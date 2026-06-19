GTA V Next-Gen-Upgrade – wann es gratis ist und wann du zahlen musst

GTA V und GTA Online sind längst auf PS5 und Xbox Series X|S angekommen, aber die Upgrade-Frage sorgt bis heute für Verwirrung: Gibt es wirklich ein kostenloses Next-Gen-Upgrade, und wenn ja, für wen? Die kurze Antwort lautet: Es hängt davon ab, welche Version du besitzt, auf welcher Plattform du spielst und ob es um GTA V Story-Mode, GTA Online oder beides geht.

Damit du nicht aus Versehen doppelt zahlst oder am Ende mit der falschen Version im Download landest, findest du hier die wichtigsten Wege, wie du auf die aktuelle Konsolen-Generation kommst, wann es kostenlos klappt und wo die Grenzen liegen.

Was mit Next-Gen bei GTA V und GTA Online gemeint ist

Welche Version ist die Next-Gen-Variante? Auf PS5 und Xbox Series X|S ist die aktuelle Konsolenfassung die Variante mit technischen Verbesserungen wie höheren Bildraten, besserer Auflösung, schnelleren Ladezeiten und zusätzlichen Grafikoptionen. Bei GTA Online kommen je nach Plattform auch Inhalte und Features dazu, die auf älteren Konsolen nicht oder nicht in gleicher Form verfügbar sind.

GTA Online kann auf manchen Plattformen als eigenständiger Download existieren, während GTA V zusätzlich den Story-Mode umfasst. Das beeinflusst, ob du ein Upgrade bekommst oder am Ende doch ein Paket kaufen musst.

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Außerdem solltest du im Kopf behalten, dass ein Next-Gen-Upgrade nicht automatisch bedeutet, dass du von jeder alten Version gratis auf jede neue Version springen kannst. Rockstar hat das je nach Zeitraum, Plattform und Store-Bundle unterschiedlich gehandhabt.

Kostenloses Upgrade auf PlayStation und Xbox richtig einordnen

Für wen ist das Next-Gen-Upgrade kostenlos? Ein pauschales, dauerhaft kostenloses Upgrade für alle Besitzer der PS4 oder Xbox-One-Version gibt es nicht als allgemeine Regel. In der Praxis war GTA Online zeitweise auf PS5 als kostenloser Download verfügbar, während GTA V als Gesamtpaket häufig kostenpflichtig angeboten wurde.

Wenn du heute im PlayStation Store oder im Microsoft Store unterwegs bist, zählt am Ende das, was dort für dein Konto als Preis und als Lizenz angezeigt wird. Der häufigste Stolperstein: Du besitzt zwar GTA V auf PS4 oder Xbox One, aber die Next-Gen-Version ist im Store ein eigenes Produkt und wird nicht automatisch freigeschaltet.

Wenn du ein Angebot siehst, achte auf die genaue Produktbezeichnung und den enthaltenen Umfang. Gerade bei Bundles ist entscheidend, ob nur GTA Online enthalten ist oder zusätzlich der Story-Mode von GTA V.

So gehst du auf PS5 Schritt für Schritt vor

Wie bekommst du die richtige PS5-Version? Öffne auf deiner PS5 den PlayStation Store und suche nach GTA Online oder Grand Theft Auto V für PS5. Achte darauf, dass als Plattform eindeutig PS5 angezeigt wird und nicht PS4. Falls bei dir ein Preis steht, ist das in der Regel ein Hinweis darauf, dass kein kostenloses Upgrade für deine vorhandene Lizenz greift.

Wenn du bereits eine PS4-Version besitzt, lohnt es sich zusätzlich, im Store-Menü des Spiels nach einer Versionsauswahl zu schauen, sofern sie angeboten wird. Manche Titel bieten dort explizit die Auswahl zwischen PS4 und PS5. Bei GTA kann es stattdessen so sein, dass du ein separates Produkt aufrufen musst.

