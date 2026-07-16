Pokemon Pokopia startet Zorua-Versteck und Schleich Contest ab 19. Juli 2026

Pokemon Pokopia bekommt schon in wenigen Tagen das nächste Limited-Time-Event und rückt dabei ein Einall-Pokémon wieder ins Rampenlicht. Diesmal geht es nicht um Sammelaufgaben oder Dekorationen, sondern um einen kleinen Wettkampf gegen die Zeit, der mit besonderen In-Game-Belohnungen lockt.

Das Event läuft nur eine Woche und richtet sich an alle, die in Pokopia regelmäßig einloggen oder gern mit Freunden an Bestzeiten feilen. Neben Items steht auch ein neuer Pokal als Trophäe im Fokus, der sich ideal als Sammlerstück für eure Stadt eignet.

Zeitplan und Rahmen des Events

Wann startet das neue Event in Pokemon Pokopia? Der offizielle Startschuss fällt am 19. Juli 2026, das Event endet am 27. Juli 2026. Ihr habt damit exakt eine Woche Zeit, um teilzunehmen, eure Runden zu optimieren und euch die Belohnungen zu sichern.

Im Zentrum steht der Wettbewerb Zorua Versteck und Schleich Contest, bei dem ihr mit Zorua eine Art Verstecken spielt. Anders als große Content-Drops ist das Event bewusst kompakt gehalten, soll aber durch den Zeitdruck und den Vergleich von Rekorden für Motivation sorgen.

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Pokemon Pokopia setzt damit seinen Kurs fort, das Life-Sim-Gerüst regelmäßig mit kleinen Aktionen frisch zu halten, während größere Inhalte bereits am Horizont stehen.

So funktioniert Zoruas Versteckspiel

Wie nehmt ihr am Zorua-Event teil? Damit Zorua überhaupt auftaucht, müsst ihr in der Story so weit sein, dass mindestens ein Pokémon-Center vollständig wiederaufgebaut wurde. Erst dann könnt ihr Zorua ansprechen und den Contest starten.

Wer nicht allein losziehen will, bekommt Alternativen: Ihr könnt den Wettbewerb auch über die Wolkeninseln-Zone angehen oder gemeinsam in einer anderen Welt teilnehmen. Der Clou dabei ist das Rekordsystem, denn die schnellste absolvierte Zeit wird als Bestwert für die jeweilige Stadt oder die Wolkeninseln festgehalten.

Event-Zeitraum: 19. Juli 2026 bis 27. Juli 2026

Voraussetzung: Mindestens 1 vollständig wiederaufgebautes Pokémon-Center

Modi: Eigene Welt, Wolkeninseln-Zone oder Besuch in einer anderen Welt

Ziel: Schnellste Zeit holen und den Bestwert setzen

Belohnungen: Spezielle In-Game-Preise plus neuer Pokal

Belohnungen, neue Pokémon und Blick auf den DLC

Welche Preise gibt es und kommen neue Pokémon ins Spiel? Als Belohnung winken spezielle In-Game-Preise und ein neuer Pokal als Trophäe. Neue Pokémon bringt dieses Event selbst allerdings nicht mit. Wer auf frische Begegnungen hofft, muss dafür eher auf die kommenden Inhalte schauen.

Bereits in früheren Aktionen tauchten besondere Pokémon auf, etwa Jirachi während eines Wunsch-Events. Außerdem wurde im Umfeld der DLC-Ankündigung bereits Manaphy kurz angeteasert, was bei vielen Fans die Hoffnung auf mehr mythische Begegnungen in zukünftigen Updates befeuert.

Wann erscheint der erste DLC für Pokemon Pokopia? Der Erweiterungspass umfasst drei Packs. Pack 1 trägt den Namen Bubbly Basin und soll im August 2026 starten. Inhaltlich geht es um eine neue Unterwasser-Stadt, die ihr renoviert, inklusive neuer Pokémon zum Interagieren. Parallel dazu ist außerdem ein kostenloses Update geplant, das die Fähigkeit Taucher ergänzt, um Unterwasserbereiche zu erkunden und dort ebenfalls Städte aufzubauen.

Zu Pack 2 heißt es bislang vor allem, dass zusätzliche neue Features für Ende 2026 vorgesehen sind. Pack 3 soll dann 2027 eine weitere neue Stadt bringen.

Werdet ihr beim Zorua Versteck und Schleich Contest auf Bestzeiten gehen, oder reicht euch der Pokal als Sammlerstück? Schreibt eure Meinung und eure bisherigen Event-Erfahrungen gern in die Kommentare.