Metal Gear Solid 4 in Master Collection Vol. 2 – erstes langes Gameplay zeigt 60 FPS

Metal Gear Solid 4 bekommt endlich wieder Bewegung in die Sache: In einem ausführlichen Livestream ist jetzt das erste längere Gameplay zur Version in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 aufgetaucht. Rund eine Stunde Material zeigt, wie sich Guns of the Patriots in der neuen Sammlung schlägt und welche Verbesserungen Konamis Neuauflage offenbar mitbringt.

Für viele Fans ist das eine kleine Sensation, denn Metal Gear Solid 4 war bislang legal nur auf PlayStation 3 spielbar, inklusive Original-Disc. Umso spannender ist der erste echte Eindruck davon, wie das Spiel auf modernen Plattformen läuft.

Der Release von Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ist aktuell für den 27. August 2026 angesetzt. Erscheinen soll die Sammlung für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Erste Eindrücke aus dem Livestream

Was zeigt das neue Gameplay konkret? Das gezeigte Material stammt aus einem Livestream des YouTube-Kanals WasyaganaTV, hinter dem Autor Mafia Kajita und Synchronsprecher Yuichi Nakamura stehen. Das Video startet direkt mit dem Beginn von Akt 1 und führt durch das erste Kapitel Ground Zero.

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Inhaltlich geht es bis zu Meryls Intro-Cutscene, also genau weit genug, um sowohl erste Stealth-Passagen als auch Übergänge zwischen Arealen, Menüs und die allgemeine Performance zu begutachten. Gerade weil Metal Gear Solid 4 traditionell stark von Inszenierung lebt, ist dieser frühe Abschnitt ein guter Gradmesser für das Gesamtpaket.

Auch interessant: Trotz aller Modernisierung wirkt das gezeigte Material nicht wie ein radikales Remake, sondern wie eine technisch aufpolierte Fassung, die das Originalgefühl offensichtlich erhalten will.

Technik-Upgrade für Guns of the Patriots

Welche Verbesserungen fallen sofort auf? Der größte Unterschied im Stream ist die Bildrate: Metal Gear Solid 4 wirkt in der Master Collection deutlich flüssiger und läuft offenbar mit 60 FPS. Auf PlayStation 3 war das Spiel auf 30 FPS limitiert, was besonders in hektischen Szenen spürbar sein konnte.

Mindestens genauso wichtig für den Spielfluss sind die Ladezeiten. Im Livestream wirken Area-Wechsel spürbar schneller, vor allem beim Übergang zwischen kleineren Abschnitten. Das klingt banal, dürfte im Alltag aber einen großen Unterschied machen, weil Metal Gear Solid 4 durch seine Struktur häufig zwischen Gameplay und nächster Szene wechselt.

Ein Detail, das Veteranen ebenfalls auffallen dürfte: Die bekannte Produktplatzierung scheint weiterhin enthalten zu sein. Im Stream ist beispielsweise weiterhin Apples iPod zu sehen, was zeigt, dass Konami hier nicht alles aus dem Original herausgeschnitten hat.

Diese Spiele stecken in Master Collection Vol. 2

Was ist in der Sammlung neben Metal Gear Solid 4 enthalten? Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 bringt neben Guns of the Patriots auch Metal Gear Solid: Peace Walker mit. Konami hat dazu bereits bestätigt, dass Peace Walker als Port der HD-Collection-Version erscheint, die ursprünglich 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Dazu kommt ein spannender Bonus für Sammler und Serienfans: Metal Gear: Ghost Babel ist ebenfalls Teil der Sammlung. Der Handheld-Ableger erschien ursprünglich 2000 für den Game Boy Color und erzählt eine alternative Zeitlinie mit Snake.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker (Port der HD-Collection-Version)

Metal Gear: Ghost Babel

Release-Termin und Plattformen im Überblick

Wann erscheint Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2? Der aktuell kommunizierte Termin ist der 27. August 2026. Damit ist der Sommer für Stealth-Fans ziemlich gut aufgestellt, zumal Metal Gear Solid 4 damit erstmals auf modernen Systemen ankommt.

Für welche Plattformen ist die Sammlung angekündigt? Offiziell genannt sind PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit ist Metal Gear Solid 4 nicht mehr an Sonys PS3-Ära gebunden, was für viele eine der wichtigsten News rund um das Franchise seit Jahren sein dürfte.

Wie ist euer Eindruck vom ersten langen Gameplay zu Metal Gear Solid 4 in der Master Collection: Freut ihr euch über 60 FPS und schnellere Ladezeiten, oder hättet ihr euch mehr sichtbare Upgrades gewünscht? Schreibt es gern in die Kommentare.