Electronic Arts startet eine neue Werbeplattform, mit der Marken künftig noch direkter in EA-Spielen auftauchen sollen. Das Programm heißt EA Advertising und soll Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte und Kampagnen mitten in digitale Spielwelten zu bringen.

Auf den ersten Blick klingt das vor allem nach etwas, das in Sportspielen Sinn ergibt. Digitale Bandenwerbung, Trikotsponsoren, gebrandete Scoreboards oder gesponserte Wiederholungen gehören im echten Sport längst zum Alltag. Genau diese Logik will EA nun stärker in seine Spiele übertragen.

Doch die neue Werbeoffensive geht offenbar über klassische Stadionwerbung hinaus.

EA Advertising soll Marken in bekannte Spielwelten bringen

EA beschreibt das neue Angebot als Möglichkeit, Marken in die Welten einzubauen, die Spieler bereits kennen und lieben. Auf der offiziellen Seite ist von spielbaren Erfahrungen, nativen Platzierungen und Ingame-Integrationen die Rede.

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Genannt werden unter anderem EA Sports FC, Madden NFL, College Football, NHL, aber auch skate. und The Sims.

Bei Sportspielen wirkt der Schritt zunächst vergleichsweise naheliegend. Wer Fußball, Football oder Eishockey schaut, ist an Werbung auf Banden, Trikots, Einblendungen und Sponsoring längst gewöhnt. Wenn in EA Sports FC ein digitales Werbebanner auftaucht oder eine Wiederholung von einer Marke präsentiert wird, dürfte das viele Spieler kaum überraschen.

Schwieriger wird es bei Spielen wie The Sims oder skate.. Dort geht es nicht um die Nachbildung einer realen TV-Übertragung, sondern um kreative Spielwelten, in denen Werbung sehr schnell störender wirken kann.

Von Bandenwerbung bis gebrandeten Challenges

EA nennt mehrere Formen von Werbung, die künftig über EA Advertising möglich sein sollen. Dazu gehören digitale Werbeflächen in 3D-Sportspielen, Scoreboards, Broadcast-Overlays, aber auch branded challenges, reward-driven objectives, custom vanity items und andere gebrandete Inhalte.

Auf der offiziellen Seite werden bereits Beispiele gezeigt. Dazu gehören etwa State Farm in EA Sports FC, Coach in The Sims und Vans in skate. EA verweist außerdem auf bereits bestehende Partnerschaften mit Marken wie Visa, Lowe’s, Xfinity, Peacock und Mountain Dew.

Gerade bei The Sims nennt EA Kleidung und Möbel-Drops als mögliche Integrationen. Das kann harmlos sein, wenn solche Inhalte kostenlos und klar als Kooperation erkennbar erscheinen. Es kann aber schnell problematisch werden, wenn Werbung zu stark in Gameplay, Belohnungssysteme oder Fortschritt eingreift.

Die große Sorge: Wo endet Produktplatzierung und wo beginnt Zwang?

Ingame-Werbung ist grundsätzlich nichts Neues. Schon seit Jahren gibt es Produktplatzierungen, Markenkooperationen und digitale Werbeflächen in Spielen. Der Unterschied ist nun, dass EA daraus ein eigenes, skalierbares Werbesystem macht.

Das muss nicht automatisch schlecht sein. In einem Sportspiel kann Werbung sogar zur Authentizität beitragen. Ein Fußballstadion ohne Bandenwerbung würde heute fast künstlicher wirken als eines mit Sponsoren.

Die entscheidende Frage lautet aber: Bleibt Werbung Kulisse – oder wird sie Teil der Spielmechanik?

Wenn Marken nur auf digitalen Banden, Trikots oder optionalen kosmetischen Items auftauchen, dürfte sich der Ärger in Grenzen halten. Wenn Spieler aber künftig Challenges absolvieren, Belohnungen freischalten oder Events besuchen müssen, die klar um eine Marke herum gebaut sind, wird es heikler.

Besonders kritisch wäre es, wenn gebrandete Inhalte an Käufe, externe Aktionen oder zeitlich begrenzte Kampagnen gekoppelt würden. Genau an dieser Stelle könnte aus harmloser Produktplatzierung schnell ein weiteres Monetarisierungssystem werden.

EA spricht von Werbung, die nicht stören soll

EA selbst betont, dass Marken auf eine Weise eingebunden werden sollen, die zur jeweiligen Spielwelt passt und das Spielerlebnis respektiert. Die Werbung solle nicht stören, sondern sich möglichst natürlich in die Welt einfügen.

Das ist die ideale Version. Ob Spieler das am Ende genauso empfinden, wird stark vom jeweiligen Spiel abhängen.

In EA Sports FC oder Madden NFL dürfte ein Sponsor im Stadion weniger auffallen. In The Sims könnte ein Marken-Möbelset sogar funktionieren, wenn es kostenlos und optional bleibt. In einem Spiel wie skate. passen reale Marken ebenfalls grundsätzlich zur Kultur.

Trotzdem bleibt die Skepsis verständlich. EA gehört ohnehin zu den Publishern, die regelmäßig wegen Monetarisierung, Ultimate Team, Mikrotransaktionen und Live-Service-Elementen kritisiert werden. Eine neue Plattform für Ingame-Werbung dürfte deshalb nicht gerade Vertrauen schaffen.

Für EA ist der Schritt wirtschaftlich logisch

Aus Publishersicht ist der Schritt allerdings nachvollziehbar. Spieleentwicklung wird immer teurer, Live-Service-Spiele müssen dauerhaft finanziert werden, und EA erreicht nach eigenen Angaben jeden Monat mehr als 120 Millionen Spieler über Konsolen, PC und Mobile.

Für Marken ist das ein riesiger Werberaum. Für EA ist es eine weitere Einnahmequelle, die nicht direkt über Spieleverkäufe, DLCs oder Mikrotransaktionen laufen muss.

Genau darin liegt aber auch das Spannungsfeld. Spieler zahlen bereits für Spiele, Erweiterungen, Season-Pässe, Ultimate-Team-Inhalte oder kosmetische Items. Wenn dann zusätzlich immer mehr echte Werbung ins Spiel kommt, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie viel Vermarktung ein Spiel verträgt.

In Sportspielen logisch, darüber hinaus riskant

EA Advertising ist kein kleiner Testlauf, sondern ein klares Signal: EA will Werbung in Spielen professioneller, sichtbarer und besser vermarktbar machen.

In Sportspielen kann das funktionieren, solange die Werbung wie ein Teil der realen Sportübertragung wirkt. Bei The Sims, skate. und anderen nicht-sportlichen Marken wird es komplizierter.

Am Ende wird entscheidend sein, ob EA Werbung als atmosphärische Kulisse behandelt — oder als weiteres System, das Spieler durch Challenges, Belohnungen und Markenaktionen lenkt.

Denn eines ist klar: Ingame-Werbung kann Immersion schaffen. Sie kann sie aber auch sehr schnell zerstören.