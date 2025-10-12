Silent Hill f – Schule vollständig gelöst für Schlüssel zu den Bergen – 100% Lösung

In Silent Hill f gibt es den ominösen Nebel, der die Stadt Ebisugaoka heimsucht. Nachdem du das neblige Reisfeld und die Vogelscheuchen hinter dich gebracht hast und nach dem Korridor ans Ende von Ebisugaoka gelangst, kommst du in die Ebisugaoka-Mittelschule.

Hier gilt es eine Hauptmission zu absolvieren: Besorge dir den Schlüssel zum Berg. Und in dieser Lösung erfährst du den vollständigen Lösungsweg durch die Schule.

Ebisugaoka-Mittelschule – Erdgeschoss

Im Erdgeschoss der Schule musst du den Schlüssel zum Hintertor suchen. Erkunde das Erdgeschoss der Schule und laufe zur Rezeption beim Haupteingang. Hier siehst du rechts einen Kasten, der leider verschlossen ist. Beim Schreiben im gleichen Raum erfährst du etwas vom Schlüssel zum Treppenhaus, den es nun zu suchen gilt.

Nimm das Stahlrohr und begib dich in den östlichen Flügel, wo du im Umkleideraum diverse Ressourcen wie einen Verband und Erste-Hilfe-Kasten für den Notfall findest. Hier siehst du an einem verschlossenen Spind ein Zahlenschloss.

Wie lautet der Code für das Zahlenschloss in der Schule? Den Code für das Zahlenschloss findest du erst, wenn du im Obergeschoss der Schule warst und den Schlüssel für den hinteren Bereich der Schule erhalten hast (siehe unten in der Lösung).

Wo kann ich in der Schule abspeichern? Suchst du in der Schule einen Speicherplatz, geht es erst einmal ab nach draußen über die offene Tür im Westen des Erdgeschosses gen Norden. Draußen findest du ein Origami der Gerüchte und einen Schrein zum Speichern. Laufe nun in die Schule zurück und es geht weiter mit der Suche nach dem Schlüssel.

Um in die große Halle in der Mitte zu des Erdgeschosses zu gelangen, benötigst du nämlich einen Schlüssel. Gleiches gilt für das Obergeschoss im Treppenhaus.

Wo sind die Schlüssel zum Treppenhaus? Im westlichen Treppenhaus findest du eine Notiz an der Wand, die auf die Blumenbeete des stellvertretenden Schulleiters hindeutet.

Der Garten in der Schule

Lohnt sich ein Ausflug in den Garten der Schule? Ja, durchaus. Hier liegt ganz im Westen bei einem Schuppen ein starker Vorschlaghammer, der dir noch nutzen könnte. Pass aber auf, da die große Monstrosität und weitere Monsterchen auf dich warten.

Außerdem gibt es im Südosten noch ein kleines Geheimnis. Laufe in den Schuppen von der östlichen Seite. Hier findest du ein Origami der Gerüchte.

Und dann wäre da ja noch das Blumenbeet: Aber wo finde ich den gesuchten Ort aus der Notiz? Schau mal hier auf den markierten Punkt auf unserer Karte. Du findest den Hauptgebäude 2F Treppenhausschlüssel im Nordwesten des Gartens an einem kleinen Blumenbeet.

Ebisugaoka-Mittelschule – 1. Stock

Mit dem Schlüssel geht es wieder zurück in die Schule und ab ins 1. Obergeschoss. Aber hüte dich vor den schrecklichen Puppen!

Im 1. Stock angekommen, sind die östlichen Türen verschlossen. Im Mittelteil findest du ein Werkzeugsatz und bei den vielen Kisten liegt ein Antiker Kamm. Der Klassenraum 3-1 ist der einzige offene Raum, wo es schließlich weitergeht.

Finde einen Weg aus dem Klassenzimmer: Blöd nur, dass dich das Klassenzimmer nicht mehr gehenlassen möchte, wenn du es einmal betreten hast?

Öffne die Geheimboxen

Im hinteren Teil liegt ein Origami der Gerüchte mit einer „netten“ Nachricht von Rinko. In der Mitte des Raumes siehst du den Ungeöffneter Umschlag und daneben die Geheimbox.

