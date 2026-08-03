Die Straßendealer gehören zu den bequemsten Möglichkeiten, Waren aus euren Drogenunternehmen in „GTA Online“ zu verkaufen. Statt eine längere Verkaufsmission zu starten, liefert ihr Gras, Meth, Kokain und LSD direkt bei einem der Händler ab und erhaltet sofort das Geld.

Der Haken? Die drei Dealer wechseln jeden Tag ihre Position. Insgesamt können sie an 50 verschiedenen Orten in Los Santos und Blaine County auftauchen.

In diesem Guide zeigen wir euch die heute aktiven Dealer-Standorte und erklären alle wichtigen Regeln rund um Warenbestand, Verkaufsmengen, Premiumpreise und den täglichen Reset.

Aktuelle Dealer-Standorte auf unserer GTA-Online-Map

Die drei Straßendealer wechseln jeden Tag ihre Position. Auf unserer interaktiven GTA-Online-Map seht ihr jederzeit, welche Standorte aktuell aktiv sind.

Öffnet in der linken Seitenleiste die Kategorie „Street Dealers“ und wählt anschließend „Current“ aus. Die Karte zeigt euch dann ausschließlich die drei derzeit aktiven Händler. Über „All locations“ könnt ihr euch außerdem sämtliche 50 möglichen Fundorte anzeigen lassen.

GTA-Online-Dealer: Das Wichtigste in Kürze

Jeden Tag erscheinen drei Straßendealer.

Insgesamt gibt es 50 mögliche Dealer-Standorte.

Die Positionen und Preise wechseln täglich um 7 Uhr UTC.

In Deutschland entspricht das 9 Uhr während der Sommerzeit und 8 Uhr während der Winterzeit.

Die Dealer kaufen Gras, Meth, Kokain und LSD.

Jeder Händler zahlt für eine der vier Waren einen Premiumpreis.

Die bevorzugte Ware ist im Verkaufsmenü mit einem Stern gekennzeichnet.

Ihr benötigt das zur Ware gehörende Unternehmen und einen vorhandenen Bestand.

Für den Verkauf müsst ihr weder als CEO noch als MC-Präsident registriert sein.

Die Straßendealer erscheinen auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler.

Die drei Händler können am selben Tag vollständig unabhängig voneinander beliefert werden.

Heutige Preise und Premiumwaren

Jeder Händler kauft alle vier verfügbaren Drogenarten. Bei einer Ware zahlt er jedoch den doppelten Grundpreis. Diese Premiumware erkennt ihr an dem Stern im Verkaufsmenü.

Am 3. August 2026 gelten folgende Preise:

Standort Premiumware Auszahlung für alle Waren Harmony Gras 83.450 GTA-Dollar La Mesa Meth 84.550 GTA-Dollar Chumash Kokain 90.150 GTA-Dollar Gesamt – 258.150 GTA-Dollar

Habt ihr genügend Waren auf Lager, könnt ihr heute bei allen drei Dealern zusammen bis zu 258.150 GTA-Dollar einnehmen.

Dieser Betrag gilt ohne zusätzliche Boni einer Eventwoche.

Welche Waren kaufen die Straßendealer?

Die Dealer interessieren sich ausschließlich für vier Arten von Waren:

Ware Benötigtes Unternehmen Menge pro Dealer Kokain Kokain-Labor 1 Einheit Meth Meth-Labor 2 Einheiten Gras Grasplantage 10 Einheiten LSD LSD-Labor 10 Einheiten

Die angegebenen Mengen gelten pro Händler. Besucht ihr alle drei Dealer, könnt ihr an einem Tag insgesamt drei Einheiten Kokain, sechs Einheiten Meth, 30 Einheiten Gras und 30 Einheiten LSD verkaufen.

Dokumentenfälschungen und Falschgeld könnt ihr nicht an Straßendealer abgeben.

So verkauft ihr Waren an einen Straßendealer

Habt ihr einen der aktiven Standorte erreicht, erscheint der Dealer als violette Sprechblase auf der Minimap. Das Symbol wird erst sichtbar, wenn ihr euch dem Händler nähert.

© Rockstar Games

Geht anschließend folgendermaßen vor:

Nähert euch dem Straßendealer. Öffnet über die eingeblendete Taste das Verkaufsmenü. Prüft, welche Ware mit einem Stern markiert ist. Wählt die gewünschte Drogenart aus. Bestätigt den Verkauf.

Das Geld wird euch unmittelbar gutgeschrieben. Eine Liefermission müsst ihr nicht absolvieren.

