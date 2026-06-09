Kingdom Hearts 4 zeigt neues Gameplay – Trailer nennt Switch 2, PS5, Xbox, PC

Nach Jahren der Funkstille hat Kingdom Hearts 4 endlich wieder ein Lebenszeichen gesendet. Während der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 wurde ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, der den nächsten großen Abschnitt von Soras Abenteuer in Bewegung präsentiert und damit die bisher deutlichste Aktualisierung seit der ersten Enthüllung im Jahr 2022 liefert.

Auch wenn es weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstermin gibt, ist das gezeigte Material ein wichtiges Signal: Das Projekt ist real, es ist spielbar, und Square Enix rückt den nächsten Haupteintrag der Reihe wieder stärker ins Rampenlicht.

Die große Rückkehr auf der Nintendo Direct

Wann und wo wurde Kingdom Hearts 4 Gameplay gezeigt? Das neue Gameplay wurde am 9. Juni 2026 im Rahmen einer Nintendo Direct präsentiert. Der Auftritt kam für viele Fans genau zur richtigen Zeit, denn nach der Ankündigung 2022 blieb es lange auffallend ruhig rund um den Titel.

In den vergangenen Monaten gab es lediglich kleinere Updates, darunter eine begrenzte Auswahl neuer Screenshots im Jahr 2025. Umso größer ist die Bedeutung des aktuellen Trailers: Er liefert nicht nur neue Szenen, sondern eben echtes Gameplay, das einen besseren Eindruck vom Spielgefühl und der Richtung des Projekts vermittelt.

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Damit ist der Nintendo-Direct-Moment vor allem eines: ein klares Zeichen, dass Kingdom Hearts 4 nicht nur weiter existiert, sondern aktuell aktiv präsentiert wird.

Plattformen und Release-Stand

Für welche Plattformen erscheint Kingdom Hearts 4? Square Enix hat im Zuge des Trailers bestätigt, dass Kingdom Hearts 4 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox sowie PC erscheinen soll. Damit deckt der Publisher praktisch alle wichtigen Plattformen ab und macht es Fans leicht, unabhängig vom bevorzugten System an Bord zu bleiben.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Wann erscheint Kingdom Hearts 4? Ein Release-Datum wurde weiterhin nicht genannt. Wer also auf eine schnelle Ankündigung gehofft hat, muss sich noch gedulden. Trotzdem ist der neue Trailer der bislang greifbarste Fortschritt seit der Enthüllung 2022 und macht Hoffnung, dass die nächsten offiziellen Updates nicht wieder jahrelang auf sich warten lassen.

Wie hat dir der neue Gameplay-Einblick gefallen, und auf welcher Plattform willst du Kingdom Hearts 4 spielen? Schreib es gerne in die Kommentare.