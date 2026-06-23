GTA 6 Trailer 3 am 25. Juni – YouTube-Kommentar heizt Gerüchte an

Die Vorfreude auf GTA 6 schießt gerade wieder durch die Decke. Nachdem Rockstar Games nach langer Funkstille nicht nur das offizielle Cover-Artwork gezeigt, sondern auch den Start der Vorbestellungen terminiert hat, läuft die Gerüchteküche heiß. Ab dem 25. Juni 2026 soll man sich das Open-World-Spiel vorab sichern können. Und genau dieses Datum bringt viele nun zur gleichen Frage: Kommt passend dazu endlich Trailer 3?

In der Community gilt der Pre-Order-Start schon länger als perfekter Moment für neues Bildmaterial. Marketing-technisch wäre ein frischer Trailer die ideale Spritze, um die Aufmerksamkeit noch einmal zu bündeln, kurz bevor die Bestellungen in den Stores losgehen. Öl ins Feuer gießt jetzt ausgerechnet eine Stelle, die man normalerweise nicht als Hype-Treiber auf dem Schirm hat: YouTube selbst.

Der Kommentar, der die Spekulationen befeuert

Was hat der offizielle YouTube-Account zu GTA 6 geschrieben? Unter Trailer 2 von Rockstar Games ist ein verifizierter Kommentar des offiziellen YouTube-Hauptkanals aufgetaucht, der in der Szene sofort als mögliches Signal interpretiert wurde.

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Dass die weltweit größte Videoplattform sich ausgerechnet unter einem älteren GTA-6-Trailer zum Vorbestellstart äußert, ist ungewöhnlich. Für viele Fans klingt das so, als würde YouTube bereits wissen, dass am 25. Juni 2026 ein Upload ansteht, der die Server ordentlich fordern dürfte. Schließlich liegt Trailer 2 inzwischen über ein Jahr zurück, und ein Trailer 3 wäre genau das, was zum Pre-Order-Start perfekt passen würde.

Entsprechend überschlagen sich die Spekulationen: Wenn Rockstar die Vorbestellungen öffnet, könnte ein neuer Trailer gleichzeitig neue Story- und Gameplay-Häppchen liefern und den Hype noch einmal auf ein neues Level heben.

Hype-Mitritt oder echter Hinweis auf Trailer 3

Warum könnte der YouTube-Post auch ganz anders gemeint sein? So überzeugend die Theorie für viele klingt, es gibt auch eine deutlich pragmatischere Erklärung. Große Markenaccounts kommentieren inzwischen häufig bewusst augenzwinkernd, um nahbarer zu wirken und an viralen Themen teilzunehmen.

Der Satz könnte also schlicht bedeuten, dass YouTube am 25. Juni 2026 ohnehin viel zu tun haben wird, selbst wenn Rockstar gar keinen neuen Trailer veröffentlicht. Denn zum Start der Vorbestellungen sind erfahrungsgemäß massenhaft Reactions, Livestreams, Analysen und Shorts zu erwarten, die das Thema GTA 6 den ganzen Tag in den Trends halten dürften.

Bis Rockstar selbst etwas ankündigt, bleibt Trailer 3 damit genau das: ein heißes Gerücht, das durch einen ungewöhnlichen Kommentar zusätzlichen Zündstoff bekommen hat.

Vorbestellung, Preis und Release-Termin im Überblick

Welche Termine und Infos sind derzeit wichtig? Unabhängig von Trailer-Spekulationen stehen die nächsten Fixpunkte bereits fest. Die Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026, und der Release ist für den 19. November 2026 geplant.

Thema Stand Vorbestellungen Start am 25. Juni 2026 Release-Datum 19. November 2026 Plattformen zum Launch PS5 und Xbox Series Preisgerüchte Ein Händler-Leak zu rund 90 Euro wurde als Platzhalter eingeordnet

Beim Preis gab es zuletzt ebenfalls Aufregung: Ein Händler-Leak ließ befürchten, dass die Standard-Edition bei knapp 90 Euro liegen könnte. Der als extrem zuverlässig geltende Insider billbil-kun ordnete diese Angabe jedoch als reinen Platzhalter ein, was die Lage zumindest vorerst beruhigt.

Was glaubt ihr: Sehen wir Trailer 3 wirklich am 25. Juni 2026, oder reitet YouTube hier nur auf der GTA-6-Welle mit? Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare.