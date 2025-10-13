Silent Hill f: Gebetshalle – 3x Wappen-Rätsel & Käfig-Rätsel – Lösungsweg durchs Heilige Tor

In Silent Hill f verläufst du dich sehr schnell in der Stadt Ebisugaoka, aber nicht mit dieser Anleitung! Nachdem du das Rätsel in der Schule hinter dich gebracht hast und den Schlüssel zu den Bergen in den Händen hältst, geht es weiter im geheimnisvollen Korridor, den du passieren musst, um zum nördlichen Schrein von Ebisugaoka aufbrechen zu können. In dieser Anleitung erfährst du den ganzen Lösungsweg durch die Gebetshalle, um durch das große, heilige Tor zu durchschreiten.

Weg durch die westliche Gebetshalle

Um durch die große Tor in der Mitte zu öffnen, musst du zunächst beide Flügel der Gebetshalle meistern. Interagiere mit einer der Statuen und die jeweilige Tür öffnet sich. Wir starten mit dem westlichen Flügel. Die Mission lautet:

„Suche das fehlende Objekt, das in das Gerät passt (0/3)“

Gesucht werden also drei Objekte! Das sind allesamt runde Wappen, die du für ein Podest benötigst. Schalte im Hauptraum mit dem Podest die nördliche Wolfsstatue auf Grün, damit du den unteren Korridor (Rot/Grün) passieren kannst. Im Norden des nächsten Bereichs findest du Rinkos Zimmer (Grüner Weg).

Der erste Schalter. © Konami/Spielcode.de

Ab zu Rinkos Raum! © Konami/Spielcode.de

Hier in Rinkos Zimmer kannst du Zerknitterter Brief und ein paar Vorräte einsammeln. Wenn du mit der Lampe interagierst, schaltet du auf Rotes Licht um. Drehe nun die Puppen um und du findest das erste Geprägte Fuchswappen (rechts) bei der Puppe auf der Kommode.

Nimm diese Puppe hier! © Konami/Spielcode.de

Wenn du den Raum verlässt, findest du dich im großen Hauptraum wieder, wo du das Wappen sogleich einsetzen kannst.

Nun läufst du nochmal in den Korridor (Grün/Rot), dieses Mal aber gen Westen zum offenen Mittelraum mit dem Schalter. Nimm das leckere Inarizushi und lege den Schalter um, sodass sich die Farbe Weiß öffnet (Grün schließt). Jetzt kannst du einmal um den ganzen Mittelkomplex herum laufen gegen den Uhrzeigersinn und dann kommst du beim Raum im Westen (Weiß) heraus.

Lege erstmal den Schalter in der Mitte um! © Konami/Spielcode.de

Im dunklen Klassenzimmer findest du das Klassenbuch und wieder eine blaue Lampe, die du umschaltest. Interagiere mit dem Tisch in der Mitte des Raums und du erhältst Geprägtes Fuchswappen (vorn). Verlassen den Raum und du bist wieder in der Mitte, um das Wappen einzusetzen.

Das Wappen ist etwas versteckt, aber sehr offensichtlich platziert. © Konami/Spielcode.de

Schalte nun die südliche Statue von Rot auf Blau, um den Weg zum dritten Wappen freizulegen. Dieses Mal verzichtest du auf den südlichen Korridor und nimmst den Weg über den Norden, wo jetzt die blauen und weißen Durchgänge freiliegen zum Passieren. Das Ziel ist der blaue Durchgang im Südwesten.

Einen kleinen Schlenker laufen, bitte. © Konami/Spielcode.de

Im nächsten Raum findest du einen Brief von Rinko an Hinako und ein paar Vorräte. Bei der Lampe findest du Rinkos geheimes Tagebuch. Beide Notizen kannst du nach dem Shift nochmal aufsammeln, um veränderte Nachrichten zu lesen.

Süßes, sonst gibt’s Saures! © Konami/Spielcode.de

Und wenn du hier mit der Lampe interagierst, folgt ein Kampf. Nach der Action läufst du im Laden an die westliche Wand, um hinter einem Bonbonglas das letzte Wappen zu finden. Es ist ein Geprägtes Fuchswappen (links). Verlassen den Raum und setze das letzte Wappen ein, um die hasserfüllte Rinko grillen zu sehen!

