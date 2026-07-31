Auf dem Weg zum Sicherheitsbüro des Kortz Centers müsst ihr eine verschlossene Tür über einen Fingerabdruckscanner öffnen. Das Minispiel zeigt euch acht einzelne Ausschnitte, von denen allerdings nur vier zum gesuchten Fingerabdruck gehören.

Da der Hack unter Zeitdruck stattfindet und ein Scheitern den Alarm auslösen kann, zeigen wir euch alle vier möglichen Lösungen auf einen Blick. Haltet die Übersicht am besten während des Heists auf eurem Smartphone geöffnet.

So funktioniert der Fingerabdruckscanner

Nach dem Start des Hacks erscheint links beziehungsweise oben auf dem Bildschirm ein vollständiger Fingerabdruck. Daneben werden acht unterschiedliche Ausschnitte angezeigt.

Eure Aufgabe besteht darin, genau die vier Segmente auszuwählen, die zum gezeigten Fingerabdruck gehören:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Vergleicht den vollständigen Fingerabdruck mit den acht Ausschnitten. Achtet besonders auf markante Linien, Kurven und Unterbrechungen. Wählt die vier passenden Segmente aus. Kontrolliert eure Auswahl und bestätigt die Lösung. Schließt den Hack vor Ablauf des Zeitlimits ab.

Anders als bei der Tresor-Tastatur müsst ihr euch hier weder eine Reihenfolge noch ein aufleuchtendes Muster merken. Entscheidend ist ausschließlich, die vier passenden Ausschnitte zu erkennen.

Alle vier Lösungen für den Fingerabdruck-Hack

Beim Kortz Center Heist gibt es nur vier unterschiedliche Fingerabdrücke. Jeder davon besitzt eine fest vorgegebene Lösung. Die benötigten Segmente ändern sich bei späteren Durchläufen nicht.

Fingerabdruck 1

© Rockstar Games

Wählt die vier auf dem Bild markierten Segmente aus und bestätigt anschließend eure Eingabe.

Fingerabdruck 2

© Rockstar Games

Auch bei diesem Muster werden vier der insgesamt acht angezeigten Ausschnitte benötigt.

Fingerabdruck 3

© Rockstar Games

Vergleicht insbesondere den Verlauf der äußeren Linien. Dadurch lässt sich diese Lösung schnell von den übrigen Fingerabdrücken unterscheiden.

Fingerabdruck 4

© Rockstar Games

Übernehmt die vier markierten Bestandteile aus unserer Übersicht und bestätigt die Auswahl, bevor die Zeit abläuft.

Ihr müsst während des Hacks lediglich euren angezeigten Fingerabdruck in der oberen suchen und die dort markierten Segmente übernehmen. Da es keine zufällig generierten Kombinationen gibt, lässt sich das Minispiel damit innerhalb weniger Sekunden abschließen.

Wo befindet sich der Fingerabdruckscanner?

Der Fingerabdruckscanner versperrt euch den Zugang zum Sicherheitsbüro mit dem Überwachungssystem. Ihr erreicht den Bereich während des Finales, nachdem ihr in das Kortz Center eingedrungen seid.

In unserem empfohlenen Stealth-Durchlauf mit der Alpha-Mail-Verkleidung gelangt ihr über die Verladerampe in das Museum. Anschließend müsst ihr an mehreren Kameras und Wachen vorbeischleichen, bevor ihr die gesicherte Tür erreicht.

Die vollständige Route zum Raum erklären wir hier:

Was passiert, wenn die Zeit abläuft?

Für den Fingerabdruck-Hack steht euch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Schließt ihr das Minispiel nicht rechtzeitig ab, wird der Alarm ausgelöst und euer unentdeckter Durchlauf ist gescheitert.

Öffnet unsere Lösungsübersicht deshalb bereits vor dem Start des Hacks. Beginnt erst mit dem Minispiel, wenn ihr das Bild griffbereit habt.

Habt ihr den Alarm ausgelöst und möchtet den Heist vollständig unentdeckt abschließen, bleibt euch in der Regel nur ein vollständiger Neustart des Finales. Ein einfacher Neustart vom Kontrollpunkt stellt den ursprünglichen Stealth-Zustand nicht zuverlässig wieder her.

Kameras deaktivieren oder Aufzeichnungen löschen?

Nach dem erfolgreichen Fingerabdruck-Hack könnt ihr das Überwachungssystem benutzen. Dort stehen euch zwei unterschiedliche Aktionen zur Verfügung:

Option Richtiger Zeitpunkt Wirkung Überwachungskameras vorübergehend deaktivieren Vor dem Betreten des Tresors Schaltet die Kameras für begrenzte Zeit ab Aufzeichnungen der Tresorkamera löschen Nach dem Diebstahl Entfernt die Aufnahmen des Einbruchs

Die beiden Optionen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Für einen vollständig unentdeckten Durchlauf müsst ihr deshalb im Verlauf des Heists beide Funktionen zum jeweils richtigen Zeitpunkt verwenden.