Sobald ihr einem Händler sämtliche verlangten Waren verkauft habt, färbt sich sein Symbol auf der Karte grau. Die beiden anderen Dealer könnt ihr weiterhin aufsuchen.

© Rockstar Games

Woher stammen die verkauften Waren?

Straßendealer greifen auf die vorhandenen Waren in euren Unternehmen zurück. Dabei wird der Bestand in einer bestimmten Reihenfolge verwendet.

Bei Kokain, Meth und Gras bedient sich das Spiel zuerst aus dem jeweiligen Motorradclub-Unternehmen. Ist dort keine fertige Ware vorhanden, kann stattdessen der entsprechende Bestand aus dem Nachtclub-Lager verwendet werden. LSD stammt aus eurem LSD-Labor.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Vorräten und fertigen Waren: Die Dealer kaufen nur bereits produzierte Ware. Eingekaufte oder gestohlene Vorräte müssen zunächst von eurem Unternehmen verarbeitet werden.

Eure Motorradclub-Unternehmen müssen aktiv sein. Ein stillgelegtes Unternehmen kann keine Ware für den Verkauf bereitstellen.

Wie findet ihr die Dealer auf der Karte?

Die Straßendealer werden nicht dauerhaft auf der großen Karte angezeigt. Ihr Symbol erscheint erst, wenn ihr euch bis auf ungefähr 200 Meter genähert habt.

Ohne eine Übersicht müsstet ihr daher sämtliche möglichen Positionen abfahren. Auf unserer interaktiven Karte könnt ihr zwischen zwei Ansichten wechseln:

Aktuell: zeigt ausschließlich die drei heute aktiven Straßendealer

zeigt ausschließlich die drei heute aktiven Straßendealer Alle Standorte: zeigt sämtliche 50 möglichen Fundorte

Wählt für die tägliche Suche den Filter „Aktuell“. Anschließend könnt ihr die drei Positionen nacheinander markieren und eine möglichst kurze Route planen.

Wann wechseln die Dealer-Standorte?

Der tägliche Reset erfolgt um 7 Uhr UTC. In Deutschland ändern sich die Standorte daher zu diesen Zeiten:

Sommerzeit: täglich um 9 Uhr

täglich um 9 Uhr Winterzeit: täglich um 8 Uhr

Mit dem Reset ändern sich nicht nur die drei Positionen. Auch die gebotenen Preise und die bevorzugte Premiumware jedes Händlers werden neu festgelegt.

Der Wechsel findet unabhängig vom wöchentlichen „GTA Online“-Update statt. Die Dealer können also jeden Tag an neuen Orten stehen, während gewöhnliche Eventboni in der Regel bis zum nächsten Wochenwechsel aktiv bleiben.

Wie hoch sind die normalen Verkaufspreise?

Die exakten Angebote schwanken täglich. Ohne einen Bonus aus der Eventwoche bewegen sich die gewöhnlichen Preise ungefähr in diesen Bereichen:

Ware Menge Regulärer Gesamtpreis Premiumpreis Kokain 1 19.000 bis 21.000 GTA-Dollar 38.000 bis 42.000 GTA-Dollar Meth 2 16.500 bis 18.500 GTA-Dollar 33.000 bis 37.000 GTA-Dollar Gras 10 14.000 bis 16.000 GTA-Dollar 28.000 bis 32.000 GTA-Dollar LSD 10 13.850 bis 15.850 GTA-Dollar 27.700 bis 31.700 GTA-Dollar

Der Premiumpreis entspricht grundsätzlich dem Doppelten des jeweiligen normalen Angebots. Zusätzliche Wochenboni können die Auszahlung vorübergehend weiter erhöhen.

Lohnt sich der Verkauf an Straßendealer?

Die Straßendealer sparen vor allem Zeit. Der Verkauf ist sofort abgeschlossen, lässt sich vollständig allein erledigen und bringt kein Risiko durch zerstörte Lieferfahrzeuge oder andere Spieler mit sich.

Finanziell solltet ihr jedoch unterscheiden:

Premiumware lohnt sich fast immer: Für die mit einem Stern markierte Ware zahlt der Händler den doppelten Preis.

Für die mit einem Stern markierte Ware zahlt der Händler den doppelten Preis. Normale Angebote sind weniger attraktiv: Vollständig aufgewertete Unternehmen können mit regulären Verkaufsmissionen einen höheren Erlös pro Wareneinheit erzielen.

