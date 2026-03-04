Crimson Desert: Startzeiten, Preload und Test-Embargo – das müsst ihr vor dem Release wissen

Mit Crimson Desert steht eines der ambitioniertesten Open-World-Spiele der letzten Jahre kurz vor dem Release. Entwickler Pearl Abyss, bekannt durch das Online-Rollenspiel Black Desert, bringt sein neues Action-Adventure am 19. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt.

Kurz vor dem Start wurden nun weitere Details zu den globalen Startzeiten, zum möglichen Preload sowie zum Review-Embargo bekannt. Wir fassen für euch zusammen, wann ihr loslegen könnt und wann die ersten Tests erscheinen.

Offizieller Release: Das sind die Startzeiten

Der weltweite Launch von Crimson Desert erfolgt laut offiziellen Angaben zeitgleich für alle Plattformen. In Deutschland startet das Spiel am 19. März 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit (CET).

Die internationalen Startzeiten sehen wie folgt aus:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Europa: 19. März 2026, 23:00 Uhr (CET)

Nordamerika (Westküste): 19. März 2026, 15:00 Uhr (PT)

Nordamerika (Ostküste): 19. März 2026, 18:00 Uhr (ET)

Asien: 20. März 2026, 07:00 Uhr (KST / JST)

Alle Editionen werden zeitgleich freigeschaltet. Einen früheren Zugang für Käufer teurerer Versionen wird es also nicht geben. Wer das Spiel vorbestellt hat, muss ebenfalls bis zum offiziellen Startzeitpunkt warten.

Wann erscheinen die Tests?

Wer vor dem Kauf erst unabhängige Meinungen abwarten möchte, sollte sich den 18. März 2026 vormerken. Das Review-Embargo fällt laut Publisher genau 24 Stunden vor Release, also ebenfalls um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Medien ihre Tests und Eindrücke veröffentlichen.

Ein weiteres Embargo betrifft Guides und Hilfestellungen. Dieses endet erst zum Launch des Spiels am 19. März um 23:00 Uhr. Erst dann dürfen entsprechende Tipps, Lösungswege oder Sammelguides veröffentlicht werden.

Preload: Wann könnt ihr das Spiel vorab herunterladen?

Ein offizieller Zeitpunkt für den Preload wurde bislang noch nicht bestätigt. Branchenüblich wäre jedoch eine Freischaltung etwa 48 Stunden vor dem Release. Sollte sich der übliche Ablauf bestätigen, könnte der Download also ungefähr ab dem 17. März 2026 verfügbar sein. Besonders auf Konsolen gilt ein Preload als sehr wahrscheinlich.

Auch auf PC-Plattformen wie Steam oder Epic Games Store dürfte der Download in einem ähnlichen Zeitraum starten. Eine genaue Uhrzeit steht derzeit jedoch noch aus.

Worum geht es in Crimson Desert?

Crimson Desert ist ein storygetriebenes Open-World-Action-Adventure, das in der Fantasy-Welt Pywel spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle des Söldners Kliff, der nach einem verheerenden Angriff versucht, seinen Clan der Graumähnen wieder zu vereinen.

Die Spielwelt soll mehrere große Regionen mit unterschiedlichen Landschaften und Biomen bieten. Neben der Hauptgeschichte erwarten euch zahlreiche Nebenquests, Kämpfe gegen menschliche Gegner und Monster sowie eine Vielzahl dynamischer Ereignisse.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt bislang das kampflastige Gameplay mit spektakulären Nahkampfmanövern und physikbasierten Effekten. In einigen Vorschau-Versionen wurden allerdings auch Performance-Schwankungen und eine komplexe Steuerung kritisiert. Ob diese Punkte bis zum Release noch optimiert werden konnten, dürfte sich spätestens mit dem Ende des Review-Embargos zeigen.

Startet ihr direkt zum Release oder wartet ihr auf Tests?

Der Release von Crimson Desert rückt immer näher. Während einige Spieler bereits zum Launch um 23 Uhr loslegen wollen, warten andere lieber erst die Tests am Vortag ab.

Wie sieht es bei euch aus? Startet ihr direkt am Release oder schaut ihr euch erst die Bewertungen an? Schreibt es uns gern in die Kommentare!