Assassins Creed Shadows – Ubisoft zeigt die großen Jahresstatistiken der Community

Zum ersten Jubiläum von Assassin’s Creed Shadows hat Ubisoft eine dicke Statistik-Rolle ausgerollt, die ziemlich gut zeigt, wie aktiv die Community im vergangenen Jahr wirklich war. Die Zahlen lesen sich wie ein Best-of aus Action, Entdeckung und diesen kleinen Nebenmomenten, die am Ende länger hängen bleiben als der nächste Questmarker.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Doppel-Protagonisten-Erfahrung rund um Naoe und Yasuke, die viele offenbar nicht nur als Story-Gimmick genutzt haben. Die Bilanz macht deutlich, wie unterschiedlich die Spielstile ausfallen, aber auch, welche Aktivitäten sich als universelle Community-Lieblinge herauskristallisiert haben.

Unterm Strich kommt Ubisoft auf eine gewaltige Gesamtspielzeit von fast 335 Millionen Stunden. Für ein Spiel, das nun seit zwölf Monaten draußen ist, ist das ein Statement, vor allem mit Blick darauf, wie konstant sich die Zahlen über ein komplettes Jahr entwickeln mussten, um dort zu landen.

Die großen Zahlen aus dem ersten Jahr

Welche Aktivitäten hat die Community am häufigsten gemacht? Das deutlichste Ausrufezeichen setzt die Kampfstatistik: Über 4 Milliarden Gegner sollen durch die Klingen von Naoe und Yasuke gefallen sein. Interessant ist dabei vor allem die Einordnung, dass der Großteil dieser Abschüsse auf direkte Konfrontationen entfiel. Die Community scheint den offenen Schlagabtausch also häufiger gewählt zu haben als den konsequent lautlosen Weg.

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One year together 🔥

From countless hours played to millions of leaps of faith, kills, shrines honored, and adorable cats petted, this journey was written by you.



Thank you for walking the shadows with us ❤️ pic.twitter.com/G4MJNEi2Sn — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 24, 2026

Wie viel Zeit ging für Erkundung und Nebeninteraktionen drauf? Wer befürchtet, dass die Community nur von Quest zu Quest sprintet, bekommt hier ein Gegenbild. An den Schreinen im Spiel wurden insgesamt 159,6 Millionen Gebete verrichtet. Das passt zu dem, was Assassin’s Creed Shadows atmosphärisch oft gut kann: Tempo rausnehmen und die Welt wirken lassen.

Welche kleinen Details sind trotzdem riesig geworden? In Sachen Wohlfühlmoment gewinnt klar die Tierwelt. Laut Ubisoft wurden im ersten Jahr 26 Millionen Katzen gestreichelt. Das ist genau diese Art von Minigeste, die spielmechanisch kaum Gewicht hat, aber in offenen Welten regelmäßig zu einem festen Ritual wird.

Welche Tradition bleibt in Assassin’s Creed unantastbar? Natürlich fehlen auch die klassischen Sprünge nicht. Ganze 58 Millionen Leaps of Faith wurden gezählt. Egal ob aus Gewohnheit, für den schnelleren Abstieg oder einfach, weil es immer noch Spaß macht: Der Sprung in die Tiefe bleibt eines der ikonischsten Markenzeichen der Reihe.

Statistik Wert nach 12 Monaten Gesamtspielzeit fast 335 Millionen Stunden Besiegte Gegner über 4 Milliarden Gebete an Schreinen 159,6 Millionen Gestreichelte Katzen 26 Millionen Leaps of Faith 58 Millionen

Ubisoft bedankt sich bei der Community

Was sagt Ubisoft selbst zum Jubiläum? In einem Post zum Jahrestag bedankt sich der Publisher für das gemeinsame Jahr und hebt genau die Mischung hervor, die Assassin’s Creed Shadows offenbar getragen hat: viele Stunden Spielzeit, viele Kills, viele Sprünge, viele Schreinbesuche und eben auch viele gestreichelte Katzen.

Ein Jahr zusammen. Von unzähligen Spielstunden bis zu Millionen Leaps of Faith, Kills, geehrten Schreinen und niedlichen Katzen, die gestreichelt wurden: Diese Reise wurde von euch geschrieben. Danke, dass ihr mit uns durch die Schatten gegangen seid.

Diese Art von Rückblick ist nicht nur nettes Community-Futter, sondern auch ein ziemlich klares Signal: Assassin’s Creed Shadows hat sich über zwölf Monate hinweg eine aktive Basis gehalten, die das Spiel nicht nur durchspielt, sondern in seiner Welt lebt und Routinehandlungen entwickelt.

Ausblick auf Jahr zwei

Wie geht es mit neuen Inhalten weiter? Mit den fast 335 Millionen Stunden im Rücken wird jetzt spannend, wie Ubisoft das zweite Jahr gestaltet. Eine zweite Erweiterung gilt derzeit allerdings als unwahrscheinlich. Stattdessen soll es mehrere große Updates geben, mit denen die Entwickler neue Inhalte und Änderungen gezielter ausrollen und die Reaktionen der Community besser abklopfen können.

Gerade nach einem Jahr, in dem die Statistik so klar zeigt, welche Aktivitäten besonders gut ziehen, wird es interessant sein, ob kommende Updates stärker in Richtung mehr Komfortfunktionen, neue Weltinteraktionen oder zusätzliche Herausforderungen für Kampf und Stealth gehen.

Wie sieht es bei dir aus: Bist du eher auf direkter Konfrontationslinie unterwegs, oder spielst du Assassin’s Creed Shadows am liebsten leise und geduldig? Schreib uns deine Eindrücke und deine liebsten Nebenmomente in die Kommentare.