Vollständig aufgewertete Unternehmen können mit regulären Verkaufsmissionen einen höheren Erlös pro Wareneinheit erzielen. Nachtclub-Waren sind besonders wertvoll: Wenn der Dealer auf euren Nachtclub-Bestand zugreift, fehlt diese Ware später bei einem größeren Nachtclub-Verkauf.

Wenn der Dealer auf euren Nachtclub-Bestand zugreift, fehlt diese Ware später bei einem größeren Nachtclub-Verkauf. Gestohlene Vorräte verbessern die Bilanz: Wurde die Ware mit kostenlosen Vorräten produziert, fällt der geringere Verkaufspreis weniger ins Gewicht.

Wer den maximalen Gewinn erzielen möchte, sollte bei jedem Dealer vorrangig die mit einem Stern gekennzeichnete Premiumware verkaufen. Wer hingegen keine Lust auf die teilweise langwierigen Motorradclub-Verkaufsmissionen hat, kann auch die übrigen Waren bequem bei den Händlern abgeben.

Funktionieren die Dealer in privaten Sitzungen?

Ja. Ihr könnt die Straßendealer auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler besuchen. Eine öffentliche Lobby ist nicht erforderlich.

Dadurch könnt ihr alle drei Standorte ohne Angriffe anderer Spieler abfahren. Einen zusätzlichen Nachfragebonus für eine volle öffentliche Sitzung gibt es bei den Straßendealern ohnehin nicht.

Warum erscheint ein Dealer nicht?

Wenn an der richtigen Position kein Händler zu sehen ist, kommen mehrere Ursachen infrage:

Der tägliche Reset hat bereits stattgefunden und die Standorte haben gewechselt.

Ihr seid noch nicht nah genug am Dealer.

Eure Sitzung wurde bereits vor dem täglichen Wechsel gestartet.

Es liegt ein vorübergehender Synchronisationsfehler vor.

Wechselt in diesem Fall in eine neue Sitzung und fahrt den Standort erneut an. Falls ihr gerade den täglichen Reset überschritten habt, solltet ihr „GTA Online“ vollständig neu starten.

Fehlt lediglich eine bestimmte Ware im Verkaufsmenü, besitzt ihr entweder nicht das erforderliche Unternehmen oder habt dort aktuell keinen fertigen Bestand.

Seit wann gibt es die Straßendealer?

Rockstar Games führte die Straßendealer am 16. Februar 2023 als Teil von „Los Santos Drug Wars“ ein. Seitdem erscheinen täglich drei Händler aus unterschiedlichen Gruppen in der Spielwelt.

Das System erinnert an den Drogenhandel aus „GTA: Chinatown Wars“, fällt in „GTA Online“ aber deutlich einfacher aus: Ihr kauft keine Waren auf einem schwankenden Markt ein, sondern verkauft die Produkte eurer bestehenden Unternehmen an täglich wechselnde Abnehmer.

Häufige Fragen zu den Dealern in GTA Online

Wie viele Straßendealer gibt es pro Tag?

Jeden Tag sind drei Straßendealer aktiv. Sie werden aus insgesamt 50 möglichen Fundorten ausgewählt.

Wann wechseln die Dealer in Deutschland?

Während der deutschen Sommerzeit wechseln sie um 9 Uhr. In der Winterzeit erfolgt der Reset um 8 Uhr.

Welche Drogen kann ich verkaufen?

Die Händler kaufen Kokain, Meth, Gras und LSD. Andere Waren aus Motorradclub-Unternehmen werden nicht angenommen.

Benötige ich einen Motorradclub?

Für Kokain, Meth und Gras benötigt ihr die jeweiligen Unternehmen oder entsprechende Waren in eurem Nachtclub-Lager. Ihr müsst beim Verkauf aber nicht als MC-Präsident registriert sein. Für LSD benötigt ihr ein LSD-Labor.

Welche Ware bringt am meisten Geld?

Das hängt vom täglichen Angebot ab. Jeder Dealer besitzt eine bevorzugte Ware, für die er den doppelten Grundpreis zahlt. Sie wird mit einem Stern gekennzeichnet.

Kann ich jeden Dealer mehrfach beliefern?

Ihr könnt jede verfügbare Drogenart einmal bis zur festgelegten Höchstmenge verkaufen. Nach dem täglichen Reset werden die Verkaufslimits erneuert.

Bekommen alle Spieler dieselben Standorte?

Ja. Die drei täglichen Positionen und Angebote gelten für alle Spieler. Sie hängen nicht von eurer Plattform oder Sitzung ab.