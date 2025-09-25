Metal Gear Solid: Neuer Fox Hunt Modus bringt Multiplayer-Action im Oktober

Die Gaming-Welt fiebert dem 30. Oktober 2025 entgegen, wenn Konami den heiß erwarteten Fox Hunt Modus für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlicht. Der Modus ist eine Online-Erweiterung des Spiels, das bereits im August 2025 erschienen ist und innerhalb der ersten 24 Stunden über eine Million Einheiten verkaufte. Die Beliebtheit von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigt sich auch in den beeindruckenden Verkaufszahlen und der breiten Fangemeinde, die gespannt auf neue Inhalte wartet.

Was erwartet dich im Fox Hunt Modus?

Welche neuen Features bringt der Fox Hunt Modus mit? Der Fox Hunt Modus bietet eine packende Multiplayer-Erfahrung, die den Schwerpunkt auf die charakteristischen Stealth-Mechaniken der Metal Gear-Serie legt. Bis zu 12 Spieler können in einer Partie gegeneinander antreten, wobei sie auf die bewährten Elemente des Spiels wie Tarnung und Überleben setzen müssen. Eine spannende Neuerung ist das AT-Camo-Gerät, das es dir ermöglicht, dich nahtlos in die Umgebung einzufügen. Zusätzlich gibt es den Naked Sense Scanner, mit dem du Gegenstände und Feinde in deiner Nähe ausfindig machen kannst – allerdings auf Kosten deiner Ausdauer.

Der Modus umfasst drei unterschiedliche Biome, darunter einen dichten Dschungel, und bietet zwei Regelsets, die zufällig auf jede Partie angewendet werden. Bemerkenswert ist auch, dass Konami auf Mikrotransaktionen verzichtet hat, was darauf hindeutet, dass alle freischaltbaren Gegenstände durch Fortschritte im Spiel verdient werden können, falls solche Sammlerstücke überhaupt enthalten sind.

Wann und wie kannst du den Fox Hunt Modus spielen?

Wann wird der Modus in Deutschland verfügbar sein? Der Start des Fox Hunt Modus ist für den 30. Oktober um 2 Uhr morgens deutscher Zeit (CET) geplant. Es ist wichtig, dass du deine Spielversion auf den neuesten Stand bringst, um Zugang zu diesem Modus zu erhalten. Beachte dabei, dass Fox Hunt kein plattformübergreifendes Spielen unterstützt. Das bedeutet, dass du und deine Freunde auf derselben Plattform spielen müsst, um gemeinsam antreten zu können.

Die Vorfreude auf den neuen Modus ist groß, vor allem da Konami bereits in der Vergangenheit mit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ein erfolgreiches Spiel abgeliefert hat. Das Spiel stieß trotz anfänglicher Performance-Probleme auf einigen Plattformen auf positive Resonanz und könnte durch den neuen Modus einen weiteren Anstieg der Spielerzahlen verzeichnen.

Historischer Hintergrund und Entwicklung

Wie hat sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entwickelt? Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein Remake des 2004 erschienenen Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Das Spiel setzt die Tradition der Reihe fort, indem es die Spieler in die Rolle von Naked Snake versetzt, der während des Kalten Krieges eine wichtige Mission erfüllen muss. Es ist das erste große Spiel der Metal Gear-Reihe seit 2018 und wurde von Konami Digital Entertainment entwickelt, mit Unterstützung von Virtuos aus Singapur. Das Remake zielt darauf ab, die Originalgeschichte und das Gameplay mit modernen Grafiken und Verbesserungen zu reproduzieren.

Konami, ein japanischer Videospielentwickler und -verleger, ist bekannt für seine ikonischen Spielefranchises wie Metal Gear, Silent Hill und Castlevania. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte in der Spieleindustrie und hat sich mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erneut als führender Entwickler etabliert.

Was denkst du über den neuen Fox Hunt Modus? Schreib deine Meinung in die Kommentare und teile deine Vorfreude auf die Veröffentlichung!