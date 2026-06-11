GTA V jetzt in GTA+ enthalten – was sich für GTA Online-Spieler ändert

Rockstar erweitert das Abo-Angebot von GTA+ um einen dicken Brocken: GTA V ist jetzt Teil von GTA+. Damit rückt nicht nur GTA Online stärker in den Mittelpunkt, sondern auch der komplette Zugang zum Basisspiel wird für Abonnenten deutlich bequemer. Gerade für alle, die Los Santos neu anfangen oder auf einer neuen Konsole wieder einsteigen wollen, ist das eine spannende Entwicklung.

GTA+ ist das kostenpflichtige Mitgliedschaftsprogramm für GTA Online und richtet sich vor allem an alle, die regelmäßig in San Andreas unterwegs sind und sich monatliche Extras sichern möchten. Mit der Aufnahme von GTA V wächst der praktische Nutzen des Abos, weil der Einstieg in die Welt von Michael, Franklin und Trevor samt Online-Komponente nun einfacher gebündelt wird.

Was sich mit GTA V in GTA+ konkret ändert

Was bedeutet es, dass GTA V zu GTA+ hinzugefügt wurde? Im Kern heißt es: Wer GTA+ abonniert, bekommt Zugriff auf GTA V als Bestandteil des Abos, statt das Spiel separat besitzen zu müssen. Das senkt die Einstiegshürde, wenn du GTA Online zocken willst, aber gerade keine aktive GTA-V-Lizenz auf der jeweiligen Plattform hast.

Wichtig ist dabei vor allem der praktische Effekt für Rückkehrer: GTA Online ist zwar das Langzeit-Zugpferd, hängt aber in vielen Situationen eng am GTA-V-Paket. Wenn beides über GTA+ sauber zusammenläuft, wird das Gesamtpaket für das monatliche Abo deutlich attraktiver.

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Gerade auf den aktuellen Konsolen, auf denen GTA Online als dauernd weiterentwickelte Live-Erfahrung läuft, ist die Kombination aus direktem Spielzugang und Abo-Boni eine klare Ansage. Du startest schneller in Los Santos, ohne dich erst durch mehrere Käufe oder Editionen wühlen zu müssen.

Warum das für GTA Online besonders interessant ist

Warum profitieren vor allem GTA-Online-Fans davon? GTA Online ist der Modus, der seit Jahren die meisten Updates, neuen Aktivitäten und wirtschaftlichen Systeme bekommt. Wer regelmäßig spielt, kennt das: Neue Inhalte bedeuten oft auch neue Einstiegspunkte für Freunde, Crews oder Zweitcharaktere.

Mit GTA V im Abo wird genau dieser Einstieg einfacher. Neue Leute in deiner Runde können leichter dazukommen, und wer nach einer Pause zurückkehrt, muss nicht zwingend zuerst herausfinden, welche Version gerade fehlt oder auf welcher Plattform das Spiel bereits vorhanden ist.

Dazu passt, dass GTA Online als eigenständige Online-Welt angelegt ist, in der du dich frei durch San Andreas bewegst, Jobs spielst, Aktivitäten abschließt und dir Schritt für Schritt ein kriminelles Imperium aufbaust. GTA+ zielt genau auf diesen Alltag ab und bekommt durch den inkludierten GTA-V-Zugang mehr Gewicht.

Für wen sich GTA+ mit GTA V lohnen kann

Für wen ist GTA+ jetzt besonders attraktiv? Vor allem für drei Gruppen: Leute, die neu einsteigen wollen, Rückkehrer nach längerer Pause und alle, die häufig die Plattform wechseln oder zusätzlich auf einer zweiten Konsole spielen möchten. In diesen Fällen spart ein inkludierter GTA-V-Zugang Zeit, Nerven und im besten Fall auch Geld gegenüber einem separaten Kauf.

Wenn du GTA V ohnehin bereits besitzt und nur gelegentlich in GTA Online reinschaust, hängt der Mehrwert stärker davon ab, wie wichtig dir die typischen GTA+-Vorteile im Monat sind. Für Vielspieler ist das Abo naturgemäß interessanter, weil sich Komfort und Boni über Zeit stärker bemerkbar machen.

Unterm Strich ist die Botschaft klar: GTA+ will nicht nur ein Bonusprogramm für Stammgäste sein, sondern ein Einstiegspaket, das GTA V und GTA Online enger zusammenführt. Dass ausgerechnet GTA V jetzt Teil des Angebots ist, fühlt sich wie ein konsequenter nächster Schritt an.

Wie findest du es, dass GTA V jetzt in GTA+ enthalten ist, und würdest du deswegen ein Abo abschließen oder ändert das für dich gar nichts? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.