Red Dead Redemption 2 für PS5 Pro wohl erst nach GTA 6 ein Thema

Gute Neuigkeiten für Rockstar Fans sehen anders aus: Rund um eine neue Veröffentlichung im Red Dead Redemption Kosmos gibt es jetzt ein Update, das viele eher ausbremst als begeistert. Konkret geht es um die seit Langem kursierenden Gerüchte zu einer aktuellen Konsolenfassung von Red Dead Redemption 2, die vor allem im Zusammenhang mit der PlayStation 5 Pro immer wieder genannt wird.

Während Red Dead Redemption 2 als absoluter Blockbuster gilt und seit Jahren zu den meistverkauften Spielen überhaupt gehört, ist die Lage auf Konsolen ausgerechnet 2026 noch immer unerquicklich: Auf PlayStation und Xbox läuft das Western-Epos weiterhin offiziell nur in der Last-Gen-Variante, während PC-Spieler längst von mehr Flexibilität profitieren.

Gerüchte um die PS5-Pro-Version werden leiser

Was ist zum möglichen PS5-Pro-Release von Red Dead Redemption 2 bekannt? Ein bekannter Insider, der unter dem Namen NateTheHate auf X postet, hat angedeutet, dass eine PlayStation 5 Pro Version von Red Dead Redemption 2 auf sich warten lassen könnte. Das Entscheidende daran: Es handelt sich weiterhin nicht um eine offiziell bestätigte Ankündigung von Rockstar, sondern um Informationen aus der Gerüchteküche.

Inhaltlich ist die Aussage trotzdem brisant, weil sie ein klares Bild zeichnet: Die Portierung könnte demnach im Zweifel bereits fertig oder zumindest weit genug sein, um flexibel veröffentlicht zu werden, Rockstar halte sich den Zeitpunkt aber offen. Damit wirkt das Ganze weniger wie ein technisches Problem und mehr wie eine bewusste Release-Strategie.

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Das Spiel kann in einem fertigen Zustand bleiben und jederzeit veröffentlicht werden, wenn Rockstar es will.

Zusätzlich wird spekuliert, dass Red Dead Redemption 2 als eine Art Puffer hätte dienen können, falls sich Grand Theft Auto 6 weiter nach hinten verschoben hätte. Da es dazu aber offenbar nicht kommt, fehlt aktuell der Druck, eine RDR2-Neuveröffentlichung vorzuziehen.

Grand Theft Auto 6 dominiert Rockstars Kalender

Warum beeinflusst Grand Theft Auto 6 den Zeitplan von Red Dead Redemption 2? Laut den Infos aus dem Leak hängt die mögliche Verzögerung direkt mit dem nun fest eingeplanten Release von Grand Theft Auto 6 zusammen. Das Spiel soll am 19. November 2026 erscheinen und dürfte für Rockstar das alles überstrahlende Mammut-Projekt des Jahres sein.

Auch wenn ein fast acht Jahre altes Red Dead Redemption 2 dem Hype von GTA 6 vermutlich nicht ernsthaft die Show stehlen würde, ist das Risiko aus Publisher-Sicht leicht vermeidbar. Ein zusätzlicher großer Release in direkter Nähe könnte Marketing, Aufmerksamkeit und Kauflaune unnötig splitten, gerade dann, wenn Rockstar zum Launch von GTA 6 möglichst die komplette Community an Bord haben will.

Unterm Strich heißt das: Wer auf ein echtes Current-Gen-Upgrade von Red Dead Redemption 2 auf PlayStation 5 oder Xbox Series gehofft hat, muss sich wahrscheinlich bis 2027 gedulden, wenn sich diese Planung so bewahrheitet.

Wie es mit der Reihe weitergehen könnte

Wann ist mit Red Dead Redemption 3 zu rechnen? Neue Hinweise auf Red Dead Redemption 3 liefert dieses Update nicht, aber es unterstreicht, wie stark Rockstars Ressourcen offenbar auf GTA 6 ausgerichtet sind. Bei der großen Lücke zwischen Rockstar Releases wirkt es realistisch, dass ein weiteres Red Dead noch eine ganze Weile entfernt ist.

Passend dazu hat Roger Clark, der Darsteller von Arthur Morgan, zuletzt ebenfalls keinen konkreten Ausblick geben können, wann ein Red Dead Redemption 3 erscheinen könnte. Das Franchise wirkt zwar zu erfolgreich, um dauerhaft zu verschwinden, ein zeitnahes Comeback ist daraus aber nicht abzuleiten.

Was würdet ihr euch eher wünschen: ein sauber aufpoliertes Current-Gen-Update für Red Dead Redemption 2 oder lieber so schnell wie möglich handfeste Infos zu Red Dead Redemption 3? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.