Sony leitet das Ende einer Ära ein: Ab Januar 2028 sollen neue Spiele für PlayStation-Konsolen nicht mehr auf Disc produziert werden. Künftige Neuveröffentlichungen erscheinen dann nur noch digital, entweder direkt im PlayStation Store oder über Händler, die digitale Versionen verkaufen.

Das hat Sony Interactive Entertainment in einem neuen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog angekündigt. Demnach wird die Produktion physischer Spieldiscs für alle neuen Spiele, die ab Januar 2028 auf PlayStation-Konsolen erscheinen, eingestellt. Bereits veröffentlichte Spiele sowie Titel, die noch vor diesem Zeitpunkt als Disc erscheinen, sind davon nicht betroffen.

Neue PlayStation-Spiele ab 2028 nur noch digital

Die Änderung betrifft ausdrücklich neue Spiele, die ab Januar 2028 für PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden. Diese sollen künftig nicht mehr als klassische Disc-Fassung produziert werden. Stattdessen nennt Sony zwei Vertriebswege: den PlayStation Store und Händler, die digitale Fassungen anbieten.

Damit verschwindet die Disc nicht sofort aus dem PlayStation-Ökosystem. Wer bereits physische Spiele besitzt, kann diese weiterhin nutzen. Auch Spiele, die vor Januar 2028 noch als Disc erscheinen, sind laut Sony nicht betroffen. Der Schnitt gilt also nicht rückwirkend, sondern für neue Veröffentlichungen ab dem genannten Zeitpunkt.

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Trotzdem ist die Ankündigung ein massiver Einschnitt. PlayStation war über Jahrzehnte eng mit physischen Spielen verbunden – von PS1-CDs über PS2-DVDs bis zu Blu-ray-Discs auf PS3, PS4 und PS5. Ab 2028 soll dieser Teil der Plattform für neue Spiele offenbar enden.

Sony begründet den Schritt mit verändertem Kaufverhalten

Sony nennt als Grund den Wandel im Konsumverhalten. Spielerinnen und Spieler würden immer stärker digitale Medien bevorzugen, während physische Discs im Vergleich an Bedeutung verlieren. Die Entscheidung sei laut Sony eine Anpassung an diese Entwicklung in der gesamten Unterhaltungsbranche.

Für Sony hat dieser Schritt mehrere Vorteile. Digitale Verkäufe sind einfacher zu kontrollieren, benötigen keine Disc-Produktion, keine Verpackung, keinen Versand und keine klassische Lagerhaltung. Außerdem lassen sich digitale Spiele direkt über den PlayStation Store verkaufen, wo Sony die Plattform stärker selbst kontrolliert.

Für viele Spieler ist die Lage dagegen komplizierter. Digitale Spiele sind bequem, sofort verfügbar und brauchen keinen Disc-Wechsel. Gleichzeitig verlieren Käufer aber ein Stück Kontrolle. Eine Disc kann verliehen, weiterverkauft, gesammelt oder auch Jahre später unabhängig vom Store-Regal in die Konsole gelegt werden, sofern das Spiel ohne zusätzliche Online-Abhängigkeiten funktioniert.

Was bedeutet das für Sammler und Retail-Fans?

Für Sammler ist die Nachricht besonders bitter. Physische Editionen sind für viele nicht nur Datenträger, sondern Teil der Spielkultur: Cover, Steelbooks, Collector’s Editions, Regale voller Lieblingsspiele. All das könnte bei neuen PlayStation-Spielen ab 2028 deutlich eingeschränkt werden.

Zwar ist denkbar, dass Händler weiterhin digitale Codes, Downloadkarten oder Collector’s Editions ohne Disc verkaufen. Genau das deutet Sony mit dem Hinweis auf digitale Formate bei Retailern an. Eine klassische Disc-Version wäre dann aber nicht mehr Bestandteil neuer Veröffentlichungen.

Auch der Gebrauchtmarkt wäre betroffen. Ohne Disc gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, neue PlayStation-Spiele weiterzuverkaufen oder gebraucht zu kaufen. Das dürfte vor allem Spieler treffen, die Spiele nach dem Durchspielen wieder verkaufen oder bewusst günstig gebraucht einkaufen.

Alte Disc-Spiele bleiben verschont

Wichtig ist die Einschränkung in Sonys Ankündigung: Der Schritt hat laut Unternehmen keinen Einfluss auf bereits veröffentlichte Spiele oder auf Spiele, die noch vor Januar 2028 als Disc erscheinen.

Das bedeutet: Eure vorhandenen PS4- und PS5-Discs verschwinden nicht plötzlich. Auch kommende Titel, die noch vor dem Stichtag physisch erscheinen, sollen nicht betroffen sein. Ob Sony nach 2028 weiterhin Hardware mit Disc-Laufwerk anbietet, beantwortet die Ankündigung allerdings nicht ausdrücklich.

Genau hier wird es spannend. Die PS5 ist bereits in Versionen mit und ohne Laufwerk erhältlich. Sollte Sony ab 2028 keine neuen Disc-Spiele mehr produzieren, würde ein Laufwerk für künftige Veröffentlichungen deutlich weniger wichtig. Für ältere Spiele, Filme oder bestehende Sammlungen hätte es aber weiterhin Bedeutung.

Händler bleiben dabei

Sony betont, dass neue Spiele auch künftig bei Händlern verfügbar sein sollen. Allerdings spricht das Unternehmen von digitalen Formaten. Das könnte bedeuten, dass Retailer künftig stärker Downloadcodes, digitale Guthabenkarten oder andere digitale Kaufmodelle verkaufen.

Für den Handel ist das ein heikler Kompromiss. Einerseits bleiben Händler formal Teil des Geschäfts. Andererseits verlieren sie mit physischen Spielen ein Produkt, das sich ins Regal stellen, bewerben, bündeln und gebraucht weiterverkaufen lässt.

Für Käufer könnte das bedeuten: Man kauft zwar weiterhin im Laden oder bei Online-Händlern, bekommt aber keinen Datenträger mehr, sondern einen Code oder digitalen Anspruch.

Das Ende der Disc-Ära kommt nicht überraschend

Ganz überraschend kommt Sonys Entscheidung nicht. Die Branche bewegt sich seit Jahren in Richtung digitaler Verkäufe, Abos, Live-Service-Spiele und Store-Ökosysteme. Viele Spieler kaufen große Titel inzwischen ohnehin direkt digital, vor allem wegen Preloads, schnellen Downloads und Sales im Store.

Trotzdem ist ein offizieller Stichtag etwas anderes als ein schleichender Trend. Mit Januar 2028 bekommt die Disc-Ära auf PlayStation plötzlich ein klares Ablaufdatum für neue Spiele.

Für Spieler, die längst digital kaufen, ändert sich wenig. Für Sammler, Retail-Fans und den Gebrauchtmarkt ist die Ankündigung dagegen ein echter Einschnitt. PlayStation verabschiedet sich damit nicht sofort von allen physischen Spielen, aber von der Idee, dass neue PlayStation-Games selbstverständlich auch als Disc im Regal stehen.