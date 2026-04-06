Borderlands 4 – Gratis-Skin für C4SH per Shift-Code, gültig bis 2030

In Borderlands 4 gibt es gerade einen frischen Gratis-Bonus für alle, die den neuen DLC-Vault-Hunter C4SH feiern: Nach dem Abschluss einer Community-Challenge hat Gearbox Software einen neuen Shift-Code veröffentlicht, der euch einen exklusiven Skin freischaltet. Das Goodie hört auf den Namen Like Vermillion Bucks und färbt C4SH in einen satten, tiefroten Look.

Die Aktion kommt rund zwei Wochen nach dem Release des DLC Mad Ellie und der Vault of the Damned, der C4SH überhaupt erst ins Spiel gebracht hat. Seitdem wird am neuen Charakter sichtbar viel herumprobiert, von Action-Skill-Kombos bis hin zu Build-Experimenten, die in Borderlands traditionell schnell eskalieren.

So bekommt ihr den Like-Vermillion-Bucks-Skin

Wie löst ihr den Shift-Code für den neuen C4SH-Skin ein? Der Code lässt sich entweder direkt im Spiel oder über die offizielle Shift-Einlösung nutzen. Wichtig für alle, die gerade nicht aktiv sind: Ihr müsst euch nicht stressen, denn dieser Code ist ungewöhnlich lange gültig.

Hier sind die relevanten Details zum Skin-Code im Überblick:

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Shift-Code: 3ZRT3-K59KK-W6BJ5-B3TJ3-9WT99

3ZRT3-K59KK-W6BJ5-B3TJ3-9WT99 Belohnung: C4SH-Vault-Hunter-Skin Like Vermillion Bucks (tiefroter Look)

C4SH-Vault-Hunter-Skin Like Vermillion Bucks (tiefroter Look) Gültig bis: 31. Dezember 2030

31. Dezember 2030 Einlösbar: In-Game oder über die Shift-Website

Hintergrund der Freischaltung ist eine Boss-Beatdown-Community-Challenge am Osterwochenende: Laut Gearbox wurden dabei insgesamt 524.912 Bosse mit C4SH besiegt. Der Skin ist damit ein klares Dankeschön an alle, die den DLC-Charakter in die Schlacht geführt haben.

Shift-Codes bleiben für Borderlands 4 ein wichtiges Gratis-Tool

Welche weiteren Shift-Codes bringen Skins statt Golden Keys? Shift-Codes werden in Borderlands 4 zwar oft mit Golden Keys und Loot-Boosts verbunden, aber Gearbox nutzt sie weiterhin regelmäßig für Cosmetics. Gerade diese Skin-Codes haben häufig lange Laufzeiten, was auch diesmal wieder ins Bild passt.

Falls ihr eure Sammlung ausbauen wollt, sind aktuell auch diese Shift-Codes für kosmetische Inhalte relevant, die ebenfalls bis zum 31. Dezember 2030 gültig sind:

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafa Savings-Savior-Skin

– Rafa Savings-Savior-Skin JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amon Cult-Classic-Skin

– Amon Cult-Classic-Skin JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break-Free-Pack

Unterm Strich setzt Gearbox damit weiter auf langfristige Community-Motivation. Und auch wenn die Diskussion um den Umfang des Mad-Ellie-DLCs nicht abreißt, zeigt die Aktion zumindest, dass Events und kleine Belohnungen rund um C4SH gerade ordentlich Leben in die Endgame-Routine bringen.

Habt ihr C4SH schon in eurem Build-Rotation aufgenommen und holt ihr euch den Like-Vermillion-Bucks-Skin ab, oder lässt euch der DLC eher kalt? Schreibt es gern in die Kommentare.