Wenn du GTA Online als Standalone installiert hast und später doch den Story-Mode willst, kann es sein, dass du ein Upgrade oder ein Bundle benötigst, das GTA V vollständig enthält.

So gehst du auf Xbox Series X|S Schritt für Schritt vor

Wie findest du auf Xbox die Next-Gen-Fassung? Im Microsoft Store suchst du gezielt nach der Version für Xbox Series X|S. Achte darauf, dass die Produktseite klar die Series-Konsolen nennt. Wenn du nur die Xbox-One-Version installiert hast, bekommst du nicht automatisch die technischen Verbesserungen der Next-Gen-Fassung.

Auf Xbox kann zusätzlich relevant sein, ob ein Titel Smart Delivery unterstützt. Bei GTA V ist das nicht als generelles Gratisprinzip zu verstehen, das dich unabhängig von Produktseite und Lizenz automatisch auf die Next-Gen-Version hebt. Entscheidend ist auch hier, welche Edition du besitzt und was dir im Store zugeordnet ist.

Wenn du dir unsicher bist, hilft ein Blick in deine Bibliothek: Dort wird oft getrennt angezeigt, welche Versionen dir gehören. Installiere gezielt die Series-Version, wenn sie verfügbar ist.

Charaktertransfer und Fortschritt in GTA Online

Wie nimmst du deinen Online-Account mit? Der eigentliche Vorteil beim Wechsel auf Next-Gen ist, dass du deinen Fortschritt nicht verlieren musst. In GTA Online gibt es eine Migrationsfunktion, mit der du deinen Charakter und Fortschritt auf die aktuelle Konsolengeneration übertragen kannst.

Der Transfer ist kein automatischer Hintergrundprozess. Du musst ihn im Spiel anstoßen und dabei genau auf die Auswahl achten, damit du den richtigen Account und die richtige Plattform erwischst. Plane das am besten ein, bevor du auf der alten Version weiter spielst, wenn du sowieso wechseln willst.

GTA Online ist plattformgebunden. Ein Wechsel zwischen PlayStation und Xbox ist nicht dasselbe wie ein Versionswechsel innerhalb einer Plattformfamilie.

Typische Gründe, warum das Upgrade nicht gratis ist

Warum wird dir trotz Besitz ein Preis angezeigt? In den meisten Fällen liegt es an einem dieser Punkte:

Du besitzt GTA V auf PS4 oder Xbox One, aber die Next-Gen-Version ist als separates Produkt gelistet.

Du hast nur GTA Online oder nur den Story-Mode und erwartest ein Komplettpaket.

Du schaust im Store auf die falsche Plattformversion und siehst deshalb nicht die passende Lizenz.

Ein früheres Gratisfenster oder ein Sonderangebot gilt nicht mehr für deinen Kaufzeitpunkt.

Du nutzt Disk-Versionen und erwartest eine digitale Next-Gen-Lizenz ohne passenden Anspruch.

Wenn du diese Punkte einmal sauber prüfst, klären sich die meisten Missverständnisse sofort, ohne dass du mehrfach herunterladen oder versehentlich doppelt kaufen musst.

Was du vor dem Kauf oder Download prüfen solltest

Welche Checkliste verhindert Fehlkäufe? Bevor du auf Kaufen oder Installieren gehst, mach kurz diese drei Checks:

Stimmt die Plattformversion wirklich, also PS5 oder Xbox Series X|S? Ist klar erkennbar, ob du GTA Online allein oder GTA V inklusive Story-Mode bekommst? Wird dir der Preis als 0,00 Euro angezeigt oder als regulärer Betrag?

Gerade der zweite Punkt ist entscheidend, weil viele nur wegen GTA Online wechseln, aber später merken, dass der Story-Mode fehlt, wenn sie nur die Standalone-Version geladen haben.

Wenn du magst: Schreib in die Kommentare, auf welcher Plattform du unterwegs bist und ob du das Next-Gen-Upgrade kostenlos bekommen hast oder ob dir der Store ein kostenpflichtiges Paket angezeigt hat.