© Rockstar Games

Vor dem Tresor: Kameras vorübergehend deaktivieren

Auf dem Hinweg zum Tresor solltet ihr zunächst die Überwachungskameras vorübergehend deaktivieren. Dadurch erhaltet ihr ein begrenztes Zeitfenster, in dem euch die Kameras im Inneren des Kortz Centers nicht erfassen.

Nutzt diese Zeit, um:

sicherheitsrelevante Bereiche zu durchqueren

geeignete Wachen lautlos auszuschalten

den Computer für die Laseranlage zu erreichen

euch möglichst weit in Richtung Tresor vorzuarbeiten

Die Kameras bleiben nicht für den gesamten Heist ausgeschaltet. Verlasst euch deshalb nicht darauf, dass ihr euch anschließend dauerhaft frei durch das Museum bewegen könnt.

Nach dem Tresor: Kameraaufzeichnungen löschen

Nachdem ihr das Hauptgemälde und die gewünschte Nebenbeute gestohlen habt, müsst ihr erneut zum Überwachungssystem. Wählt dieses Mal die Option zum Löschen der Aufzeichnungen der Tresorkamera.

Überspringt ihr diesen Schritt, können NOOSE und Polizei bei der Flucht auf eure Aufnahmen aufmerksam werden. Dadurch scheitert der saubere Stealth-Abschluss, obwohl ihr innerhalb des Museums möglicherweise keinen Alarm ausgelöst habt.

Merkt euch deshalb die einfache Reihenfolge:

Vor dem Einbruch die Kameras vorübergehend deaktivieren. Den Tresor erreichen und die Beute stehlen. Anschließend die Aufzeichnungen der Tresorkamera löschen. Das Kortz Center über den vorgesehenen Stealth-Ausgang verlassen.

EMP als Alternative für den Rückweg

Habt ihr die optionale Vorbereitung für die EMP-Ladungen abgeschlossen, könnt ihr den EMP auf dem Rückweg aktivieren. Dadurch werden die elektronischen Sicherheitssysteme einschließlich der Kameras außer Gefecht gesetzt.

Allerdings wird dadurch auch die Beleuchtung im Gebäude abgeschaltet. Rüstet deshalb eine Waffe mit Taschenlampe aus oder macht euch vorher mit dem Fluchtweg vertraut.

Der EMP ersetzt nicht automatisch das Löschen der bereits vorhandenen Kameraaufzeichnungen. Beseitigt deshalb zunächst die Aufnahmen des Tresorraubs und verwendet den EMP anschließend, um die Flucht zu erleichtern.

Fingerabdruck-Hack nicht mit der Tresor-Tastatur verwechseln

Im Kortz Center Heist begegnen euch zwei grundlegend unterschiedliche Hacking-Minispiele:

Hack Aufgabe Fingerabdruckscanner Vier passende Ausschnitte aus acht Möglichkeiten auswählen Tresor-Tastatur Das zuletzt gezeigte Punktmuster in der richtigen Reihenfolge wiederholen

Für den Fingerabdruckscanner existieren vier feste Lösungen. Das Muster an der Tresor-Tastatur wird dagegen bei jedem Versuch neu erzeugt und kann nicht mithilfe eines festen Lösungsbildes beantwortet werden.

Eine vollständige Erklärung für das zweite Minispiel findet ihr in unserem separaten Guide:

© Rockstar Games

Die wichtigsten Tipps zum Fingerabdruck-Hack

Haltet die Übersicht mit allen vier Lösungen bereits vor dem Hack geöffnet.

Startet das Minispiel erst, wenn ihr den passenden Fingerabdruck vergleichen könnt.

Ihr benötigt immer vier der acht angezeigten Segmente.

Die vier möglichen Lösungen verändern sich nicht.

Achtet auf auffällige Kurven, Unterbrechungen und Verzweigungen der Linien.

Lasst das Zeitlimit nicht ablaufen, da ansonsten der Alarm ausgelöst wird.

Deaktiviert auf dem Hinweg zunächst nur die Kameras.

Löscht nach dem Tresorraub unbedingt die Aufzeichnungen.

Verwendet auf dem Rückweg bei Bedarf den vorbereiteten EMP.

Mit dem Spickzettel lässt sich der Fingerabdruckscanner innerhalb weniger Sekunden überwinden. Die eigentliche Herausforderung besteht anschließend darin, die vorübergehend deaktivierten Kameras auszunutzen und nach dem Tresorraub zum Sicherheitsbüro zurückzukehren, ohne entdeckt zu werden.

Weitere Zugänge, Vorbereitungen, Auszahlungen und Stealth-Routen findet ihr in unserer großen Komplettlösung zum Kortz Center Heist.