiert der Multiplayer von der neuen Version? Die Switch 2 Edition von New Horizons erlaubt nun bis zu zwölf Spieler gleichzeitig auf einer Insel – vorausgesetzt, alle nutzen die neue Konsole. Das bringt frischen Wind in gemeinsame Events und Inselbesuche.

Darüber hinaus feiern klassische Inhalte ihr Comeback: Einige neue Dorfbewohner stammen aus The Legend of Zelda und Splatoon, und dank Nintendo Switch Online kannst du nun sogar Retro-Konsolen im Spiel platzieren und klassische Spiele darauf zocken. Damit holt sich Animal Crossing nostalgisches Flair zurück auf die Insel.

Zurück zu den Wurzeln mit Resident Services

Welche Optionen bietet das Rathaus jetzt zusätzlich? Bei den Bewohnerdiensten kannst du nun die ursprüngliche Inselmelodie oder Flagge wiederherstellen. Isabelle gibt dir sogar Vorschläge für neue Melodien. Außerdem wurde die DIY-App erweitert: Du findest darin jetzt eine Seite für Hotel-Bauanfragen und Aufgaben von Tom Nook.

Auch die Island Life 101-App wurde um neue Tipps ergänzt, und das Nook-Meilen-System enthält zusätzliche Aufgaben, die an die neuen Features angepasst wurden. Das bringt frischen Anreiz, regelmäßig vorbeizuschauen.

Ein starkes Signal für die Zukunft der Reihe

Was bedeutet das Update für die Zukunft von Animal Crossing? Während ein offizieller Nachfolger für die Switch 2 noch aussteht, zeigt die überarbeitete Version von New Horizons, dass Nintendo das Franchise nicht aufgegeben hat. Mit über 47 Millionen verkauften Exemplaren weltweit bleibt es das erfolgreichste Animal Crossing aller Zeiten und das zweitbeliebteste Spiel auf der Switch – nur Mario Kart 8 Deluxe ist noch beliebter.

Die neue Switch 2 Edition und das Update 3.0.0 beweisen, dass sich auch nach sechs Jahren noch viel aus dem Spiel herausholen lässt. Gerade in Deutschland, wo Animal Crossing während der Pandemie ein Social-Hit wurde, dürfte die neue Version erneut für Begeisterung sorgen.

Wie gefallen dir die geheimen Änderungen im Update 3.0? Hast du schon neue Features entdeckt, die dir besonders gefallen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!