Du erhältst den Dreifachwaage-Wappenschlüssel

Weg durch die östliche Gebetshalle

Zurück in der großen Halle setzt du den Wappenschlüssel in die linke Statue ein und interagierst nun mit der rechten Statue, um die Tür gen Osten der Gebetshalle zu öffnen.

Die Rätsel sind hier ähnlich wie im westlichen Flügel. Es gibt Statuen mit bestimmten Symbolen/Farben, die du nach und nach betätigen musst, um voranzukommen.

Sammle beim Schrein einmal Sakukos Eltern-Lehrer-Tagebuch ein und aktiviere die Statue, damit sich der Durchgang öffnet. Wir müssen Sakuko finden, also bleibt uns nichts anderes übrig, als im nächsten Raum abermals an dem Schalter zu ziehen. Laufe nun in den südlichen Raum.

Der Durchgang (Rot) bringt dich wieder in einen Umkleideraum mit Spinden. Sakukos Tagebuch liegt mitten im Raum, doch der Ziel ist der Schalter. Nun kannst du erstmals den Schalter von Rot auf Grün umschalten.

Im Nordwesten kannst du nun in den Durchgang (Grün) eintreten, wo du im mittleren Teil der Anlage einen Schalter findest. Den musst du kurz umlegen, um in den rechten Raum (Rot) zu gelangen. Hier findest du auch Sakukos Tagebuch und dann kannst du dem rechten Raum kurz einen Besuch abstatten. Hier liegt ein Schrumpeliges Aburaage, das wertvolle 500x Glaube am Schrein gibt. Es lohnt sich also!

Hier und im Nebenraum gibt es Vorräte. © Konami/Spielcode.de

Du kannst den Komplex jetzt gen Süden verlassen (Schalter auf Grün), um vom Hauptraum aus zu den Durchgängen (Grün) im Süden zu kommen. Aktiviere die Schalter, bis du bei den grünen Räumen bist. Hier läufst du nach Südwesten zum Schalter, um den Durchgang (Rot) im Osten freizulegen. Sammle die Seiten aus einem Beobachtungsprotokoll ein und es geht weiter.

Der erste Zwischenstopp und dann nach rechts durch. © Konami/Spielcode.de

Von hier aus geht es einmal zurück nach Norden zum Schalter, um die Tür (Blau) zu öffnen, die den großen Raum in der Mitte des Komplexes freilegt. Du findest noch einmal Sakukos Tagebuch und unterwegs stellen sich dir ein paar ungemütliche Zeitgenossen in den Weg. Aber dann ist der Weg zum finalen Raum endlich frei.

Im Raum mit den hängenden Käfigen gibt es eine Kleinigkeit zu erledigen. Auf dem Altar findest du ein Blatt eines Papier, was die Lösung eines Rätsels beschreibt.

Gehe wie folgt vor: Wolfstatuen beide nach links & Hasenstatuen beide nach rechts

Jetzt kannst du in der Mitte den Fessellampenschirm aus dem rechten Käfig nehmen. Und aus dem linken Käfig nimmst du den Krallenlampenschirm. Diese Schirme kannst du nun beim Altar links und rechts einsetzen und dann ist das Rätsel gelöst. Du lässt Sakuko in der Dunkelheit zurück und erhältst Weißes-Kaninchen-Wappenschlüssel.

Wenn du jetzt zurück zum großen Hauptraum läufst, dann kannst du den Schlüssel nun in der rechten Wolfsstatue einstecken und das zweite Heilige Tor öffnet sich.

Shus wertvollste Besitztümer

Es folgt ein Mini-Rätsel, bei dem du Shus wertvollste Besitztümer auswählen musst. Nur welche sind es? Hier in dieser Lösung erfährst du alles über Shus wertvollste Besitztümer.

Herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Teil der Gebetshalle gemeistert. Ich hoffe, diese Lösung war dir etwas behilflich? Welchen Part des Rätsels fandst du eher schwer? Schreibe es gerne in die Kommentare und diskutiere mit uns! Erfahre hier noch mehr über unsere Lösungen von Silent Hill f.