Xbox Game Pass im Juli 2026 – Alle Neuzugänge im Release-Kalender

Xbox Game Pass bekommt am 9. Juli 2026 eine ungewöhnliche Verstärkung: Tamashika ist ab sofort im Abo spielbar und bringt einen knallbunten, psychedelischen Stil in den Shooter-Katalog von Microsoft. Der Titel ist erst vor drei Monaten erschienen und fällt schon beim ersten Blick durch seine grelle Optik und sein kompromissloses Tempo auf.

Mit Tamashika kommt außerdem eine zweite Premium-Ergänzung ins Programm, wodurch der 9. Juli zum nächsten kleinen Update-Tag für den Dienst wird. Gleichzeitig ist Tamashika damit bereits die zweite neue Xbox-Game-Pass-Veröffentlichung im Juli 2026 und laut den vorliegenden Daten insgesamt die 110. neue Veröffentlichung seit Jahresbeginn.

Tamashika bringt psychedelischen Corridor-Shooter ins Abo

Was ist Tamashika im Xbox Game Pass? Tamashika ist ein flashy Corridor-Shooter des Hongkong-Indie-Studios Quicktequila, der stark auf schnelle Reflexe, grelle Effekte und ein bewusst überdrehtes Setting setzt. Das Spiel schickt euch in eine Art Flucht-Szenario, bei dem ihr euch durch schmale Abschnitte kämpft und dabei Wellen von Gegnern abwehrt.

Der Loop erinnert dabei an die Entführungsmissionen aus Far Cry 5: Ihr seid gefühlt ständig im Ausnahmezustand, versucht auszubrechen, und werdet mit immer neuen Angriffen konfrontiert. Das Spiel spielt bewusst mit der Unsicherheit, ob das, was euch gerade attackiert, überhaupt real ist oder eher ein Teil des Trips.

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Welche Game-Pass-Stufen bekommen Tamashika? Da es kein Day-One-Release im Abo ist, landet Tamashika nicht im Essential-Paket, sondern wird in allen Nicht-Essential-Tiers angeboten:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Premium

PC Game Pass

Auch bei der Einordnung der Qualität gibt es schon erste Anhaltspunkte: Auf OpenCritic steht eine Strong-Bewertung im Raum, während die Nutzerrezensionen auf Steam bei 75 Prozent positiv liegen. Wer Lust auf einen FPS hat, der sich optisch und spielerisch klar vom Standard absetzt, hat hier also einen Kandidaten für die Download-Liste.

Warum reden die Store-Seiten von Transformers? Auffällig ist außerdem, dass die Store-Beschreibungen auf Xbox und Steam mehrfach Begriffe aus der KI-Forschung aufgreifen, darunter sogar eine direkte Anspielung auf Attention Is All You Need, die bekannte Google-Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 rund um Transformer-Architekturen. Inhaltlich scheint das eher Stilmittel zu sein, denn auf Steam ist keine KI-Inhaltskennzeichnung für Tamashika hinterlegt.

Auch Gears of War: Reloaded ist neu im Premium-Tier

Welches zweite Spiel kommt am 9. Juli 2026 dazu? Neben Tamashika ist am 9. Juli 2026 auch Gears of War: Reloaded Teil der Katalogrotation. Dabei handelt es sich um ein Remaster des ersten Teils der Microsoft-Reihe, das nun für Premium-Abonnenten verfügbar ist.

Ganz neu ist der Titel im Game Pass allerdings nicht: Gears of War: Reloaded war bereits Ende August 2025 als Day-One-Spiel in Xbox Game Pass Ultimate gelandet. Jetzt rückt es nach 11 Monaten im Premium-Tier nach und ist dort auf Cloud, Handheld, PC und Xbox Series spielbar.

Release-Kalender für Xbox Game Pass im Juli und darüber hinaus

Welche Game-Pass-Neuzugänge sind als Nächstes angekündigt? Microsoft hat bereits mehrere weitere Zugänge für die kommenden Tage und Wochen bestätigt. Hier ist der aktuelle Fahrplan mit Datum, Stufen und Plattformen.

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweis 9. Juli 2026 Gears of War: Reloaded Premium Cloud, Handheld, PC, Series Auf höheren Stufen seit August 2025 verfügbar. 9. Juli 2026 Tamashika Ultimate, Premium, PC Cloud, Handheld, PC, Series Neu im Abo ab 9. Juli 2026. 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 14. Juli 2026 PBA Pro Bowling 2026 Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Neuzugang im Juli. 15. Juli 2026 Quarantine Zone: The Last Check Premium Cloud, PC, Series Zombie-Apokalypse-Simulator. 16. Juli 2026 Mavrix by Matt Jones Ultimate, Premium, PC Cloud, Handheld, PC, Series Neuzugang im Juli. 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-One-Release. 17. Juli 2026 FixForce Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Day-One, Series-Release. 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One, Series-Release. 21. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Kommt in der zweiten Monatshälfte. 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release. 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release.

Wie steht ihr zu Tamashika im Xbox Game Pass: genau die Art von schrillem Experiment, die im Abo gut aufgehoben ist, oder eher ein Titel, den ihr schnell wieder deinstalliert? Schreibt es gerne in die Kommentare.