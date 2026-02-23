Elden Ring Nightreign – Official Companion Guide erscheint am 27. Februar 2026

Elden-Ring-Fans warten weiter auf ein konkretes Lebenszeichen zur Elden Ring: Tarnished Edition, die nach einer Verschiebung erst irgendwann 2026 erscheinen soll. Damit die Zeit bis dahin nicht ganz so lang wirkt, bekommt das Spin-off Elden Ring Nightreign schon in wenigen Tagen ein neues, offizielles Highlight, das vor allem Lore-Nerds und Build-Tüftler ansprechen dürfte.

Am 27. Februar 2026 erscheint ein richtig fetter Neuzugang für Sammler und alle, die gern mit einem physischen Nachschlagewerk spielen: der Elden Ring Nightreign Official Companion Guide von Future Press. Wer Nightreign inklusive The Forsaken Hollows DLC rauf und runter spielt, dürfte hier genau das bekommen, was bislang gefehlt hat: eine gebündelte, sauber strukturierte Komplettübersicht, die über reine Tipps hinausgeht.

Der neue Release am 27. Februar

Was erscheint am 27. Februar 2026 für Elden Ring Nightreign? Ab dem 27. Februar 2026 ist der Elden Ring Nightreign Official Companion Guide offiziell erhältlich. Der Hardcover-Guide wird direkt als große, hochwertige Begleitpublikation beworben, die tief in die Welt von Nightreign eintaucht und dabei nicht nur Mechaniken erklärt, sondern das Gesamtpaket aus Systemen, Gegnern, Regionen und Itemisierung aufdröselt.

Wo ist der Companion Guide erhältlich? Der Verkaufsstart läuft zunächst über die Website von Future Press, während der Release im Store von Bandai Namco erst am 31. März 2026 folgt. Vorbestellungen sind bereits möglich, was gerade bei Future-Press-Büchern relevant ist, weil solche Auflagen erfahrungsgemäß nicht ewig verfügbar bleiben.

Inhalte, die für Builds und Lore wirklich taugen

Welche Inhalte stecken im Companion Guide? Laut Beschreibung ist das Buch als umfassende Ressource angelegt und deckt zentrale Bereiche ab, die man beim Spielen ständig braucht oder später gezielt nachschlagen möchte. Neben allgemeinen Systemerklärungen und Kampfgrundlagen gibt es konkrete Hilfestellungen für unterschiedliche Gegnertypen sowie eine umfangreiche Abdeckung der Weltstruktur.

Der Guide soll dabei unter anderem folgende Bereiche im Detail behandeln:

Gameplay-Mechaniken und wie sie funktionieren

Tipps zum Umgang mit verschiedenen Gegnern

Eine umfassende Bestiarium-Sektion

Eine Aufschlüsselung der Herausforderungen in Limveld

Komplette Listen zu Items, Zaubern, Skills und Waffen

Waffenwerte, mögliche Boni und relevante Statistiken

Mechaniken und Details zu Relikten

Beispiel-Builds mit Synergien aus Skills, Waffen und Ausrüstungs-Buffs

Hinweise, welche Relikte die besten Überlebenschancen bieten

Warum ist das auch für Sammler interessant? Zusätzlich fungiert der Companion Guide als eine Art Artbook. Wer die typischen Future-Press-Publikationen kennt, erwartet hier nicht nur Text, sondern auch hochwertige Layouts, saubere Illustrationen und eine Präsentation, die sich im Regal neben anderen Elden-Ring-Bänden sehen lassen soll.

Umfang, Format und Preis

Wie groß ist das Buch und was kostet es? Der Companion Guide ist mit 544 Seiten gelistet und fällt damit wirklich in die Kategorie Schwergewicht. Als Preis werden rund 45 US-Dollar genannt, was bei ähnlichen Import-Artbooks und Guidebooks hierzulande in der Praxis meist in einem Bereich von ungefähr 45 bis 55 Euro landet, je nach Store, Versand und Verfügbarkeit.

Für wen lohnt sich die Anschaffung besonders? Wer Nightreign ernsthaft spielt, dürfte den größten Nutzen aus dem Mix aus Bestiarium, Systemerklärung und Build-Beispielen ziehen. Gleichzeitig ist das Buch für alle spannend, die lieber offline nachschlagen, statt nebenbei zig Tabs offen zu haben, oder die einfach Spaß an offiziell kuratierten Lore- und Welt-Details haben.

Ein sinnvoller Zeitvertreib bis zur Tarnished Edition

Warum kommt der Release gerade jetzt gelegen? Seit der Verschiebung der Elden Ring: Tarnished Edition auf 2026 ist die Erwartungshaltung hoch, aber ein konkretes Datum steht weiterhin aus. Nach dem Release von The Forsaken Hollows gibt es zwar spielerisch genug zu tun, doch ein umfangreicher Companion Guide kann genau das liefern, worauf viele in der Community abfahren: strukturierte Einordnung, vollständige Listen und eine Grundlage zum Planen neuer Runs.

Gerade Nightreign als Mischung aus Action-RPG, Soulslike und Roguelite profitiert von sauber erklärten Systemen und nachvollziehbaren Synergien. Wenn der Guide tatsächlich so tief in Relikte, Ausrüstungs-Buffs und Build-Pfade einsteigt, wie es angekündigt ist, dürfte er für Optimierer fast schon Pflichtlektüre werden.

Holst du dir den Nightreign Companion Guide zum Release am 27. Februar 2026, oder wartest du lieber auf Neuigkeiten zur Tarnished Edition? Schreib es mir in die Kommentare.