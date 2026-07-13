Ascend to Zero im Game Pass – Survivors-like setzt auf 30-Sekunden-Runs

Der Xbox Game Pass bekommt am 13. Juli 2026 direkt zum Start einen Neuzugang, der sich klar an der Survivors-like-Welle der letzten Jahre orientiert, dabei aber gleich mehrere Grundregeln des Genres über Bord wirft. Ascend to Zero ist ab sofort im Abo verfügbar und erscheint day one für PC und Xbox Series X|S.

Hinter dem Spiel steckt Flyway Games, eine Tochter von Krafton. In der Juli-Planung ist Ascend to Zero bereits der dritte Titel, der 2026 im Game Pass neu startet. Insgesamt ist es sogar schon der 111. Game-Pass-Release in diesem Jahr, was zeigt, wie aggressiv Microsoft das Line-up 2026 weiter befüllt.

Ein Survivors-like mit 30 Sekunden Druck

Wodurch unterscheidet sich Ascend to Zero von Vampire Survivors? Statt wie üblich möglichst lange zu überleben, läuft in Ascend to Zero permanent eine 30-Sekunden-Uhr gegen dich. Ziel ist nicht Durchhalten, sondern Vorankommen: Du kämpfst dich durch Gegnerwellen, suchst die schnellste Route Richtung Gipfel und optimierst deine Builds in extrem kurzen, intensiven Schleifen.

Das Grundgerüst bleibt vertraut: Gegner-Schwärme, schnelles Hochrüsten von Waffen und Ausrüstung, steigende Statuswerte und der typische Roguelike-Flow aus Risiko, Belohnung und einem weiteren Run. Der entscheidende Twist ist aber das Tempo und die Konsequenz, mit der das Spiel dich nach vorne drückt, statt dich im Kreis über eine Arena „aushalten“ zu lassen.

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Für Abwechslung sorgen sechs spielbare Avatare, die sich in Wachstumskurven und Spezialfähigkeiten unterscheiden. Dadurch sollen sich Runs je nach Figur spürbar anders anfühlen, gerade weil jede Entscheidung unter Zeitdruck fällt.

Zeit als Ressource, Waffe und Rettungsanker

Wie funktioniert das Zeit-System im Gameplay? Ascend to Zero macht Zeit nicht nur zum Countdown, sondern zu einer Art Universal-Ressource. Du kannst Zeit ausgeben, um Fortschritt zu erzwingen, Zeit anhalten, um etwa Gegner einzufrieren, und Zeit sogar zurückholen, indem du besonders starke Feinde besiegst.

Das sorgt für einen deutlich aggressiveren Spielrhythmus als in vielen Genre-Kollegen: Es geht nicht nur darum, übermächtige Builds zu stapeln, sondern auch um die richtige Entscheidung, wann du das Schlachtfeld einfrierst, wann du nach vorne preschst und wann du dich auf riskante Kämpfe einlässt, um wieder Sekunden zurückzugewinnen.

Spannend ist auch die Progression: Um das 30-Sekunden-Format zu tragen, setzt Ascend to Zero auf eine extrem steile Entwicklung. In einem einzigen Run kann eine Figur laut Konzept von Level 1 bis in astronomische Höhen steigen, was die Eskalation schneller antreibt als in vielen anderen Bullet-Heaven-Spielen.

Die nächsten Game-Pass-Termine im Juli 2026

Welche weiteren Spiele sind für Juli 2026 im Xbox Game Pass angekündigt? Nach Ascend to Zero stehen für die erste Juli-Welle noch sieben weitere Zugänge mit festen Terminen an. Hier die komplette Liste mit Datum, Spiel und unterstützten Game-Pass-Stufen und Plattformen.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattform(en) Hinweis 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14. Juli 2026 PBA Pro Bowling 2026 Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series 15. Juli 2026 Quarantine Zone: The Last Check Premium Cloud, PC, Series 16. Juli 2026 Mavrix by Matt Jones Ultimate, Premium, PC Cloud, Handheld, PC, Series 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-one-Release 17. Juli 2026 FixForce Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Day-one, Series-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one, Series-Release 21. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series

Die zweite Monatswelle für Juli 2026 dürfte wie zuletzt üblich erst nach der Monatsmitte offiziell gemacht werden. Wenn Microsoft den jüngsten Rhythmus beibehält, fällt die Ankündigung auf den 21. Juli 2026.

Wie klingt Ascend to Zero für dich: genau die Art frischer Twist, die das Survivors-like-Genre braucht, oder ist dir das 30-Sekunden-Konzept zu hektisch? Schreib es gern in die Kommentare.