Oblivion Remastered für 1 Euro – so läuft das Steam Mystery-Bundle ab

Ein Remaster für einen Euro klingt wie ein typischer Preisfehler, ist aber aktuell tatsächlich als Chance drin: Steam-Nutzer können derzeit mit etwas Glück The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered extrem günstig abgreifen. Wichtig ist dabei vor allem der Mechanismus dahinter, denn es handelt sich nicht um einen klassischen Rabatt, sondern um ein Zufallsprinzip mit ungewissem Ausgang.

Oblivion Remastered ist seit dem Release am 22. April 2025 ein großes Thema, sowohl wegen der hohen Aufmerksamkeit als auch wegen Diskussionen rund um Langzeitmotivation und Verkaufsdynamik. Umso auffälliger ist jetzt ein Angebot, das den Titel nicht direkt senkt, sondern ihn als möglichen Gewinn in einem Mystery-Bundle versteckt.

So funktioniert die 1-Euro-Chance auf Oblivion Remastered

Wie kommt man für nur 1 Euro an Oblivion Remastered? Die Aktion läuft über ein Mystery-Bundle, bei dem du für 1 Euro einen zufälligen Steam-Key erhältst. Oblivion Remastered ist dabei als potenzieller AAA-Treffer im Key-Pool enthalten, aber eben nicht garantiert. Es ist im Kern eine Art Verlosung: Du kaufst nicht gezielt Oblivion Remastered, sondern kaufst eine Überraschung mit der Möglichkeit, dass genau dieser Key dabei ist.

Wer mehr Keys auf einmal kauft, kann den Durchschnittspreis pro Key weiter drücken. In größeren Paketen sinkt der Preis pro Key laut Aktionsdetails bis auf rund 0,67 Euro, etwa bei sehr großen Bündeln. An den Chancen auf ein bestimmtes Spiel ändert das allerdings nichts, weil die Zuteilung weiterhin zufällig bleibt.

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Zur Einordnung: Der typische Ausgang bei solchen Mystery-Aktionen sind eher kleinere Indie-Titel. Laut den Angaben zur Aktion liegt die durchschnittliche Steam-Bewertung der enthaltenen Spiele bei Sehr positiv. Das ist zwar ein nettes Qualitäts-Signal, ersetzt aber nicht die Tatsache, dass du am Ende genauso gut ein Spiel bekommst, das du nie spielen wolltest.

Inhalte, Updates und weitere mögliche AAA-Treffer

Welche Spiele können neben Oblivion Remastered auftauchen? Der Key-Pool wird regelmäßig aktualisiert und bekommt immer wieder neue Zugänge. Genannt werden als wiederkehrende oder jüngst präsente Highlights unter anderem Doom: The Dark Ages, Death Stranding 2: On the Beach in der Digital Deluxe Edition sowie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight in der Deluxe Edition. Außerdem soll auch Crimson Desert in einer Digital Deluxe Edition im Mix bestätigt worden sein.

Das Entscheidende bleibt trotzdem: Du kannst nicht auswählen. Es gibt keinen Warenkorb, in dem du Oblivion Remastered als festen Bestandteil kaufst, sondern nur die Chance, dass der Zufall dir den gewünschten Key ausspuckt. Entsprechend sollten sich vor allem Schnäppchenjäger den Deal eher als kleines Glücksspiel vorstellen und nicht als sichere Methode, ein bestimmtes Rollenspiel günstig einzusammeln.

Praktisch: Wer einen Key erhält, kann ihn ganz normal in Steam über Produkt bei Steam aktivieren einlösen. Alternativ lässt sich ein Steam-Konto mit dem Anbieter verknüpfen, um die Einlösung zu beschleunigen. Dafür muss der Steam-Account allerdings bereits mindestens 5 US-Dollar ausgegeben haben, um für die direkte Einlösung qualifiziert zu sein.

Warum der Zeitpunkt für Elder Scrolls-Fans spannend ist

Warum sorgt die Aktion gerade jetzt für Gesprächsstoff? Der Deal fällt in eine Phase, in der es rund um Xbox und Bethesda auffällige Bewegungen gibt. Zuletzt gab es eine harte Umstrukturierung mit Entlassungen bei Bethesda Game Studios. Gleichzeitig heißt es, Xbox wolle die Produktion von The Elder Scrolls 6 sowie weiteren Fallout-Projekten beschleunigen. Zusätzlich steht der Bericht im Raum, dass Obsidian Entertainment an einem neuen Fallout-Spiel arbeitet.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dieser Branchenlage und dem Mystery-Bundle ist aber nicht ersichtlich. Für Fans von Elder Scrolls wirkt der Zeitpunkt trotzdem bemerkenswert, weil Oblivion Remastered als prominentes Bethesda-Projekt plötzlich als mögliches 1-Euro-Los im Key-Pool auftaucht.

Was hältst du von Mystery-Deals mit Zufalls-Keys: cooler Nervenkitzel für Schnäppchenjäger oder am Ende eher Frust, weil man selten genau das bekommt, was man will? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.