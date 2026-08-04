Quartet of Time – Fan Album arrangiert Ocarina of Time fürs Streichquartett

Die Musik von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erhält mit Quartet of Time eine aufwendig produzierte Neuinterpretation. Hinter dem Projekt stehen ZREO: Second Quest und das Streichquartett ATLYS, das die bekannten Kompositionen von Koji Kondo mit zwei Violinen, einer Bratsche und einem Cello neu arrangiert.

Bei Quartet of Time handelt es sich um ein vollständiges Fan-Album und nicht um ein von Nintendo entwickeltes oder unterstütztes Spiel. Die unabhängige Produktion wurde Ende Juni 2026 angekündigt und soll den prägenden Soundtrack des Nintendo-64-Klassikers in den Mittelpunkt stellen.

Ocarina of Time als Streichquartett

Was bietet The Legend of Zelda: Quartet of Time? Für das Album werden ausgewählte Stücke aus Ocarina of Time vollständig für ein klassisches Streichquartett arrangiert. Statt eines großen Orchesters übernehmen die vier Instrumente sämtliche Melodien, Begleitungen und atmosphärischen Elemente der Vorlagen.

Die konkreten Titel der Trackliste wurden bislang nicht genannt. Naheliegende Kandidaten wären jedoch bekannte Kompositionen wie Hyrule Field, Zelda’s Lullaby und Song of Time, die nicht nur den Soundtrack prägen, sondern auch eine wichtige Rolle innerhalb der Handlung und Spielmechanik übernehmen.

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Musik gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen Elementen der Zelda-Reihe. Link verwendet seine Okarina unter anderem in Ocarina of Time und Majora’s Mask, während Breath of the Wild mit dem reisenden Musiker Kashiwa ebenfalls eine musikalisch geprägte Figur bietet. Entsprechend groß ist die Auswahl an bekannten Melodien, auf die das neue Album zurückgreifen kann.

Erfahrene Musiker hinter dem Fan-Projekt

Wer produziert Quartet of Time? Verantwortlich ist ZREO: Second Quest, der Nachfolger des langjährigen Fan-Projekts Zelda Reorchestrated. Das Team veröffentlichte bereits mehrere umfangreiche Alben zur Reihe, darunter Concerning Clock Town mit Musik aus Majora’s Mask und Twilight Symphony auf Basis von Twilight Princess.

Für Quartet of Time arbeitet ZREO erneut mit ATLYS zusammen. Das Ensemble besteht aus den Violinistinnen Jinty McTavish und Sabrina Tabby, der Bratschistin Susan Bengtson Price sowie der Cellistin Genevieve Tabby. Beide Gruppen hatten zuvor bereits Fair Winds & Following Seas mit Musik aus The Wind Waker umgesetzt.

Mehrere Arrangements für das neue Projekt sind bereits fertiggestellt, während die Aufnahmen weiterer Stücke laufen. Die einzelnen Titel sollen nach ihrer Fertigstellung schrittweise bei Bandcamp, Spotify, YouTube Music und Apple Music erscheinen. Anschließend ist zusätzlich eine physische Ausgabe des vollständigen Albums geplant.

Neue Aufmerksamkeit für den Nintendo-Klassiker

Wann erscheint Quartet of Time? Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die ersten Stücke oder das komplette Album gibt es derzeit nicht. Fans müssen die Kanäle von ZREO: Second Quest im Blick behalten, um keine der kommenden Einzelveröffentlichungen zu verpassen.

Die Ankündigung fällt in eine spannende Phase für die Zelda-Reihe. Nintendo hat im Juni 2026 ein neues Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time vorgestellt, das noch im Jahr 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Ausführliche Angaben zu den technischen und spielerischen Neuerungen stehen allerdings noch aus.

Quartet of Time dürfte die Wartezeit mit einer frischen Interpretation einiger der bekanntesten Melodien der Videospielgeschichte verkürzen. Welche Stücke aus Ocarina of Time würdet ihr besonders gerne als Streichquartett hören? Schreibt uns eure Wünsche und eure Meinung zum Fan-Album in die Kommentare.