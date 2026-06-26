Silent Hill f bekommt kostenloses Fatal Frame-Outfit-DLC, so aktiviert ihr es

Konami hat ein neues, kostenloses DLC-Paket für Silent Hill f veröffentlicht, das ab sofort verfügbar ist. Die Erweiterung ist rein kosmetisch, richtet sich aber klar an Fans japanischer Horror-Klassiker und verstärkt die Verbindung zu einer Reihe, die seit Jahren regelmäßig mit Silent Hill verglichen wird.

Konkret handelt es sich um ein weiteres Crossover mit Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake. Damit geht die Zusammenarbeit zwischen Konami und Koei Tecmo in die nächste Runde, nachdem es bereits Anfang 2026 ein Update für Fatal Frame gab, das optische Inhalte aus Silent Hill f ins Spiel brachte.

Kostenloses Crossover für Silent Hill f

Was ist im neuen Silent Hill f DLC enthalten? Das Paket trägt den Namen Crimson Butterfly DLC und liefert ein Outfit für die Protagonistin Hinako, das an die ikonische Kleidung von Mio Amakura aus Fatal Frame 2 angelehnt ist. Wer Silent Hill f nochmal starten wollte, bekommt damit zumindest einen kleinen Anstoß, einen weiteren Durchlauf mit neuer Optik zu beginnen.

Am Umfang gibt es dabei keinen Zweifel: Es handelt sich ausschließlich um ein Kostüm, also ohne zusätzliche Story-Inhalte, neue Gegner oder Gameplay-Mechaniken. Trotzdem passt das Crossover thematisch gut, weil beide Reihen für langsamen, bedrückenden Horror und eine stark atmosphärische Inszenierung stehen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die wichtigsten Infos zum Download auf einen Blick:

Kostenloser DLC: Crimson Butterfly Costume

Inhalt: Kosmetisches Outfit für Hinako im Stil von Mio Amakura

Verfügbarkeit: Ab sofort auf allen Plattformen

Voraussetzung: Patch 1.20 oder neuer

So aktiviert ihr das neue Kostüm im Spiel

Wie wird das Outfit in Silent Hill f ausgerüstet? Nach dem Update auf Version 1.20 (oder höher) lässt sich das Kostüm im Spiel über einen Hokora auswählen. Dort findet ihr im Menü die Option Change Costume, über die ihr das neue Outfit anlegen könnt.

Da es sich um einen reinen Cosmetic-Drop handelt, ist der Zugang angenehm unkompliziert. Kein Umweg über besondere Herausforderungen, keine versteckten Bedingungen, sondern einfach Update installieren, DLC laden und im Spiel aktivieren.

Wer Silent Hill f bereits durchgespielt hat, kann das Crossover auch als Anlass nehmen, nochmal gezielt in Richtung anderer Enden zu laufen. Gerade weil das Spiel mehrere Abschlüsse bietet, ist ein weiterer Run für viele ohnehin naheliegend.

Ein Crossover, das zu zwei Horror-Legenden passt

Warum werden Silent Hill und Fatal Frame so oft miteinander verglichen? Seit dem Debüt von Fatal Frame im Jahr 2001 wurden die Reihen immer wieder in einem Atemzug genannt, weil beide stark auf psychologischen Horror, Spannung durch Zurückhaltung und bedrückende Settings setzen. Der große Unterschied liegt traditionell im Kampfsystem, denn Fatal Frame ist vor allem durch die Kamera-Obscura-Mechanik bekannt geworden.

Gerade deshalb fühlt sich dieses DLC weniger wie ein Zufall an, sondern wie ein bewusstes Augenzwinkern an die Community, die beide Serien seit Jahrzehnten begleitet. Ob damit wirklich der Abschluss des gegenseitigen Austauschs erreicht ist oder ob die Kooperation noch weitergeht, bleibt offen.

Wie steht ihr zu solchen Crossover-Kostümen in Horror-Spielen, und würdet ihr euch eher kosmetische Extras oder richtiges Story-DLC für Silent Hill f wünschen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.