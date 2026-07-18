Ocarina of Time Remake – Leak nennt Datum für ersten Gameplay-Trailer 2026

Ein neuer Leak sorgt bei Zelda-Fans für Aufregung: Für das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll der erste Gameplay-First-Look bereits im Spätsommer 2026 anstehen. Nintendo selbst hatte das Remake erst im Juni 2026 im Rahmen einer Nintendo-Direct-Ausgabe offiziell enthüllt, seitdem warten viele auf echtes Ingame-Material statt kurzer Teaser-Momente.

Ocarina of Time gilt bis heute als Meilenstein, nicht nur für die Reihe, sondern für 3D-Abenteuer insgesamt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen daran, wie Nintendo den Klassiker für Switch 2 modernisiert, ohne das ursprüngliche Gefühl zu verlieren.

Leak nennt konkretes Datum für den Gameplay-Trailer

Wann soll der erste Gameplay-Trailer zum Ocarina-of-Time-Remake erscheinen? Laut dem bekannten Nintendo-Leaker Nash Weedle ist Nintendos erster Gameplay-First-Look für den 9. September 2026 geplant. Die Info fiel demnach in einer aktuellen Ausgabe des Attack the Backlog Podcasts, in der Weedle über Nintendos nächste Schritte rund um das Remake gesprochen haben soll.

Besonders spannend: Dem Leak zufolge soll es vor diesem Termin keine weiteren Infos von Nintendo geben. Wenn das stimmt, würde der 9. September 2026 zum ersten echten Gradmesser werden, wie stark Nintendo am Umfang, am Kampfsystem, an der Kamera oder an der Struktur des Originals schraubt.

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Zusätzlich steht eine mögliche Anspielstation im Raum: Später im September 2026 könnte es laut Leak eine spielbare Demo auf der Tokyo Game Show geben. Einen festen Veröffentlichungstermin hat Nintendo bislang nicht genannt, offiziell ist nur ein Release bis Ende 2026 kommuniziert.

Was das Remake verbessern könnte

Welche Neuerungen sind beim Remake am wahrscheinlichsten? Ein naheliegender Vergleich ist das 3DS-Remake aus dem Jahr 2011, das an vielen Stellen Komfort-Verbesserungen eingeführt hat. Besonders das Item-Management wurde damals spürbar entschlackt, was unter anderem das häufige Wechseln von Ausrüstung vereinfachte und Passagen wie den Wassertempel weniger umständlich machte.

Technisch könnte Nintendo beim Switch-2-Remake zudem erneut auf Bewegungssteuerung setzen. Auf dem 3DS wurde etwa das Zielen mit bestimmten Items durch Gyro-Steuerung präziser, und ein ähnlicher Ansatz wäre mit den Bewegungssensoren der Joy-Con-2-Controller ebenfalls denkbar. Ob Nintendo das optional oder als Standard umsetzt, dürfte spätestens der Gameplay-Trailer zeigen.

Parallel kursieren weitere Gerüchte rund um Rahmeninfos: So tauchte in Leaks bereits ein möglicher Vorbestellpreis von umgerechnet rund 60 Euro auf, statt der oft diskutierten 80-Euro-Marke für große Switch-2-Neuerscheinungen. Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts, ebenso wenig wie ein konkreter Termin für Vorbestellungen im Nintendo eShop.

Mehr Zelda-Gerüchte rund um das Jubiläum

Welche weiteren Zelda-Projekte stehen laut Gerüchten im Raum? Die Leaks zum Ocarina-of-Time-Remake wurden zuletzt auch mit Hinweisen auf zusätzliche Projekte verknüpft. Im Gespräch ist unter anderem ein neues 2D-Zelda, das sich stilistisch an The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom orientieren soll, angeblich mit Ganondorf als zentraler Figur.

Außerdem halten sich Spekulationen um den nächsten großen Serienteil, der erneut als Open-World-Abenteuer angelegt sein könnte. Als mögliches Kernfeature wird dabei ein Dimensionen-Wechsel als Gimmick gehandelt. Klar ist: Mit Blick auf den 40. Geburtstag der Reihe im Jahr 2026 scheint Nintendo große Pläne für Zelda zu haben.

Was würdet ihr euch vom Switch-2-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time am meisten wünschen: nur moderne Technik oder auch größere inhaltliche Änderungen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.