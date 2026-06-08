Halo Campaign Evolved zeigt neue Prequel-Missionen mit Johnson im Fokus

Halo Studios hat im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 erstmals die drei komplett neuen Story-Missionen für Halo: Campaign Evolved gezeigt. Die Neuauflage erzählt die Ereignisse von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 neu, setzt dabei aber nicht nur auf frische Technik, sondern erweitert die Kampagne auch inhaltlich. Der Release ist für den 28. Juli 2026 angesetzt, und der neue Trailer macht ziemlich deutlich, dass vor allem Fans von Sergeant Johnson hier genauer hinschauen sollten.

Halo: Campaign Evolved wurde ursprünglich bei der Halo World Championship im Oktober 2025 angekündigt und ist das erste große Remake von Halo Studios, das auf die Unreal Engine 5 setzt, statt auf die hauseigene Slipspace Engine. Neben der technischen Modernisierung bringt das Projekt auch Features mit, die in der Community schon vorab diskutiert wurden, darunter ein Sprint-Mechanik-Ansatz und eben diese neuen Story-Missionen.

Operation: Meteorite erweitert die Geschichte vor Halo: Combat Evolved

Worum geht es in den neuen Missionen? Die drei neuen Einsätze tragen zusammen den Titel Operation: Meteorite und sind als Prequel-Kapitel angelegt. Inhaltlich spielt das Paket ein Jahr vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved und folgt Master Chief sowie Sergeant Johnson bei einem Einsatz gegen ein Forschungsgefäß der Allianz.

Damit bekommt Johnson nicht nur mehr Screentime, sondern offenbar auch eine deutlich stärkere Rolle im Ablauf der Handlung. Für viele dürfte das die spannendste Nachricht sein, weil Halo: Combat Evolved im Original stark auf Chiefs Perspektive fokussiert war und Nebenfiguren oft nur punktuell Raum bekamen.

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Halo Studios positioniert die Missionen außerdem als größere Ergänzung statt als kurze Zwischensequenz: Im Trailer wirken die drei Kapitel wie ein eigenes kleines Mini-Abenteuer, das in Tempo und Schauplätzen bewusst verschiedene Halo-Gefühle abdeckt.

Neue Gegner, neue Waffen und ein wuchtiger Trailer-Mix

Welche neuen Inhalte stecken spielerisch in Operation: Meteorite? Laut Trailer und den bisher genannten Details soll das Missionspaket nicht nur neue Story liefern, sondern auch neues Gameplay-Material: Dazu zählen neue Gegnertypen sowie zusätzliche Waffen aus der gesamten Halo-Reihe. Wer sich also mehr Varianz im Arsenal und bei den Gefechten wünscht, dürfte hier fündig werden.

Ein Highlight im Trailer ist ein neuer Brute-Typ, der schwer gepanzert auftritt und gerade auf Legendär zur echten Nervenprobe werden dürfte. Gleichzeitig setzt Halo Studios auf Abwechslung: Neben klassischer Boden-Action gibt es auch eine Space-Passage, in der Chief und Johnson anscheinend eine Phantom-Variante der Allianz steuern.

Und ja, ein Halo ohne Fahrzeug-Setpiece wäre kein Halo: Im Trailer ist auch eine Warthog-Sequenz zu sehen, die stark nach dem typischen Hochgeschwindigkeits-Drama aussieht, das die Reihe berühmt gemacht hat.

Release-Termin, Plattformen und Vorbestellung

Wann erscheint Halo: Campaign Evolved und für welche Systeme? Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X und PlayStation 5. Crossplay wird als plattformübergreifende Funktion genannt, außerdem sind Online-Koop und lokaler Koop Teil des Feature-Sets.

Vorbestellungen sind bereits freigeschaltet. Der Preis wurde international mit 49,99 US-Dollar kommuniziert, eine offiziell bestätigte Euro-Preisangabe für die Stores in Deutschland steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Unterm Strich wirkt die Preisansage aber so, als solle das Remake bewusst unter klassischen Vollpreis-Releases positioniert werden.

Spannend ist auch der Blick nach vorn: Aus dem Umfeld der Reihe halten sich weiter Gerüchte über Remakes von Halo 2 und Halo 3 in einem ähnlichen Stil. Gerade Halo 2 gilt bis heute als der Teil, bei dem zusätzliche Story-Inhalte am ehesten Sinn ergeben könnten, weil viele Fans das Spiel in der Rückschau als deutlich unfertiger als den Rest der Trilogie wahrnehmen.

Wie gefällt euch die Idee mit drei brandneuen Prequel-Missionen in Halo: Campaign Evolved, und seid ihr eher Team Sprint oder eher Team Original-Feeling? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.