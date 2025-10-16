Silent Hill f Komplettlösung mit nützlichen Tipps & Alle Rätsel erklärt!

In Silent Hill f gibt es sehr viele kleine und große Rätsel. Denn auch neben der großen Haupträtsel ist es nicht immer ganz eindeutig, was das Spiel gerade von einem verlangt. Das passiert allen von uns. Falls du gerade irgendwo festhängst, mach dir also keine Sorgen. Wir haben hier etwas Hilfreiches für dich vorbereitet!

Schau regelmäßig in die Komplettlösung, um bei allen Rätseln und dem jeweiligen Lösungsweg bestmöglich informiert zu sein. Mit unserer Hilfe schaffst du es bestimmt, das Spiel zu meistern.

Silent Hill f: Komplettlösung mit Tipps & Tricks

Unsere Hilfen bieten dir nicht nur vollständige Lösungswege. Ich zeige dir obendrein, wie du super fix durch alle Areale marschierst und das Spiel so schnell wie möglich beendest.

Dabei habe ich überall nützliche Tipps verbaut, die dir auf deinem Abenteuer durch die neblige Stadt Ebisugaoka mit Sicherheit nützlich sein könnten.

Lösungswege durch Silent Hill

Falls dir noch ein paar Inventarplätze fehlen, dann schau mal hier rein: Inventar vergrößern, wie geht das? – Lösung

Wir verraten dir, wie du die schweren Rätsel im Spiel knackst wie eine Walnuss. © Konami/Spielcode.de

Alle Rätsel erklärt!

Die Shimizu Residenz: Alle 3x Häuser erklärt!

Spielzeit von Silent Hill f

Wir erinnern uns an Silent Hill 2 zurück: Das Original haben wir in circa 8 bis 10 Stunden durchgespielt. Das gilt für einen normalen Spieldurchlauf. Beim Remake von Silent Hill 2 gab es in etwa doppelt so viel Spielzeit und Silent Hill f schlägt in eine ähnliche Kerbe.

Im späteren Verlauf des Spiels geht es richtig zur Sache! © Konami/Spielcode.de

Wie lange geht die Spielzeit von Silent Hill f? Silent Hill f benötigt circa 16 bis 18 Stunden, um es vollständig abzuschließen. Wenn du das Spiel allerdings zu 100% (mit allen Sammelgegenständen etc.) beenden möchtet, sind es garantiert etwas über 20 Stunden.

Wenn du weitere Hilfen zu Silent Hill f benötigst, schau jetzt gerne in unsere Komplettlösung. Hier erhältst du wertvolle Tipps und Tricks wie Lösungswege für das gesamte Spiel.