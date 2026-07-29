Capcom ist mit Pragmata offenbar ein neuer Überraschungserfolg gelungen. Das im April veröffentlichte Science-Fiction-Abenteuer verkaufte sich innerhalb weniger Monate mehr als 2,5 Millionen Mal und übertraf damit sogar die internen Erwartungen des Publishers.

Der starke Start könnte nun weitreichende Folgen haben. Capcoms Corporate Officer Yoshikazu Shimauchi hält die Wahrscheinlichkeit eines Nachfolgers inzwischen für hoch. Eine offizielle Ankündigung von Pragmata 2 gibt es zwar noch nicht, doch die neue Marke dürfte bei Capcom eine Zukunft besitzen.

Capcom spricht offen über einen Nachfolger

Wie wahrscheinlich ist Pragmata 2? Laut einem Bericht von Bloomberg hat der erfolgreiche Verkaufsstart die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung deutlich erhöht.

Konkrete Entwicklungsarbeiten oder einen möglichen Erscheinungstermin bestätigte der Capcom-Manager nicht. Seine Aussage zeigt jedoch, dass der Publisher längst darüber nachdenkt, Pragmata zu einer langfristigen Spielereihe auszubauen.

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Ganz überraschend kommt das nicht. Bereits nach den ersten zwei Millionen verkauften Exemplaren teilte Capcom mit, die Möglichkeit einer Weiterentwicklung zur Serie prüfen zu wollen. Regisseur Yonghee Cho hatte ebenfalls Interesse an einer Fortsetzung geäußert, zugleich aber betont, dass die Entscheidung nicht allein bei ihm liege.

Nun kommt das bislang deutlichste Signal aus der Führungsebene des Unternehmens.

Pragmata verkauft sich besser als erwartet

Der Erfolg lässt sich an Capcoms aktuellen Geschäftszahlen ablesen. Bis zum 30. Juni 2026 wurden weltweit 2,51 Millionen Exemplare von Pragmata verkauft. Damit war die neue Marke im zurückliegenden Quartal sogar das meistverkaufte einzelne Spiel des Publishers.

Das Remake von Resident Evil 4 kam zum Vergleich im gleichen Zeitraum auf weitere 2,43 Millionen Verkäufe. Dahinter folgen Resident Evil 2 mit 1,42 Millionen und Devil May Cry 5 mit 1,29 Millionen verkauften Exemplaren.

Shimauchi zufolge übertraf Pragmata die internen Erwartungen. Zum starken Ergebnis hätten vor allem das Marketing vor der Veröffentlichung und die große Anziehungskraft von Diana beigetragen. Die junge Androidin begleitet den spielbaren Weltraumreisenden Hugh Williams und nimmt sowohl für die Handlung als auch für das ungewöhnliche Kampfsystem eine zentrale Rolle ein.

Capcom selbst führt den erfolgreichen Verkaufsstart ebenfalls auf die umfangreichen Werbemaßnahmen und die dadurch gestiegene Bekanntheit der neuen Marke zurück.

Capcom verkauft fast 24 Millionen Spiele in drei Monaten

Pragmata war allerdings nur ein Teil eines ungewöhnlich starken Quartals. Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2026 verkaufte Capcom insgesamt 23,81 Millionen Spiele. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 14,16 Millionen Einheiten.

Den größten Anteil hatten ältere Spiele aus dem Katalog des Publishers. Davon setzte Capcom innerhalb von drei Monaten 21,26 Millionen Exemplare ab – ein neuer Quartalsrekord.

Zu den meistverkauften Titeln gehörten:

Pragmata: 2,51 Millionen

Resident Evil 4: 2,43 Millionen

Resident Evil 2: 1,42 Millionen

Devil May Cry 5: 1,29 Millionen

Resident Evil 3: 1,15 Millionen

Resident Evil Requiem: 1,14 Millionen

Resident Evil 7: 1,01 Millionen

Resident Evil Village: 930.000

Monster Hunter: World: 780.000

Resident Evil 6: 710.000

Capcom profitiert dabei von einer Strategie, bei der ältere Spiele regelmäßig zu deutlich reduzierten Preisen angeboten und auf weitere Plattformen gebracht werden. Dadurch erreicht der Publisher neue Spieler, die später möglicherweise auch aktuelle Ableger zum Vollpreis kaufen.

Pragmata könnte Capcoms nächste große Marke werden

Ist Pragmata 2 bereits bestätigt? Nein. Shimauchis Aussage ist noch keine offizielle Ankündigung und verrät nicht, ob sich eine Fortsetzung bereits in Entwicklung befindet.

Die Kombination aus starken Verkaufszahlen, übertroffenen Erwartungen und den wiederholten Aussagen zum Ausbau der Marke macht einen zweiten Teil jedoch zunehmend wahrscheinlich.

Für Capcom wäre eine weitere erfolgreiche Spielereihe besonders wertvoll. Der Publisher erzielt seit Jahren enorme Umsätze mit etablierten Marken wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter und Devil May Cry. Pragmata könnte dieses Portfolio um eine neue Science-Fiction-Serie ergänzen.

Die Entwicklung des ersten Teils verlief allerdings alles andere als reibungslos. Pragmata wurde bereits 2020 angekündigt und anschließend mehrfach verschoben. Erst im April 2026 erschien das Action-Adventure schließlich für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Ob Capcom bei einem möglichen Nachfolger erneut auf Hugh und Diana setzt oder innerhalb des Pragmata-Universums eine neue Geschichte erzählt, bleibt offen.

Würdet ihr euch über Pragmata 2 freuen oder sollte Capcom lieber eine weitere neue Marke entwickeln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.