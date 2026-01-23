Borderlands 4 – Leak: Möglicher Switch 2-Release am 27. Februar 2026

Borderlands 4 erschien am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows-PCs und wurde von Kritikern überwiegend positiv bewertet. Nun mehren sich die Hinweise, dass die Nintendo Switch 2-Version des Spiels deutlich früher als erwartet kommen könnte – laut einem portugiesischen Händler möglicherweise schon am 27. Februar 2026.

Was ist über den geleakten Release-Termin bekannt?

Wie wahrscheinlich ist der Release am 27. Februar 2026? Laut dem portugiesischen Händler GamingReplay soll Borderlands 4 am 27. Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ursprünglich war ein Release am 3. Oktober 2025 geplant, also knapp einen Monat nach der Veröffentlichung auf anderen Plattformen. Doch kurz vor dem geplanten Datum wurde der Switch-Release verschoben – angeblich, um zusätzliche Entwicklungszeit für technische Optimierungen zu ermöglichen.

Leaked Release-Termine von Händlern sind in der Gaming-Welt keine Seltenheit — auch wenn sie oft zutreffen, sind sie nicht offiziell bestätigt. Gearbox oder Publisher 2K haben das neue Datum bislang nicht kommentiert. Dennoch ist der 27. Februar realistisch, da der Abstand zum ursprünglichen Termin überschaubar ist.

Technische Probleme als Warnsignal

Warum wurde der ursprüngliche Release verschoben? Die Switch 2-Version von Borderlands 4 wurde verschoben, um laut Gearbox „die bestmögliche Spielerfahrung“ zu liefern. Ein Grund könnten technische Schwierigkeiten gewesen sein, insbesondere, da es Berichte über verspätete Entwickler-Kits der Switch 2 gab. Zudem wurde bekannt, dass die Entwickler nur rund zwei Wochen vor dem geplanten Launch den Release verschoben haben – ein eher schlechtes Zeichen, wenn es um die Stabilität des Ports geht.

Gearbox-CEO Randy Pitchford äußerte im Juli 2025 bereits, dass die Switch 2-Version „meistens um die 30 FPS“ erreichen soll, aber bei intensiven Kämpfen oder im Multiplayer im Handheld-Modus mit Leistungseinbrüchen zu rechnen sei. Das lässt nichts Gutes für die technische Qualität des Ports erahnen.

Die Handlung von Borderlands 4 im Überblick

Worum geht es in Borderlands 4? Die Handlung setzt sechs Jahre nach den Ereignissen von Borderlands 3 an. Die neue Geschichte spielt auf dem antiken Planeten Kairos, der durch die sogenannte Moonfall-Katastrophe ins Visier der Vault Hunters gerät. Als Spieler übernimmst du die Rolle eines neuen Vault Hunters, der sich dem Widerstand auf Kairos anschließt, um den tyrannischen Herrscher, den Timekeeper, zu stürzen.

Im Verlauf der Geschichte wird der Spieler mit synthetischen Gegnern, verrückten Wissenschaftlern und gewaltbereiten Banditen konfrontiert. Das Ziel: Die Kontrolle über das Vault des Planeten erlangen und den Timekeeper besiegen.

Alle neuen Vault Hunters in Borderlands 4

Welche spielbaren Charaktere gibt es? Borderlands 4 bietet vier neue spielbare Vault Hunters, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen:

Rafa – Ein Exo-Soldat mit Fokus auf Feuerkraft und Verteidigung

– Ein Exo-Soldat mit Fokus auf Feuerkraft und Verteidigung Harlowe – Ein Gravitar, der mit Schwerkraftmanipulation kämpft

– Ein Gravitar, der mit Schwerkraftmanipulation kämpft Amon – Ein Forgeknight mit Nahkampffokus und technischen Gadgets

– Ein Forgeknight mit Nahkampffokus und technischen Gadgets Vex – Eine neue Sirene mit rätselhaften Fähigkeiten

Zusätzlich tauchen bekannte Gesichter wie Miss Mad Moxxi, Marcus Kincaid, Lilith, Amara und Zane wieder auf – teils als NPCs, teils als Verbündete.

Unterschiede zur Konsolenversion

Wie unterscheidet sich die Switch 2-Version von anderen Plattformen? Die Switch 2-Version wird technisch wahrscheinlich abgespeckt sein. Während auf PS5 und Xbox Series X/S stabile 60 FPS und hohe Auflösungen möglich sind, müssen Switch-Spieler sich mit 30 FPS begnügen – und selbst das laut Gearbox nicht konstant. Vor allem im Handheld-Modus könnten die Performance-Probleme noch deutlicher zutage treten.

Auch grafisch dürfte es Abstriche geben. Die Nutzung der Unreal Engine 5 auf einer schwächeren Hardwareplattform wie der Switch 2 bedeutet vermutlich reduzierte Details, kürzere Sichtweiten und längere Ladezeiten.

Offizielle Informationen und was noch fehlt

Was sagen Entwickler und Publisher? Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung des neuen Release-Termins. Gearbox hat sich seit der Verschiebung im Oktober 2025 nicht mehr konkret zur Switch 2-Version geäußert. Eine baldige Ankündigung oder ein Gameplay-Trailer zur Switch-Fassung wird aber erwartet – spätestens, wenn der Februar näher rückt.

Da der Titel ein bedeutender Third-Party-Release für Nintendos neue Konsole ist, dürften viele Augen auf die Umsetzung gerichtet sein. Wer empfindlich auf technische Mängel reagiert, sollte erste Tests und Reviews abwarten, bevor er zugreift.

Aktueller Veröffentlichungsstatus im Überblick

Was du als Switch-Spieler beachten solltest

Lohnt sich der Kauf der Switch 2-Version? Wenn du Borderlands 4 noch nicht gespielt hast und auf der Switch 2 zocken willst, solltest du dich auf einige technische Kompromisse einstellen. Die Story, der Koop-Modus und das Loot-System bleiben erhalten, aber die Performance könnte schwanken. Wer Wert auf flüssiges Gameplay und stabile Technik legt, ist auf den stärkeren Konsolen besser aufgehoben.

Wer hingegen mobil spielen möchte und mit grafischen Abstrichen leben kann, für den ist Borderlands 4 auf der Switch 2 eine interessante Option – vorausgesetzt, Gearbox liefert eine solide Portierung ab.

Was denkst du über den möglichen Switch 2-Launch von Borderlands 4? Wirst du zur Handheld-Version greifen oder lieber bei einer anderen Plattform bleiben? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!