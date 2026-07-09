Xbox Game Pass im Juli 2026 – Alle Neuzugänge im Release-Kalender

Xbox Game Pass bekommt am 9. Juli 2026 eine ungewöhnliche Verstärkung: Tamashika ist ab sofort im Abo spielbar und bringt einen knallbunten, psychedelischen Stil in den Shooter-Katalog von Microsoft. Der Titel ist erst vor drei Monaten erschienen und fällt schon beim ersten Blick durch seine grelle Optik und sein kompromissloses Tempo auf.
Mit Tamashika kommt außerdem eine zweite Premium-Ergänzung ins Programm, wodurch der 9. Juli zum nächsten kleinen Update-Tag für den Dienst wird. Gleichzeitig ist Tamashika damit bereits die zweite neue Xbox-Game-Pass-Veröffentlichung im Juli 2026 und laut den vorliegenden Daten insgesamt die 110. neue Veröffentlichung seit Jahresbeginn.
Tamashika bringt psychedelischen Corridor-Shooter ins Abo
Was ist Tamashika im Xbox Game Pass? Tamashika ist ein flashy Corridor-Shooter des Hongkong-Indie-Studios Quicktequila, der stark auf schnelle Reflexe, grelle Effekte und ein bewusst überdrehtes Setting setzt. Das Spiel schickt euch in eine Art Flucht-Szenario, bei dem ihr euch durch schmale Abschnitte kämpft und dabei Wellen von Gegnern abwehrt.
Der Loop erinnert dabei an die Entführungsmissionen aus Far Cry 5: Ihr seid gefühlt ständig im Ausnahmezustand, versucht auszubrechen, und werdet mit immer neuen Angriffen konfrontiert. Das Spiel spielt bewusst mit der Unsicherheit, ob das, was euch gerade attackiert, überhaupt real ist oder eher ein Teil des Trips.
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Welche Game-Pass-Stufen bekommen Tamashika? Da es kein Day-One-Release im Abo ist, landet Tamashika nicht im Essential-Paket, sondern wird in allen Nicht-Essential-Tiers angeboten:
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Game Pass Premium
- PC Game Pass
Auch bei der Einordnung der Qualität gibt es schon erste Anhaltspunkte: Auf OpenCritic steht eine Strong-Bewertung im Raum, während die Nutzerrezensionen auf Steam bei 75 Prozent positiv liegen. Wer Lust auf einen FPS hat, der sich optisch und spielerisch klar vom Standard absetzt, hat hier also einen Kandidaten für die Download-Liste.
Warum reden die Store-Seiten von Transformers? Auffällig ist außerdem, dass die Store-Beschreibungen auf Xbox und Steam mehrfach Begriffe aus der KI-Forschung aufgreifen, darunter sogar eine direkte Anspielung auf Attention Is All You Need, die bekannte Google-Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 rund um Transformer-Architekturen. Inhaltlich scheint das eher Stilmittel zu sein, denn auf Steam ist keine KI-Inhaltskennzeichnung für Tamashika hinterlegt.
Auch Gears of War: Reloaded ist neu im Premium-Tier
Welches zweite Spiel kommt am 9. Juli 2026 dazu? Neben Tamashika ist am 9. Juli 2026 auch Gears of War: Reloaded Teil der Katalogrotation. Dabei handelt es sich um ein Remaster des ersten Teils der Microsoft-Reihe, das nun für Premium-Abonnenten verfügbar ist.
Ganz neu ist der Titel im Game Pass allerdings nicht: Gears of War: Reloaded war bereits Ende August 2025 als Day-One-Spiel in Xbox Game Pass Ultimate gelandet. Jetzt rückt es nach 11 Monaten im Premium-Tier nach und ist dort auf Cloud, Handheld, PC und Xbox Series spielbar.
Release-Kalender für Xbox Game Pass im Juli und darüber hinaus
Welche Game-Pass-Neuzugänge sind als Nächstes angekündigt? Microsoft hat bereits mehrere weitere Zugänge für die kommenden Tage und Wochen bestätigt. Hier ist der aktuelle Fahrplan mit Datum, Stufen und Plattformen.
|Datum
|Spiel
|Game-Pass-Tier(s)
|Plattform(en)
|Hinweis
|9. Juli 2026
|Gears of War: Reloaded
|Premium
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Auf höheren Stufen seit August 2025 verfügbar.
|9. Juli 2026
|Tamashika
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Neu im Abo ab 9. Juli 2026.
|13. Juli 2026
|Ascend to Zero
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|14. Juli 2026
|PBA Pro Bowling 2026
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, PC, Series
|Neuzugang im Juli.
|15. Juli 2026
|Quarantine Zone: The Last Check
|Premium
|Cloud, PC, Series
|Zombie-Apokalypse-Simulator.
|16. Juli 2026
|Mavrix by Matt Jones
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Neuzugang im Juli.
|17. Juli 2026
|Fogpiercer
|Ultimate, PC
|PC
|Day-One-Release.
|17. Juli 2026
|FixForce
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One, Series-Release.
|21. Juli 2026
|The Planet Crafter
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One, Series-Release.
|21. Juli 2026
|Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, PC, Series
|Kommt in der zweiten Monatshälfte.
|28. Juli 2026
|Halo: Campaign Evolved
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|4. August 2026
|Beast of Reincarnation
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|14. August 2026
|Grave Seasons
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|27. August 2026
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|25. September 2026
|Valor Mortis
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|29. September 2026
|Minecraft Dungeons 2
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|6. Oktober 2026
|Gears of War: E-Day
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|8. Oktober 2026
|Forever Ago
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|18. Februar 2027
|Persona 4 Revival
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
|23. Februar 2027
|Fable
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-One-Release.
Wie steht ihr zu Tamashika im Xbox Game Pass: genau die Art von schrillem Experiment, die im Abo gut aufgehoben ist, oder eher ein Titel, den ihr schnell wieder deinstalliert? Schreibt es gerne in die Kommentare.