Cyber Monday – Elden Ring reduziert: Hol dir das Top-Spiel des Jahrzehnts

Cyber Monday ist bekannt für seine verlockenden Angebote und Rabatte, die jedes Jahr Gamer in Deutschland und weltweit anlocken. In diesem Jahr sind Elden Ring und Elden Ring Nightreign für Schnäppchenjäger besonders interessant. Das von FromSoftware entwickelte und von Bandai Namco Entertainment veröffentlichte Elden Ring, das 2022 veröffentlicht wurde, zählt zu den besten Action-Rollenspielen der letzten Jahre.

Cyber Monday: Elden Ring im Angebot

Welche Cyber Monday Angebote gibt es für Elden Ring? Elden Ring, das von Kritikern als eines der besten Spiele der letzten Dekade gelobt wurde, ist derzeit zu einem unschlagbaren Preis erhältlich. Du kannst die physische Version für die PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie den digitalen Download für die Xbox Series X für nur 15 Euro ergattern. Dieser Preis gilt für die Cyber Monday-Aktion, die dieses Jahr am 1. Dezember 2025 endet.

Seit seiner Veröffentlichung hat Elden Ring über 30 Millionen Exemplare verkauft, was es zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten macht. Das Spiel bietet eine offene Welt, die du erkunden kannst, und ermöglicht es dir, mit Freunden im Multiplayer-Modus gegen mächtige Bosse anzutreten. Diese Cyber Monday-Rabatte bieten eine hervorragende Gelegenheit, eines der besten Spiele des Jahres 2022 zu einem Bruchteil des Normalpreises zu erwerben.

Elden Ring Nightreign: Multiplayer-Action im Angebot

Was macht Elden Ring Nightreign so besonders? Elden Ring Nightreign, ein Spin-off von Elden Ring, bietet ein völlig neues Multiplayer-Erlebnis. Es wurde im Jahr 2025 veröffentlicht und hat seitdem fünf Millionen Exemplare verkauft. Nightreign konzentriert sich auf roguelike und kooperative Mechaniken, bei denen du als Mitglied der Nightfarers gegen mächtige Bosse kämpfst und die Nacht zurückdrängst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Standard Edition von Elden Ring Nightreign ist derzeit für nur 24,99 Euro für die PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich. Diese Rabatte sind Teil der Cyber Monday-Aktion, die ebenfalls bis zum 1. Dezember 2025 läuft. Mit einem bald erscheinenden DLC, der Forsaken Hollows, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um in das Spiel einzutauchen und dich auf neue Abenteuer zu freuen.

Neuer DLC für Elden Ring Nightreign

Wann erscheint der neue DLC für Elden Ring Nightreign? Der Forsaken Hollows DLC wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht und bringt zwei neue Wayfarers, den Scholar und den Undertaker, ins Spiel. Zudem werden neue Bosse eingeführt, darunter zwei Nightlords und einige bekannte Feldbosse aus früheren Dark Souls-Spielen. Der DLC ist für 15 Euro erhältlich und bietet umfangreiche neue Inhalte für Fans von Elden Ring Nightreign.

Dieser DLC bietet dir die Möglichkeit, dich noch tiefer in das Spiel zu vertiefen und neue Herausforderungen zu meistern. Die Einführung neuer Charaktere und Bosse sorgt für frischen Wind und garantiert stundenlangen Spielspaß.

Weitere Cyber Monday Angebote

Welche anderen Spiele sind im Angebot? Neben Elden Ring und Elden Ring Nightreign gibt es auch Angebote für andere beliebte Spiele. Persona 3 Reload, ein Rollenspiel aus dem Jahr 2024, ist ebenfalls zu einem reduzierten Preis erhältlich. Zudem gibt es Rabatte auf die neuesten Shooter des Jahres 2025, darunter Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7.

Cyber Monday bietet dir die perfekte Gelegenheit, einige der größten Spiele der letzten Jahre zu unschlagbaren Preisen zu erwerben. Nutze die Chance, um deine Spielesammlung zu erweitern und neue Abenteuer zu erleben.

Wie findest du die Cyber Monday Angebote in diesem Jahr? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!