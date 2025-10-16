Silent Hill f Komplettlösung mit nützlichen Tipps & Alle Rätsel erklärt!

In Silent Hill f gibt es sehr viele kleine und große Rätsel. Denn auch neben der großen Haupträtsel ist es nicht immer ganz eindeutig, was das Spiel gerade von einem verlangt. Das passiert allen von uns. Falls du gerade irgendwo festhängst, mach dir also keine Sorgen. Wir haben hier etwas Hilfreiches für dich vorbereitet!
Schau regelmäßig in die Komplettlösung, um bei allen Rätseln und dem jeweiligen Lösungsweg bestmöglich informiert zu sein. Mit unserer Hilfe schaffst du es bestimmt, das Spiel zu meistern.
Silent Hill f: Komplettlösung mit Tipps & Tricks
Unsere Hilfen bieten dir nicht nur vollständige Lösungswege. Ich zeige dir obendrein, wie du super fix durch alle Areale marschierst und das Spiel so schnell wie möglich beendest.
Dabei habe ich überall nützliche Tipps verbaut, die dir auf deinem Abenteuer durch die neblige Stadt Ebisugaoka mit Sicherheit nützlich sein könnten.
Lösungswege durch Silent Hill
- Zahlenschloss am Schreinweg: Lösungsweg zum Tor
- Vogelscheuchen-Feld: Der Weg durch das Feld – Anleitung
- Schule: Der ganze Lösungsweg für den Schlüssel zu den Bergen – 100% Lösung
- Gebetshalle: 100% Lösungsweg bis zum Heiligen Tor
- Shus wertvollste Besitztümer finden – Lösung 2x Besitztümer
- Kampf-Tipps gegen die Monstermutter
- Weg über Berg: Sugisato – Finde einen Weg in Shus Haus – Lösung
- Alle Ritualkammer-Abschnitte in der Haupthalle – 100% Lösung
- Der Rückweg zur Shimizu Residenz, runter vom Berg! – Lösung
- Shimizu Residenz alle 3x Bereiche: Wappen-Rätsel, Bilder-Rätsel & Waage-Rätsel – 100% Lösung
Falls dir noch ein paar Inventarplätze fehlen, dann schau mal hier rein: Inventar vergrößern, wie geht das? – Lösung
Alle Rätsel erklärt!
- Alle 5x Opfergaben am 1. Altarschrein richtig platzieren, so gehts! – Lösung
- Zahlenschloss am Schreinweg: Wie kann ich das Ema knacken? Schlüssel-Lösung
- Schubladen-Rätsel in Ebisugaoka: Starkes Omamori (Kiefer) finden – Tipps
- Vogelscheuchen-Rätsel – Alle Schwierigkeitsgrade erklärt! – Guide
- Schule mit allen Rätsel & Zahlencodes – Alle Zahlen-Lösungen
- Gebetshalle alle Rätsel mit allen Wappenschlüsseln – Lösung
Die Shimizu Residenz: Alle 3x Häuser erklärt!
- Shimizu Residenz: 3x Wappen, Bilder-Rätsel & Waage-Rätsel – Lösung
Spielzeit von Silent Hill f
Wir erinnern uns an Silent Hill 2 zurück: Das Original haben wir in circa 8 bis 10 Stunden durchgespielt. Das gilt für einen normalen Spieldurchlauf. Beim Remake von Silent Hill 2 gab es in etwa doppelt so viel Spielzeit und Silent Hill f schlägt in eine ähnliche Kerbe.
Wie lange geht die Spielzeit von Silent Hill f? Silent Hill f benötigt circa 16 bis 18 Stunden, um es vollständig abzuschließen. Wenn du das Spiel allerdings zu 100% (mit allen Sammelgegenständen etc.) beenden möchtet, sind es garantiert etwas über 20 Stunden.
Wenn du weitere Hilfen zu Silent Hill f benötigst, schau jetzt gerne in unsere Komplettlösung. Hier erhältst du wertvolle Tipps und Tricks wie Lösungswege für das gesamte Spiel.
