Stonemachia auf Steam – Soulslike mit Schach-Formwechsel begeistert Fans

Ein brandneues Soulslike sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff auf Steam: Stonemachia hat sich binnen kürzester Zeit an die Spitze der Community-Lieblinge gespielt und steht nach Release bei einem beeindruckenden Overwhelmingly Positive Gesamtwert. Für ein Indie-Projekt ist das ein Statement, das man im Genre nicht alle Tage sieht.

Nach dem Start lag das Spiel zunächst bei 97 Prozent Very Positive Reviews, doch inzwischen hat Stonemachia die nächste Stufe gezündet. Mit über 800 Bewertungen kommt der Titel aktuell auf rund 95 Prozent und damit auf das begehrte Overwhelmingly Positive Label. Gerade im Indie-Bereich, in dem viele Releases nicht einmal dreistellige Review-Zahlen erreichen, ist diese Kombination aus Menge und Quote ein echtes Ausrufezeichen.

Auch bei den Spielerzahlen zeigt sich ein gesunder Hype: In der Spitze waren knapp 500 Leute gleichzeitig online, in weiteren Peaks stabil über 100. Zum Zeitpunkt dieser Meldung lag der Wert bei 76, was für einen kleinen, frischen Genre-Release durchaus respektabel ist.

Ein Soulslike mit Schach, Renaissance und düsterer Mythologie

Worum geht es in Stonemachia? Entwickelt wurde das Spiel vom Indie-Studio Crossfall Games und setzt auf eine ungewöhnliche Mischung: Schach-inspirierte Mechaniken treffen auf eine Optik, die stark von der italienischen Renaissance geprägt ist. Statt generischer Dark-Fantasy-Kulisse wartet hier ein eigener Stil, der sofort hängen bleibt.

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Im Mittelpunkt steht Zefiro, eine Spielfigur, die als Bauer startet, sich aber in verschiedene Schachfiguren verwandeln kann. Jede Form bringt eigene Kampfmöglichkeiten und Spielstile mit, was die Builds und den Kampfansatz spürbar variabler macht als in vielen klassischen Genre-Vertretern.

Das Ganze spielt in Medhelan, einem Land, das von der sogenannten Plage der Engel verwüstet wurde. Die Story wird als surreal und religiös aufgeladen beschrieben, mit Anleihen an lokale Folklore und Motiven aus Dantes Inferno. Wer Soulslikes mag, die nicht nur über Schwierigkeit, sondern auch über Atmosphäre und Symbolik funktionieren, bekommt hier eine sehr eigenständige Spielwelt.

Warum die Steam-Community so begeistert ist

Was loben die Reviews am meisten? In vielen Stimmen fallen vor allem drei Punkte: Art-Design, Soundtrack und der Mut, die Soulslike-Formel nicht einfach zu kopieren, sondern mit eigenen Ideen zu verdrehen. Der größte Fokus liegt aber natürlich auf dem Gameplay, denn da entscheidet sich, ob ein Soulslike langfristig trägt.

Besonders häufig wird das Kampfsystem genannt, das in Vergleichen sogar neben Größen wie Dark Souls und Sekiro gestellt wird. Im Zentrum steht offenbar ein parry-lastiger Stil, dazu kommen Bosskämpfe, die in Community-Diskussionen immer wieder als Highlight genannt werden, sowie ein World-Design, das Fans zum Erkunden motiviert.

Ein wiederkehrender Tenor: Stonemachia übertrifft Erwartungen, weil es trotz Indie-Größe erstaunlich ambitioniert wirkt. Gleichzeitig ist nicht alles perfekt. Einige Reviews nennen Bugs und Performance-Probleme als die größten Schwächen, ordnen sie aber meist als kleinere Makel ein, gemessen an Originalität, Umfang und dem gebotenen Gegenwert.

Ein starkes Signal für Soulslike-Fans abseits der AAA-Schiene

Was bedeutet der Erfolg für das Genre? Soulslikes sind 2026 längst kein Nischen-Thema mehr, aber Stonemachia zeigt, dass die spannendsten Impulse nicht zwingend aus dem AAA-Segment kommen müssen. Ein Overwhelmingly Positive Score mit über 800 Reviews entsteht nicht durch Zufall, sondern durch eine breite, zufriedene Basis.

Wenn du zuletzt das Gefühl hattest, im Genre schon alles gesehen zu haben, könnte genau so ein eigenwilliger Mix aus Schach-Formwechsel, Parry-Fokus und Renaissance-Horror die Art von frischem Dreh sein, die Soulslikes wieder überraschend macht.

Hast du Stonemachia schon gespielt oder steht es bei dir auf der Wunschliste? Schreib gern in die Kommentare, wie du das Schach-Konzept im Soulslike-Format findest und ob dich die Overwhelmingly Positive Welle überzeugt.