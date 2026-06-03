Sony hat bei der neuesten State of Play zahlreiche neue Spiele, Trailer und Release-Termine vorgestellt. Zu den größten Überraschungen gehörten God of War: Laufey, neues Gameplay zu Marvel’s Wolverine, die Rückkehr von Tomb Raider sowie die Ankündigung von Until Dawn 2.
Hier findet ihr alle wichtigen Enthüllungen der Show im Überblick.
God of War: Laufey
Die größte Überraschung des Abends war zweifellos God of War: Laufey.
Erstmals übernimmt Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus, die Hauptrolle in einem God-of-War-Spiel. Die Handlung führt Spieler in das geheimnisvolle Everywhen, das Reich verstorbener Götter.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
- Release: Noch offen
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Marvel’s Wolverine
Insomniac Games zeigte erstmals ausführliches Gameplay zu Marvel’s Wolverine.
Der Trailer präsentierte brutale Kämpfe, Wolverines Regenerationsfähigkeiten und zahlreiche neue Spielszenen. Außerdem wurde endlich der Release-Termin enthüllt.
- Release: 15. September 2026
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Crystal Dynamics zeigte einen neuen Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis und gewährte weitere Einblicke in die Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer. Neben frischen Gameplay-Szenen und neuen Screenshots wurde auch der Veröffentlichungstermin am 12. Februar 2027 bestätigt.
- Release: 12. Februar 2027
- Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2
➡️ Zur News
Until Dawn 2
Elf Jahre nach dem Original erhält der Horror-Klassiker eine Fortsetzung.
Diesmal verschlägt es eine Gruppe von Geisterjägern auf eine tropische Insel voller dunkler Geheimnisse.
- Release: 2027
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Control Resonant
Remedy setzt die Geschichte der Faden-Geschwister fort.
Anders als im ersten Teil übernimmt diesmal Dylan Faden die Hauptrolle und erkundet ein von paranatürlichen Kräften verzerrtes Manhattan.
- Release: 24. September 2026
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Ace Combat 8: Wings of Theve
Bandai Namco kündigte den nächsten Hauptteil der Flugkampf-Reihe an.
Spieler übernehmen die Führung der Joker Squadron und kämpfen in spektakulären Luftschlachten gegen riesige Superwaffen.
- Release: 2. Oktober 2026
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Silent Hill: Townfall
Konami präsentierte einen neuen Trailer und bestätigte den Veröffentlichungstermin.
Im Mittelpunkt steht Simon, der auf der geheimnisvollen Insel St. Amelia ums Überleben kämpft.
- Release: 24. September 2026
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Marvel Tōkon: Fighting Souls
Das neue Marvel-Prügelspiel von Arc System Works erhielt weitere Kämpfer.
Neu bestätigt wurden Magneto, Green Goblin und Carnage.
➡️ Zur News
ILL
Der wohl verstörendste Trailer des Abends.
Das Horror-Spiel setzt auf brutalen Body Horror, realistische Verletzungen und intensive Survival-Horror-Atmosphäre.
- Release: 2027
➡️ Zur News
The Lost Wild
Dinosaurier sind hier keine Monster, sondern Tiere.
Der Survival-Horror-Titel setzt auf Spannung, Beobachtung und Überleben statt auf Kämpfe gegen die Urzeitwesen.
- Release: 2027
- Plattform: PS5
➡️ Zur News
Dune: Awakening
Funcom bestätigte den Konsolen-Release und kündigte einen vollständigen Einzelspieler-Modus an.
- Release: 22. September 2026
- Plattformen: PS5, Xbox Series X/S
➡️ Zur News
Eure Meinung zur State of Play?
Die State of Play 2026 gehörte zu den stärksten PlayStation-Shows der vergangenen Jahre. Mit God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Until Dawn 2 hatte Sony gleich mehrere Schwergewichte im Gepäck.
Welches Spiel hat euch am meisten überzeugt? Schreibt es uns in die Kommentare.