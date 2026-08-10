Dragon Ridge Valley auf Steam – Fantasy-RPG setzt auf Laden statt Heldentat

Eine mittelalterliche Stadt, verwinkelte Gassen und Drachen am Himmel lassen Dragon Ridge Valley auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Fable und The Elder Scrolls 5: Skyrim erscheinen. Statt als legendärer Held die Welt zu retten, führt ihr in dem neuen Steam-Rollenspiel jedoch ein deutlich bescheideneres Leben.

Im Mittelpunkt steht ein selbst erstellter Charakter, der in Valeheart Village einen Marktstand eröffnet und daraus Schritt für Schritt ein florierendes Geschäft macht. Dragon Ridge Valley verbindet damit gemütliche Lebenssimulation, Ladenverwaltung und Charakterbeziehungen mit Erkundung, Crafting und Fantasy-Kämpfen.

Entwickelt und veröffentlicht wird das Einzelspieler-Abenteuer von Elven Vale Studios. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis gibt es noch nicht, auf Steam wird das Fantasy-Spiel lediglich als demnächst verfügbar geführt.

Vom Marktstand zum eigenen Geschäft

Was unterscheidet Dragon Ridge Valley von Fable und Skyrim? Während ihr in klassischen Fantasy-Rollenspielen meist als mächtiger Abenteurer durch die Welt zieht, beginnt ihr hier als einfacher Ladenbesitzer. Zunächst steht nur ein kleiner Marktstand zur Verfügung, später könnt ihr eine feste Immobilie erwerben, das Geschäft mehrfach ausbauen und zusätzliche Grundstücke kaufen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Während der Marktzeiten bedient ihr Kundschaft und verdient Kupfer-, Silber- sowie Goldmünzen. Da Lagerplatz und Warenbestand begrenzt sind, müsst ihr entscheiden, welche Gegenstände in den Regalen landen und welche besser für kommende Expeditionen aufgehoben werden.

Einen Marktstand betreiben und zu einem permanenten Laden ausbauen

Lagerbestände, Verkaufsflächen und Preise verwalten

Kundschaft bedienen und Einnahmen reinvestieren

Zutaten sammeln, Feldfrüchte anbauen und Erze abbauen

Mahlzeiten, Ausrüstung und magischen Schmuck herstellen

Mit Händlern Waren und Ressourcen tauschen

Eigene Häuser und weitere Immobilien erwerben

Freundschaften aufbauen und Romanzen beginnen

Den Charakter individuell gestalten

Friedliche sowie gefährliche Gebiete erkunden

Die Qualität gefundener oder hergestellter Gegenstände beeinflusst ihren Wert. Magischer Schmuck kann zudem Verstärkungen und Segnungen verleihen. Dadurch entsteht regelmäßig die Entscheidung, ob ein wertvoller Fund verkauft oder für den eigenen Charakter ausgerüstet wird.

Abenteuer hinter den Stadtmauern

Wie gelangen neue Waren in die Regale? Dragon Ridge Valley überlässt euch die Beschaffung weitgehend selbst. Benötigte Zutaten lassen sich durch Landwirtschaft, Bergbau, Kochen, Sammeln oder Handel erhalten. Besonders seltene Beute wartet allerdings außerhalb der sicheren und von Laternen beleuchteten Straßen von Valeheart Village.

In Wäldern, Minen, vergessenen Ruinen und unterirdischen Anlagen begegnet ihr feindlichen Kreaturen. Dort könnt ihr jagen, kämpfen, wertvolle Ressourcen bergen und den Geheimnissen der Drachen im Tal nachgehen. Gewalt soll dabei vergleichsweise zurückhaltend dargestellt werden, obwohl besiegte Gegner geplündert werden können.

Wer lieber in der Stadt bleibt, widmet sich dem eigenen Zuhause und den Bewohnern des Dorfes. Die Figuren besitzen eigene Routinen und Geschichten, während Entscheidungen Freundschaften und mögliche Liebesbeziehungen beeinflussen. So soll sich das Leben im Tal ebenso wichtig anfühlen wie das nächste gefährliche Abenteuer.

Frühe Entwicklung ohne festen Termin

Wann erscheint Dragon Ridge Valley auf Steam? Elven Vale Studios nennt bislang kein konkretes Release-Datum. Das Projekt befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung und wird als langfristiges Solo-Projekt beschrieben, weshalb sich Funktionen, Präsentation und Umfang noch verändern können.

Derzeit wird ausschließlich Englisch für Benutzeroberfläche, Sprachausgabe und Untertitel aufgeführt. Außerdem weist die Steam-Seite darauf hin, dass einige Grafiken im Spiel und im Werbematerial mithilfe generativer KI erstellt wurden. Während des Spielablaufs sollen hingegen keine Inhalte durch KI erzeugt werden.

Was haltet ihr von der Mischung aus gemütlicher Ladenverwaltung, Fantasy-Rollenspiel und gefährlichen Erkundungstouren? Schreibt uns eure Meinung zu Dragon Ridge Valley in die Kommentare.