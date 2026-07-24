AetherCycle kommt November 2026 auf Steam – Open-World-RPG mit Koop und Cycle-System

Auf Steam macht gerade ein neues Indie-RPG die Runde, das mit einem ziemlich klaren Versprechen antritt: AetherCycle will die Freiheit klassischer Open-World-Rollenspiele mit forderndem Action-Kampf kombinieren. Der Mix erinnert dabei stark an die offene Spielweise von The Elder Scrolls und die kompromisslose Kampfphilosophie von Elden Ring, bleibt in Umfang und Struktur aber bewusst kompakter.

Der Release ist bereits eingeplant: AetherCycle soll im November 2026 auf Steam erscheinen. Entwickelt wird das Projekt von Deep Interactive, die mit ihrem Erstlingswerk vor allem jene abholen wollen, die sich nach einer dichten Fantasy-Welt sehnen, in der sich Entdecken, Kämpfen und Charakterbau gleichermaßen lohnen.

Ein Indie-RPG mit großem Anspruch

Worum geht es in AetherCycle? Im Zentrum steht eine offene Fantasy-Welt, die von einem mysteriösen Phänomen namens Cycle geprägt wird. Dieses System soll die Welt nicht nur optisch und atmosphärisch verändern, sondern auch spielerisch eingreifen, indem es die Balance zwischen Risiko und Belohnung verschiebt.

Statt dich an einem streng linearen Pfad entlangzuführen, setzt AetherCycle auf Abenteuergefühl: alte Ruinen, versteckte Wege, vergessene Orte und gefährliche Untergrundgebiete sollen zum Erkunden einladen. Dazu kommt der Fokus auf starke Gegner und Bosskämpfe, die dich zwingen, Builds und Ausrüstung wirklich ernst zu nehmen.

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Die Ausrichtung klingt nach einem Spiel, das bewusst jene Lücke füllen will, die lange Wartezeiten zwischen Genre-Giganten hinterlassen. Als grobe Orientierung fällt im gleichen Atemzug auch Tainted Grail: The Fall of Avalon, das 2025 für viele als das bisher größte Elder-Scrolls-ähnliche Spiel aus kleinerem Haus galt.

Diese Features sollen die Mischung aus Freiheit und Herausforderung liefern

Welche Kernfeatures sind bereits bekannt? Deep Interactive setzt auf eine klare Feature-Liste, die das Spielgefühl zwischen Erkundung, Kampf und Charakterentwicklung abdecken soll. Besonders auffällig: AetherCycle wird aus der Ego-Perspektive gespielt und soll neben Solo auch Koop ermöglichen.

First-Person-Action-Kampf: Kämpfe gegen Gegner und Bosse mit Waffen, Fähigkeiten und präzisem Timing.

Kämpfe gegen Gegner und Bosse mit Waffen, Fähigkeiten und präzisem Timing. Open-World-Erkundung: Entdecke alte Ruinen, Dörfer, Untergrundareale, versteckte Pfade und vergessene Orte.

Entdecke alte Ruinen, Dörfer, Untergrundareale, versteckte Pfade und vergessene Orte. Das Cycle-System: Eine Welt, die sich im Verlauf verändert und das Verhältnis von Gefahr und Belohnung immer wieder neu mischt.

Eine Welt, die sich im Verlauf verändert und das Verhältnis von Gefahr und Belohnung immer wieder neu mischt. Charakter-Progression: Levelaufstiege, Attribut-Verbesserungen, neue Fähigkeiten und ein Build, der zu deinem Spielstil passt.

Levelaufstiege, Attribut-Verbesserungen, neue Fähigkeiten und ein Build, der zu deinem Spielstil passt. Loot-getriebenes Ausrüstungssystem: Waffen, Rüstungen und Items mit zufälligen Werten, Seltenheitsstufen und besonderen Effekten.

Waffen, Rüstungen und Items mit zufälligen Werten, Seltenheitsstufen und besonderen Effekten. Solo und Koop-Mehrspieler: Erkunde die Welt, erledige Quests, besiege Bosse und mache gemeinsam Fortschritt.

Gerade das Zusammenspiel aus zufallsbasiertem Loot und flexibler Charakterentwicklung könnte dafür sorgen, dass sich unterschiedliche Spielweisen wirklich voneinander abheben, egal ob du eher auf robusten Nahkampf, taktische Fähigkeiten oder Allround-Builds setzt.

Release im November 2026 auf Steam

Wann erscheint AetherCycle und für wen könnte es spannend werden? Der Steam-Launch ist für November 2026 angesetzt. Inhaltlich richtet sich das Projekt vor allem an Fans von Fantasy-Rollenspielen, die sich gern in eine Welt fallen lassen, ohne dass alles über Questmarker und Checklisten geregelt wird.

Wichtig ist dabei die Erwartungshaltung: AetherCycle will nicht die schiere Größe von The Elder Scrolls kopieren und auch nicht den maximalen Härtegrad als Selbstzweck feiern. Stattdessen wirkt es wie ein Spiel, das die Essenz beider Ansätze in eine kleinere, dafür engere und bewusst dicht gebaute Abenteuerreise packt.

Wie gut die Mischung am Ende aufgeht, zeigt sich spätestens zum Release. Bis dahin ist AetherCycle aber schon jetzt einer der auffälligeren Kandidaten für alle, die 2026 wieder ein neues, klassisch anmutendes Fantasy-RPG mit moderner Action-Kante suchen.

Wie klingt AetherCycle für euch: genau die richtige Mischung aus Erkundungsfreiheit und anspruchsvollem Kampf, oder wünscht ihr euch bei solchen Spielen eher eine klarere Führung? Schreibt es in die Kommentare.