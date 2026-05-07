Skull and Bones Year 3 vorgestellt: Ubisoft erweitert Seeschlachten, Endgame und Progression deutlich

Ubisoft hat die Roadmap für das dritte Jahr von Skull and Bones vorgestellt. Unter dem Namen „Sails of Power“ möchte das Piraten-Spiel 2026 deutlich erweitern und setzt dabei vor allem auf neue Seeschlachten, stärkere Progressionssysteme und umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten für Schiffe und Builds.

Der Startschuss fällt am 12. Mai 2026 mit der ersten Season „Shattered Seas“.

Mehr Fokus auf Kämpfe, Builds und Langzeitmotivation

Mit Year 3 möchte Ubisoft das Gameplay von Skull and Bones spürbar vertiefen. Spieler sollen ihre Schiffe künftig stärker spezialisieren und Builds deutlich umfangreicher anpassen können.

Besonders im Mittelpunkt steht dabei ein neues saisonales Fortschrittssystem. Ubisoft spricht von über 500 Knotenpunkten innerhalb eines neuen Fähigkeitsbaums, mit denen sich individuelle Spielweisen weiter ausbauen lassen.

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Dazu kommen neue Systeme wie:

Mythic Ascension

Mythic Reforge

zusätzliche Ausrüstungs-Upgrades

neue Build-Spezialisierungen

Außerdem soll sich der Fraktionskrieg weiterentwickeln und im Laufe des Jahres eskalieren.

Season 1 bringt die Galeone und neue Weltstufen

Die erste Season „Shattered Seas“ startet am 12. Mai und liefert direkt mehrere große Neuerungen.

Besonders auffällig ist die neue Galeone, das erste große DPS-Schiff im Spiel. Laut Ubisoft verfügt das Schiff über 40 Kanonenöffnungen und damit über die bislang höchste Feuerkraft in Skull and Bones.

Zusätzlich führt Ubisoft zwei neue Weltstufen ein:

Rogue Storms

Brutal Tempest

Dort treffen Spieler auf stärkere Gegner mit saisonalen Modifikatoren, die angepasste Builds und neue Strategien erfordern sollen.

Neue Waffen, Events und Endgame-Inhalte

Auch beim Loot und Endgame baut Ubisoft weiter aus. Year 3 bringt neue Waffen, Rüstungen und Schiffsmodule, darunter:

Hullcarver-Kulverin

Nadel-Schildrüstung

Royal Ramming Works

Hinzu kommen neue Events wie „Safeguard“, bei dem Spieler ihre Manufakturen gegen Angriffswellen verteidigen müssen.

Die zeitlich begrenzten Events „The Honorless“ und „Moonshine Larceny“ kehren ebenfalls zurück und erhalten überarbeitete Belohnungen.

Weitere Inhalte für das gesamte Jahr geplant

Über die kommenden Seasons hinweg sollen weitere Inhalte folgen. Ubisoft kündigte unter anderem neue Schiffe wie die Dschunke und die Fluyt an.

Zusätzlich sind neue Endgame-Herausforderungen geplant, darunter:

Abyssal Depths

neue Elite-Bosse

Trials mit Ranglisten-System

Gerade die neuen Trials sollen erfahrene Spieler langfristig beschäftigen und dynamische Herausforderungen mit wechselnden Bedingungen bieten.

Ubisoft verbessert außerdem den Komfort

Neben den Gameplay-Erweiterungen arbeitet Ubisoft auch an mehreren Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehören:

größere Flotten

größere Gruppen

bessere Schiffsverwaltung

UI- und UX-Verbesserungen

optimierter Schmugglerpass-Fortschritt

Außerdem erhält Skull and Bones mit Season 1 eine vollständige Steam-Deck-Unterstützung inklusive offizieller Verifizierung.