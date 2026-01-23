Pokémon Legends-Z Update 2.0.1 bringt Shard-Speicher und Bugfixes

Mit dem neuesten Update auf Version 2.0.1 bringt Pokémon Legends: Z-A eine Reihe von kostenlosen Verbesserungen, die sowohl das Basisspiel als auch die Inhalte der kostenpflichtigen Mega Dimension-Erweiterung betreffen. Diese Aktualisierung sorgt für mehr Komfort im Gameplay und behebt einige ärgerliche Fehler, die das Spielerlebnis bisher trübten.

Wichtige Änderungen im Update 2.0.1

Welche Verbesserungen enthält das kostenlose Update? Die neue Version 2.0.1 bringt sowohl funktionale als auch inhaltliche Anpassungen. Besonders für Spieler, die viele Mega Shards sammeln, ist das Update ein echter Segen: Die maximale Anzahl der tragbaren Mega Shards wurde von 999 auf 9.999 erhöht. Da viele Belohnungen mehrere Hundert Shards kosten, ist diese Änderung eine spürbare Erleichterung im Alltag.

Auch beim Erwerb von Beeren wurde die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Du kannst nun mehrere Beeren gleichzeitig von einem Stand kaufen. Wer bereits den DLC Mega Dimension gestartet hat, kann darüber hinaus beim LKW Nr. 3 des Nouveau Cafés ebenfalls Beeren erwerben.

Behobene Fehler in der Mega Dimension-Erweiterung

Welche Bugs wurden mit dem Update beseitigt? Neben den Komfortverbesserungen wurden auch mehrere Fehler im Zusammenhang mit dem Mega Dimension-DLC ausgebessert. Die folgenden Probleme gehören nun der Vergangenheit an:

Pokémon blickten beim Einsatz von Attacken gelegentlich in die falsche Richtung.

Wettereffekte wie Sonnenschein blieben manchmal dauerhaft bestehen.

Shiny-Pokémon wurden nicht korrekt im Mega-Entwicklungs-Pokédex registriert.

Unpassende Szenenbilder wurden bei Missionen eingeblendet.

Die Nebenmission 188 („Starte Spezialscan!“) ließ sich unter bestimmten Umständen nicht abschließen.

Gerade der Bug bei Mission 188 führte bei einigen Spielern zu Frust. Wer davon betroffen war, sollte nun durch einmaliges Betreten und Verlassen des Hyperraums die Mission fortsetzen können.

Einordnung in den Kontext von Pokémon Legends: Z-A

Wie passt das Update in die Gesamtentwicklung des Spiels? Pokémon Legends: Z-A erschien am 16. Oktober 2025 exklusiv für Nintendo Switch und Switch 2. Es ist ein Nachfolger von Pokémon X und Y und spielt fünf Jahre später in der Kalos-Region, genauer gesagt in Lumiose City. Das Spiel setzt auf ein vollständig neues Echtzeitkampfsystem und bringt Mega-Entwicklungen zurück ins Zentrum des Gameplays.

Seit dem Release wurden mehrere kostenlose Events veröffentlicht. Mit dem kostenpflichtigen DLC Mega Dimension, der am 10. Dezember 2025 erschien, wurde der Umfang nochmals erweitert. Das aktuelle Update zeigt, dass die Entwickler weiter an Verbesserungen arbeiten – trotz der Tatsache, dass das Spiel sich bereits in einer Art „Abschlussphase“ befindet.

Gameplay-relevante Änderungen im Überblick

Änderung Auswirkung Maximale Mega Shards erhöht Von 999 auf 9.999 – erleichtert das Sammeln und Einlösen Mehrfachkauf von Beeren Effizienteres Einkaufen beim Lebensmittelstand Zusätzlicher Beerenhändler im DLC Truck Nr. 3 im Nouveau Café Fix: Fehlgerichtete Attacken Präzisere Kämpfe im Hyperraum Fix: Wetter blieb sonnig Wetterabhängige Pokémon erscheinen wieder korrekt Fix: Shiny-Registrierung Shiny-Pokémon erscheinen korrekt im Pokédex Fix: Falsche Szenenbilder Missionen wirken wieder immersiv Fix: Nebenmission 188 Mission ist wieder abschließbar

Was bringt die Zukunft für Pokémon Legends: Z-A?

Ist das Spiel damit abgeschlossen? Zwar scheint Pokémon Legends: Z-A langsam in seine Endphase überzugehen, doch es gibt noch offene Baustellen. Besonders die fehlende Pokémon Home-Kompatibilität wird von Fans bemängelt. Auch kleinere Komfortverbesserungen wären weiterhin wünschenswert – etwa beim Management von Bonuskarten oder bei der Steuerung im Battle Club.

Dennoch zeigt das Update, dass sich Game Freak weiterhin um die Community kümmert. Ob darüber hinaus noch größere Inhalte erscheinen werden, bleibt abzuwarten. Die solide Grundlage und das innovative Kampfsystem bieten jedenfalls noch viel Potenzial.

Was hältst du von den Änderungen im neuen Update? Haben sie dein Spielerlebnis verbessert? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!