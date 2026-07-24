Leak zur Switch 2 – Zelda-Sonderedition zum 40. Jubiläum soll geplant sein

In der Nintendo-Community kursiert ein neuer Leak, der besonders Zelda-Fans aufhorchen lässt: Eine Zelda-Edition der Switch 2 soll sich angeblich in Arbeit befinden. Das Timing passt dabei perfekt, denn die Reihe feiert 2026 ihr 40-jähriges Jubiläum und Nintendo hat in der Vergangenheit immer wieder Sondermodelle rund um das Franchise veröffentlicht.

Bereits früher bekamen diverse Handhelds und Konsolen eigene Zelda-Designs, oft mit Triforce-Motiv und goldenen Akzenten. Ein frühes Beispiel ist eine entsprechende Edition zum Game Boy Advance SP, später folgten weitere Varianten über mehrere Generationen hinweg. Jetzt könnte also die Switch 2 an der Reihe sein.

Laut den aktuellen Informationen stammt der Hinweis auf die Zelda-Switch-2 aus einem Leak, der die Existenz eines entsprechenden Modells behauptet, konkrete Details zum Aussehen der Konsole aber offenlässt.

Jubiläums-Design statt Spiel-Fokus

Woran soll sich die neue Zelda-Edition der Switch 2 thematisch orientieren? Ursprünglich stand im Raum, dass das Sondermodell optisch an Ocarina of Time angelehnt sein könnte, auch weil im gleichen Atemzug über ein Remake gesprochen wird. Inzwischen heißt es jedoch, Nintendo wolle den Fokus nicht auf einen einzelnen Teil legen, sondern auf das 40-jährige Jubiläum der Marke insgesamt.

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Das ist insofern plausibel, weil Nintendo Jubiläen gerne nutzt, um Sammlerprodukte zu platzieren, die möglichst viele Fans abholen. Ein generisches Jubiläums-Design hätte den Vorteil, dass es nicht nur für Nostalgiker eines bestimmten Spiels gedacht ist, sondern als übergreifendes Zelda-Statement funktioniert.

Wie genau das am Ende aussieht, bleibt spannend. Gerade bei Zelda-Editionen schwankte Nintendo in den letzten Jahren stark zwischen auffälligen Sonderfarben und eher minimalistischen Akzenten, die eher auf den zweiten Blick nach Sondermodell wirken.

Erste Details zum Pro Controller

Wie soll der Zelda-40th-Pro-Controller aussehen? Während zur Konsole selbst noch keine konkreten Design-Infos kursieren, gibt es dafür bereits eine Beschreibung zu einem passenden Pro Controller zum Jubiläum. Demnach soll er überwiegend schwarz sein, mit grünen Elementen an den Griffenden und goldenen Akzenten.

Als zentrales Detail wird außerdem ein Triforce-Emblem genannt, das zwischen den Minus- und Plus-Tasten platziert sein soll. Genau diese Art von klarer Symbolik wünschen sich viele Zelda-Fans auch für die Konsole selbst, nachdem die letzten Designs teilweise eher zurückhaltend ausgefallen sind.

Unklar bleibt, ob der Controller zusammen mit der Zelda-Switch-2 verkauft wird, ob er separat erscheint oder ob es sogar ein Bundle mit dem Switch-2-Remake von Ocarina of Time geben könnte.

Release-Fenster, Erwartungen und mögliche Stückzahlen

Wann könnten Zelda-Switch-2 und Zubehör erscheinen? Sollte an dem Leak etwas dran sein, würde eine Vorstellung und Veröffentlichung noch 2026 naheliegen, allein schon wegen des Jubiläumszeitpunkts. Auch das mögliche Umfeld rund um ein Ocarina-of-Time-Remake wäre ein logischer Moment, um eine Sonderedition in den Handel zu bringen.

In der Community gehen die Wünsche dabei klar in eine Richtung: Viele hoffen auf ein stärker erkennbares Zelda-Design als bei manchen neueren Sondermodellen. Als Vergleich werden häufig die vollständig goldene Hyrule-Edition der Switch Lite mit großem Hyrule-Wappen auf der Rückseite und die deutlich zurückhaltendere Tears-of-the-Kingdom-Edition der Switch OLED genannt, bei der viele Elemente eher minimalistisch ausfielen und das Emblem vor allem am Dock prangte.

Zusätzlich steht im Raum, dass die Verfügbarkeit eines solchen Sondermodells begrenzt sein könnte. Gerade bei Hardware und Sondereditionen kann es schnell passieren, dass Vorbestellungen rasch weg sind und Sammlerpreise entstehen.

Würdet ihr euch eine auffällige, goldene Zelda-Switch-2 wünschen oder lieber ein elegantes, dezentes Design und würdet ihr dafür zur Sonderedition greifen, selbst wenn ihr die Switch 2 bisher noch nicht gekauft habt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.