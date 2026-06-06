Square Enix hat beim Summer Game Fest 2026 den dritten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie offiziell vorgestellt. Das große Finale trägt den Titel Final Fantasy 7: Revelation und soll zum Launch gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen.

Damit ist der Name des lange erwarteten dritten Kapitels endlich bekannt. Nach Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth führt Final Fantasy 7: Revelation die neu erzählte Geschichte rund um Cloud, Tifa, Aerith, Sephiroth und den Kampf um den Planeten weiter.

Final Fantasy 7: Revelation schließt die Remake-Trilogie ab

Der neue Trailer bildete das große Finale des Summer Game Fest 2026 und lieferte einen ersten Ausblick auf den Abschluss der Trilogie. Square Enix zeigte erneut eine Mischung aus cineastischen Story-Szenen, bekannten Figuren und dramatischer Atmosphäre.

Für Fans ist vor allem der Titel spannend. Revelation deutet bereits an, dass der dritte Teil viele offene Fragen beantworten und die veränderte Erzählung der Remake-Reihe zu einem großen Abschluss führen dürfte.

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Die Remake-Trilogie hatte sich spätestens mit „Final Fantasy 7 Rebirth“ deutlich von einer reinen Neuauflage des Originals entfernt. Entsprechend groß ist die Spannung, wie Square Enix die Geschichte im finalen Teil auflöst.

Gleichzeitiger Launch auf allen Plattformen

Die vielleicht wichtigste Nachricht: Final Fantasy 7: Revelation soll gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen.

Damit verzichtet Square Enix beim dritten Teil offenbar auf eine längere Exklusivphase. Während frühere Teile zunächst zeitexklusiv für PlayStation erschienen, sollen diesmal alle Spieler zum Start gemeinsam loslegen können.

Welche Plattformen genau gemeint sind, wurde im Rahmen der Ankündigung noch nicht im Detail ausgeführt. Naheliegend sind jedoch PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Zum Abschluss der Präsentation bestätigte Square Enix außerdem weitere Details: Final Fantasy 7: Revelation erscheint im Frühjahr 2027 und soll gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht werden. Bestätigt sind PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC-Versionen über Steam und den Epic Games Store.