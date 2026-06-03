Sony hat bei der neuesten State of Play zahlreiche neue Spiele, Trailer und Release-Termine vorgestellt. Zu den größten Überraschungen gehörten God of War: Laufey, neues Gameplay zu Marvel’s Wolverine, die Rückkehr von Tomb Raider sowie die Ankündigung von Until Dawn 2.

Hier findet ihr alle wichtigen Enthüllungen der Show im Überblick.

God of War: Laufey

Die größte Überraschung des Abends war zweifellos God of War: Laufey.

Erstmals übernimmt Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus, die Hauptrolle in einem God-of-War-Spiel. Die Handlung führt Spieler in das geheimnisvolle Everywhen, das Reich verstorbener Götter.

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Release: Noch offen

Plattform: PS5

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© SIE/Santa Monica Studio

Marvel’s Wolverine

Insomniac Games zeigte erstmals ausführliches Gameplay zu Marvel’s Wolverine.

Der Trailer präsentierte brutale Kämpfe, Wolverines Regenerationsfähigkeiten und zahlreiche neue Spielszenen. Außerdem wurde endlich der Release-Termin enthüllt.

Release: 15. September 2026

Plattform: PS5

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Crystal Dynamics zeigte einen neuen Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis und gewährte weitere Einblicke in die Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer. Neben frischen Gameplay-Szenen und neuen Screenshots wurde auch der Veröffentlichungstermin am 12. Februar 2027 bestätigt.

Release: 12. Februar 2027

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2

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Until Dawn 2

Elf Jahre nach dem Original erhält der Horror-Klassiker eine Fortsetzung.

Diesmal verschlägt es eine Gruppe von Geisterjägern auf eine tropische Insel voller dunkler Geheimnisse.

Release: 2027

Plattform: PS5

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Control Resonant

Remedy setzt die Geschichte der Faden-Geschwister fort.

Anders als im ersten Teil übernimmt diesmal Dylan Faden die Hauptrolle und erkundet ein von paranatürlichen Kräften verzerrtes Manhattan.

Release: 24. September 2026

Plattform: PS5

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Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco kündigte den nächsten Hauptteil der Flugkampf-Reihe an.

Spieler übernehmen die Führung der Joker Squadron und kämpfen in spektakulären Luftschlachten gegen riesige Superwaffen.

Release: 2. Oktober 2026

Plattform: PS5

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Silent Hill: Townfall

Konami präsentierte einen neuen Trailer und bestätigte den Veröffentlichungstermin.

Im Mittelpunkt steht Simon, der auf der geheimnisvollen Insel St. Amelia ums Überleben kämpft.

Release: 24. September 2026

Plattform: PS5

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Marvel Tōkon: Fighting Souls

Das neue Marvel-Prügelspiel von Arc System Works erhielt weitere Kämpfer.

Neu bestätigt wurden Magneto, Green Goblin und Carnage.

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ILL

Der wohl verstörendste Trailer des Abends.

Das Horror-Spiel setzt auf brutalen Body Horror, realistische Verletzungen und intensive Survival-Horror-Atmosphäre.

Release: 2027

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The Lost Wild

Dinosaurier sind hier keine Monster, sondern Tiere.

Der Survival-Horror-Titel setzt auf Spannung, Beobachtung und Überleben statt auf Kämpfe gegen die Urzeitwesen.

Release: 2027

Plattform: PS5

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Dune: Awakening

Funcom bestätigte den Konsolen-Release und kündigte einen vollständigen Einzelspieler-Modus an.

Release: 22. September 2026

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

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Eure Meinung zur State of Play?

Die State of Play 2026 gehörte zu den stärksten PlayStation-Shows der vergangenen Jahre. Mit God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Until Dawn 2 hatte Sony gleich mehrere Schwergewichte im Gepäck.

Welches Spiel hat euch am meisten überzeugt? Schreibt es uns in die Kommentare.