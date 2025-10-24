Silent Hill f – Alle Enden erreichen, so gehts! – Lösung schlechtes und bestes Ende

In Silent Hill f gibt es unterschiedlichste Enden, ganz wie in jedem Silent Hill-Spiel. Aber was muss ich tun, um ein bestimmtes Ende zu erreichen? In diesem Guide erhältst du eine vollständige Übersicht aller Voraussetzungen, die du für das jeweilige Ende benötigst. Außerdem verraten wir dir, was das Ende bewirkt. Also mach dich auf saftige Spoiler gefasst!

Alle Enden in Silent Hill f

Das normale Ende: Es rächt sich

Die Voraussetzungen, um dieses Ende freizuschalten, sind noch recht überschaubar.

Schließe die Geschichte zum ersten Mal ab.

Hier ist wichtig zu wissen, dass du beim ersten Spieldurchlauf lediglich dieses Ende erreichen kannst. Also mach dir gar nicht die Mühe, ein anderes Ende beim ersten Run erreichen zu wollen.

Alles wird gut.. oder auch nicht. © Konami/Spielcode.de

Das schlechte Ende: Fuchshochzeit

Um das nächste Ende im Spiel zu erreichen, musst du auf ein ganz bestimmtes Item im Spiel verzichten.

Du darfst Rote Kapseln nicht einmal verdrücken.

nicht einmal verdrücken. Finde das Heilige Schwert nicht und reinige es auch nicht!

nicht und reinige es auch nicht! Erhalte jedoch das Agura no Hotei-sama.

Das zweite Ende ist noch recht überschaubar und gut machbar beim zweiten Run. Der Verzicht auf die Kapseln ist durchaus realisierbar, da es genug alternative Items für die Heilung der Gesundheit und des Verstandes gibt. Es bleibt jedoch die Frage, wo du das Agura no Hotei-sama findest. Schau mal in diesen Guide hier.

Es ist kein gutes Ende, auch wenn es den Anschein macht. © Konami/Spielcode.de

Das gute Ende: Der Fuchs macht seinen Schwanz nass

Um ein gutes Ende zu erreichen, musst du auf ein hilfreiches Item im Spiel verzichten und es gibt eine neue Aufgabe, der du dich widmen solltest.

Auch hier darfst du nicht einmal das Item Rote Kapseln verschlingen.

verschlingen. Finde das Heilige Schwert , reinige es aber nicht.

, reinige es aber nicht. Erhalte also das Ungereinigte heilige Schwert .

. Erhalte das Agura no Hotei-sama.

Beim dritten Ende geht es etwas mehr ins Eingemachte. Auf die roten Kapseln musst du weiterhin verzichten und die Suche nach dem Agura no Hotei-sama bleibt nicht aus. Doch der Fokus liegt auf der Suche des Heiligen Schwertes. Du musst es in diesem Run nicht extra reinigen, es aber am Ende in deinem Besitz haben.

Das heilige Schwert hat eine große Auswirkung. © Konami/Spielcode.de

Das wahre Ende: Ebisugaoka in Stille

Um das vierte und wahrhaftige Ende zu erreichen, musst du das Spiel schon mindestens 2x abgeschlossen und 2 verschiedene Enden gesehen haben und dann startest du dein NG+ mit dieser Voraussetzung, weil das eine Grundbedingung für dieses Ende darstellt. Es wird allerdings noch ein klein wenig komplexer in der Ausführung. Schau mal hier:

Nimm keine Roten Pillen. Schließe 2x verschiedene komplette Enden ab. Erhalte das Item Agura no Hotei-sam. Finde das Heilige Schwert. Reinige das Heilige Schwert. Biete die Brosche als Opfergabe bei der Jizo-Statue an der Shimizu-Residenz dar!

Wie kann ich die Brosche opfern? Insbesondere der letzte Schritt stellt für einige eine Herausforderung dar, weil das oft vergessen wird. Du musst die Brosche opfern. Das darfst du allerdings erst bei der Rückkehr zur Shimizu-Residenz machen! Suche eine geheime Jizo-Statue kurz vor der Residenz und lege das Item hier ab.

Dieser Weg ist im NG+ passierbar, wenn du 2x Spiele abgeschlossen hast. Beim X findest du die Jizo-Statue. © Konami/Spielcode.de

Huch, wen haben wir denn da? © Konami/Spielcode.de

Das UFO-Ende: Die große Invasion aus dem Weltraum

Das UFO-Ende hat es einmal mehr in ein Silent Hill-Spiel geschafft. Falls du das UFO-Ende sehen möchtest, solltest du folgende Bedingungen erfüllt haben, bevor du ein Spiel abschließt.

Alle UFO-Radiosendungen anhören.

Alle 3x Filmplakate zu Die große Invasion aus dem Weltraum in der richtigen Reihenfolge finden, nachdem du die UFO-Radiosendungen gehört hast.

in der richtigen Reihenfolge finden, nachdem du die UFO-Radiosendungen gehört hast. Nach Erfüllung der oben genannten Bedingungen eine Filmkritik zu Die große Invasion aus dem Weltraum finden und lesen.

In alter Silent Hill-Manier gibt es innerhalb dieses Endes ein außerirdisches Schauspiel. Genieß die Show!

Konnte dir diese Lösung etwas aushelfen? Schreib es gern in die Kommentare und erzähl uns von deinen Problemen mit dem Spiel. Noch mehr Hilfen zu Silent Hill f.