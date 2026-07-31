Während der Vorbereitung Glasschneider für den Kortz Center Heist könnt ihr in dem gegnerischen Unterschlupf einen verschlossenen Tresor entdecken. Der richtige Code befindet sich ganz in der Nähe – allerdings müsst ihr nach einem kleinen pinkfarbenen Zettel suchen.

Hier findet ihr den Code für den Tresor

Wo ist der Tresor-Code versteckt? Durchsucht den Büroraum des Unterschlupfs nach einer pinkfarbenen Haftnotiz. Darauf steht die benötigte Kombination aus drei zweistelligen Zahlen.

© Rockstar Games

Der Zettel kann offenbar an unterschiedlichen Stellen erscheinen. Prüft vor allem diese Bereiche:

am Computerbildschirm

auf oder neben dem Kopierer

am Whiteboard

auf den Schreibtischen

in der Nähe einer hellen Lampe

© Rockstar Games

Habt ihr die Notiz gefunden, merkt euch die Zahlen in der angegebenen Reihenfolge. Kehrt anschließend zum Tresor im hinteren Raum zurück und gebt die Kombination ein.

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Wichtig: Der Code wird offenbar bei jedem Durchlauf neu bestimmt. Eine im Internet gefundene Kombination wie 04-34-74 funktioniert daher nicht zwangsläufig in eurer Mission. Ihr benötigt immer den Code von eurem eigenen Zettel.

Das befindet sich im Tresor

Welche Belohnung erhaltet ihr für das Öffnen? Im Tresor liegen 10.000 GTA-Dollar, die ihr sofort einsammeln könnt. Weitere Gegenstände oder Vorteile für den Kortz-Center-Raub erhaltet ihr dadurch nicht.

Das Öffnen ist vollständig optional. Ihr könnt die Glasschneider-Vorbereitung auch abschließen, ohne den Tresor zu plündern. Da sich der Code jedoch im selben Gebäude befindet, lohnt sich die kurze Suche nach der zusätzlichen Beute meistens.

Zur schnellen Übersicht:

Gegner im Unterschlupf ausschalten. Den verschlossenen Tresor im hinteren Raum finden. Im Büro nach der pinkfarbenen Haftnotiz suchen. Die drei Zahlenpaare merken. Den Code am Tresor eingeben. Die 10.000 GTA-Dollar einsammeln. Den Glasschneider stehlen und die Vorbereitung abschließen.

Habt ihr den Tresor und den pinkfarbenen Zettel direkt gefunden? Schreibt uns eure Fundstelle in die Kommentare. Weitere Tipps findet ihr in unseren anderen Guides zum Kortz Center Heist.