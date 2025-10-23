In Silent Hill f gibt es unterschiedlichste Enden, ganz wie in jedem Silent Hill-Spiel. Und um einige der Items zu bekommen, musst du einen extra Umweg in Kauf nehmen. Das Item Agura no Hotei-sama oder auch Hotei-sama im Schneidersitz ist so ein Beispiel. In diesem Guide verrate ich dir punktgenau, wie du an das begehrte Stück herankommst, mit dem du sogar mehrere alternative Enden offenlegst!

Das Agura no Hotei-sama in Silent Hill f

Was ist das Agura no Hotei-sama? Das Agura no Hotei-sama ist ein Item im Spiel, das du finden und aufsammeln kannst. Wenn du es im Inventar führst, zählt das als erledigte Voraussetzung für mehrere der alternativen Enden. Das Item solltest du also unbedingt einsammeln.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie schalte ich das Agura no Hotei-sama frei? Um das Agura no Hotei-sama zu finden, musst du einen bestimmten Story-Fortschritt erreicht haben. Und zwar musst du in der Geschichte so weit spielen, bis du die Mission bekommst: Folge der Fuchsmaske in der Haupthalle.

Fundort von Agura no Hotei-sama

Wo finde ich das Agura no Hotei-sama? Wenn du nun in der Haupthalle bist und diese Mission auf dem Zeiger hast, kann die eigentliche Suche nach dem Item beginnen!

Jetzt kannst du diesem Weg auf der Karte folgen. © Konami/Spielcode.de

Vielleicht kennst du noch den großen Raum mit den Löchern im Holzboden aus dem ersten Spieldurchlauf? Begib dich jetzt an diesen Ort, wo du eine Geheime Wand am anderen Ende der Kammer siehst und öffne sie mit deinem zuvor erhaltenen Fokus.

Diese Wand ist eine geheime Wand. © Konami/Spielcode.de

Hinter dieser Wand liegt eine Tür, die du ab sofort im zweiten Spieldurchlauf (!) dank der Brosche öffnen kannst. Das war zuvor im ersten Run noch gar nicht möglich, weshalb die Tür bis zum Schluss verschlossen blieb. Aber das Rätsel, was sich dahinter verbirgt, wäre damit dann auch gelöst.

Laufe jetzt den Gang nach unten und folge dem Pfad über die Brücke bis zum Tempel auf der anderen Seite des Flusses. Im oberen Teil des Tempels findest du den gesuchten Punkt, wo das Item verborgen liegt. Sammle es auf dem Tisch ein!

Hier liegt Hotei-sama im Schneidersitz auf dem Tisch. © Konami/Spielcode.de

Hotei-sama im Schneidersitz ist ein Wichtiger Gegenstand. © Konami/Spielcode.de

Dieses Item hat eine Verbindung zu den Enden im Spiel. Außerdem ist das Item mit dem Auffinden und des Reinigens des Heiligen Schwertes verbunden, was du für einige der Enden ebenfalls in Kauf nehmen musst.

Wenn du mehr über die Enden erfahren möchtest, dann schau in unseren übersichtlichen Guide: Alle Enden in Silent Hill f freischalten, so gehts!