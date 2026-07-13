GTA 6 – Morgan-Revolver sorgt für neue Red-Dead-Redemption-Theorie

Die Community von Grand Theft Auto 6 hat mal wieder ein mögliches Detail ausgegraben, das Rockstar-Fans sofort elektrisiert. In einem der veröffentlichten Screenshots soll sich ein versteckter Hinweis auf Red Dead Redemption befinden. Ob das wirklich ein bewusst platziertes Easter Egg ist oder nur Wunschdenken, wird gerade leidenschaftlich diskutiert.

Fest steht: Seit den ersten offiziellen Einblicken wird nahezu jedes Pixel seziert, vergrößert und mit anderen Rockstar-Spielen verglichen. Und genau in dieser akribischen Sucharbeit ist nun eine neue Theorie entstanden, die eine Verbindung zu Red Dead Redemption 2 herstellen soll.

Die Theorie rund um den Morgan-Revolver

Worum geht es bei dem angeblichen Red-Dead-Redemption-Easter-Egg? Im Mittelpunkt steht ein Motiv aus dem Promo-Material zur Ultimate Edition von Grand Theft Auto 6: die Abbildung des Hawk & Little Morgan Revolver. Fans vergleichen diese Darstellung mit dem ikonischen Key Art von Red Dead Redemption 2 und sehen auffällige Parallelen.

Im Kern der Spekulation steht die Pose: Jason soll demnach ähnlich inszeniert sein wie Arthur Morgan auf dem bekannten Cover-Artwork. Für viele ist das kein Zufall, sondern ein gezielter visueller Wink mit dem Zaunpfahl an Rockstars Western-Reihe.

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Zusätzliche Nahrung bekommt die Theorie durch den Namen selbst. Dass ein Revolver ausgerechnet Morgan heißt, wirkt auf Fans wie eine direkte Anspielung auf den Red-Dead-Protagonisten, zumal auch die Optik des Waffenmodells stark an Morgans berühmte Waffe erinnern soll.

Warum das in der GTA-Lore sogar passen könnte

Welche Details machen die Verbindung zwischen GTA 6 und Red Dead Redemption plausibler? Ein Argument, das in der Community immer wieder genannt wird, kommt aus der internen Markenwelt von GTA: Hawk & Little wird in der Lore als Firma beschrieben, die bereits in den 1850er-Jahren gegründet wurde.

Das ist deshalb spannend, weil Red Dead Redemption 2 im Jahr 1899 spielt. Zeitlich würde es also grundsätzlich passen, dass ein Hersteller aus dem GTA-Universum auch im Western-Setting existieren könnte, zumindest als augenzwinkernde Überschneidung innerhalb von Rockstars Weltenbau.

Ob Rockstar damit tatsächlich ein gemeinsames Universum andeuten will, ist allerdings eine ganz andere Frage. Oft sind es genau solche Details, die eher als Fanservice funktionieren: ein Name hier, eine Form dort, gerade genug, um Diskussionen anzustoßen, ohne eine klare Aussage zu treffen.

Release-Rahmen und der Blick auf weitere Hinweise

Wann erscheint Grand Theft Auto 6 und was erwarten Fans als Nächstes? Grand Theft Auto 6 ist derzeit für den 19. November 2026 angekündigt. Bis dahin dürfte Rockstar noch weiteres Material veröffentlichen und damit automatisch auch neuen Stoff für Spekulationen liefern.

Schon jetzt zeigt sich, wie stark die Community auf Verbindungen zu Red Dead Redemption anspringt, egal ob in Trailern, Screenshots oder Edition-Boni. Und selbst wenn sich einzelne Theorien am Ende als zu weit hergeholt herausstellen, gehört genau dieses Miträtseln für viele zum Hype einfach dazu.

Was meint ihr: Ist der Morgan-Revolver ein cleveres Red-Dead-Easter-Egg oder eher ein Zufall, den Fans größer machen, als er ist? Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare.