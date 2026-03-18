Xbox Game Pass Premium im März 2026 – South of Midnight und The Alters neu

Xbox Game Pass Premium legt mitten im März 2026 noch einmal nach und erweitert den Katalog um zwei Titel, die bei den Nutzerwertungen auffällig gut abschneiden. Neu dabei sind South of Midnight aus dem Hause Xbox Game Studios und The Alters von 11 Bit Studios. Beide Spiele tragen auf Steam das Label Sehr positiv und sind ab dem 18. März 2026 im mittleren Abo-Tier verfügbar.

Damit sind es bereits der neunte und zehnte Neuzugang, die im März 2026 im Premium-Tier gelandet sind. Insgesamt kommt Xbox Game Pass Premium im Jahr 2026 damit schon auf 36 neue Spiele. Zum Vergleich: 2025 erhielt das Abo-Modell, das bis zum 1. Oktober 2025 noch Xbox Game Pass Standard hieß, insgesamt 165 Titel.

Zwei starke Neuzugänge mit sehr guten Nutzerwertungen

Welche Spiele sind ab dem 18. März 2026 neu im Xbox Game Pass Premium? Ab sofort sind South of Midnight und The Alters Teil des Premium-Angebots und decken dabei zwei sehr unterschiedliche Spieltypen ab: actionlastiges Abenteuer auf der einen Seite, Sci-Fi-Survival mit ungewöhnlichem Kniff auf der anderen.

South of Midnight ist ein Action-Adventure von Compulsion Games, dem kanadischen Studio hinter We Happy Few und Contrast. Inhaltlich geht es in eine Welt, die stark von Southern-Gothic-Folklore geprägt ist. Ihr begleitet Hazel, die es mit gefährlichen Kreaturen aus Mythologie und Legenden des US-Südens aufnimmt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch bei den Bewertungen zeigt sich ein klares Bild: Auf OpenCritic kommt South of Midnight auf ein durchschnittliches Rating von 77 Punkten bei einer Empfehlungsrate von 68 Prozent, was dort als Strong einsortiert wird. Dazu passen eine Nutzerwertung von 80 auf OpenCritic, Sehr positive Rezensionen auf Steam sowie eine 4,4-Sterne-Wertung im Xbox Store.

Worum geht es in The Alters und warum kommt es so gut an? The Alters ist das neueste Projekt von 11 Bit Studios, bekannt durch This War of Mine und Frostpunk. Im Kern ist es ein Survival-Spiel: Als gestrandeter Weltraum-Bergarbeiter Jan Dolski müsst ihr auf einem feindlichen Planeten überleben, indem ihr alternative Versionen von euch selbst erstellt.

Genau daraus entsteht der Reiz des Konzepts: Diese alternativen Jans bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit, sodass ihr euch ein Team aus Spezialisten zusammenstellen könnt. Gleichzeitig müsst ihr die Gruppe managen, denn die verschiedenen Versionen des Protagonisten kommen nicht zwingend miteinander aus. Auf OpenCritic steht The Alters bei starken 86 Punkten im Schnitt und einer Empfehlungsrate von 95 Prozent. Auch hier gibt es 4,4 Sterne im Xbox Store und Sehr positive Nutzerrezensionen auf Steam.

Ein Blick auf den März und die nächsten bestätigten Termine

Welche weiteren Spiele sind für Xbox Game Pass Premium im März 2026 angekündigt? Nach den beiden Neuzugängen vom 18. März 2026 geht es im Abo direkt weiter: Als nächste Titel stehen Disco Elysium am 19. März 2026 und Like a Dragon: Infinite Wealth am 24. März 2026 auf dem Plan. Danach folgen Absolum am 25. März 2026 sowie The Long Dark und Resident Evil 7: Biohazard an den letzten beiden Tagen des Monats.

Zur besseren Übersicht findest du hier die kommenden Xbox-Game-Pass-Premium-Titel mit bestätigten Terminen und Plattformen:

Datum Spiel Plattformen Hinweis 18. März 2026 South of Midnight Cloud, Konsole, Handheld, PC Seit April 2025 auch in PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar 18. März 2026 The Alters Cloud, PC, Xbox Series Seit Juni 2025 als Day-One-Titel in Xbox Game Pass Ultimate verfügbar 19. März 2026 Disco Elysium Cloud, PC, Xbox Series 24. März 2026 Like a Dragon: Infinite Wealth Cloud, Konsole, Handheld, PC 25. März 2026 Absolum Cloud, PC, Xbox Series 30. März 2026 The Long Dark Cloud, Konsole, PC 31. März 2026 Resident Evil 7: Biohazard Cloud, Konsole, PC 2. April 2026 Barbie Horse Trails Cloud, Konsole, Handheld, PC 2. April 2026 Clair Obscur: Expedition 33 Cloud, Handheld, PC, Xbox Series Seit April 2025 auch in PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar 7. April 2026 Final Fantasy 4 Cloud, PC, Xbox Series

Wie lange bleibt The Alters voraussichtlich im Premium-Tier? Interessant ist vor allem The Alters, weil es bereits im Juni 2025 in Xbox Game Pass Ultimate gestartet ist. Da 12 Monate bei Third-Party-Deals ein typischer Zeitraum sind, könnte der Titel theoretisch schon ab Juni 2026 wieder aus dem Premium-Katalog verschwinden.

Was sagst du zu den beiden Neuzugängen South of Midnight und The Alters, und welche der kommenden Premium-Releases im März 2026 willst du als Erstes spielen? Schreib es gern in die Kommentare.