Wie öffne ich die Geheimbox? Um die Geheime Kiste zu entschlüsseln, musst du einen Blick ins Tagebuch werfen. Hier spricht Hinakos Mitschülerin ein paar wichtige Hinweise aus:

Sie bestellten den gleichen Kuchen

Es befinden sich süße und säuerliche Früchte auf dem Kuchen

Die Lösung lautet: Apfel, Kirsche, Orange + Traube, Erdbeere, Ananas

Auch wenn es irgendwie naheliegen würde, darfst du an dieser Stelle keinen Kuchen auswählen! Nachdem du alle Früchte ausgewählt hast, musst du nur noch betätigen und du kannst die Geheimbox öffnen.

Wie öffne ich die 2. Geheimbox? Das Spiel ist allerdings noch nicht vorbei, denn es gibt noch eine zweite Geheimbox. Hier gibt es wieder ein paar Hinweise:

Es ist die Rede davon, dass Hinako verstorben sei.

Sie will die „Seiten ihrer Herzens aufschlagen“.

Es wird ein Tagebuch erwähnt, ein Neuanfang und eine leere Seite

Die Lösung lautet: Offenes Buch + Tagebuch, Offenes Tagebuch, Offenes Buch

Wie öffne ich die 3. Geheimbox? Das Spiel ist auch jetzt noch nicht vorbei, denn es gibt noch eine dritte und letzte Geheimbox. Hier gibt es wieder ein paar Hinweise mit auf den Weg:

Kälte des Winters

Der Frühling und Sakura (Sonne) ergeben eine Verbindung

Blühende Blumen

Die Lösung lautet: Baum mit fallenden Blättern + Blumen, Ast

Herzlichen Glückwunsch, du bist frei! Und du bekommst nach dem Öffnen aller drei Geheimboxen den Generalschlüssel für Klassenzimmer im 1. Stock.

Klassenzimmer: Der Mädchencode entschlüsselt!

Nun kannst du endlich alle weiteren Klassenzimmer im Obergeschoss durchforsten. Im Klassenzimmer 3-2 im Osten des Flurs findest du den Haupttorschlüssel des alten Anbaus, mit dem du unten in das nördliche Gebäude gelangst. Hier in einer Notiz ist die Rede von Ayumi und einem Schlüssel mit der Aufschrift „Schlüsselkasten“, der wohl in ihrem Spind liegt. Das ist der entscheidende Hinweis für den finalen Schlüssel.

Durchsuche jetzt das Klassenzimmer 3-1, in dem mehrfach Lügnerin auf der Tafel steht. Sammle den Origami der Klagen ein, auf dem die Kombination für einen Spind steht: 377.

Weiter geht es, indem du den Haupttorschlüssel für den hinteren Bereich (Erdgeschoss) nutzt. Hier gibt es zwei Räume und eine Menge Hinweise auf die Lösungen der Umkleideraum-Spinde. Du solltest hier Folgendes im Hinterkopf behalten!

Der Mädchencode besteht aus Buchstaben, die gegen Zahlen getauscht wurden, die sich ähneln.

SATOU bedeutet 54+06

AISITERU bedeutet: 4151+??6 – ER noch unbekannt!

Das ergibt folgende Legende: 5 ähnelt einem S 4 ähnelt einem A 0 ähnelt einem O 6 ist ein U 1 ist ein I 7 ist ein D + ist ein T x ist ein Y (8 ist sicher ein B)



In Klassenzimmer 2-1 findest du die Notiz eines Studenten, der Mädchencodes lesen kann. 84*4 ergibt zum Beispiel einen Geheimcode: BA*A.

Sammle den Umkleideschlüssel und laufe danach zu den Umkleiden. © Konami/Spielcode.de

In Klassenzimmer 2-2 saß Asakura Ayumi in Reihe 4, Platz 2 und du findest hier den wichtigen Umkleideschlüssel für den zweiten (rechten) Umkleideraum im Erdgeschoss der Schule. Hier steht sogleich noch eine Notiz mit der Aufschrift BUS. Außerdem liegt hier noch ein Origami der Klagen, mit der Aufschrift AOI, die eine Kombination für einen Spind darstellen soll. Nur welchen?

Lösungen aller Spindkombinationen

AOI ist eine Spindkombination, aber welche? -> Diese Spindkombination lautet: 401 und du gibst sie im ersten Spind (linker Umkleideraum) ein, der offene Spind gibt dir nun ein weiteres Origami der Klagen.

Es gibt mehrere Codes, die du alle knacken musst. © Konami/Spielcode.de

Das Origami spricht von Sugas Spind. Die Rede ist von einem Hilfreruf.. meint sie SOS? Klingt nach einem Plan! Wir probieren nun zunächst Sugas Spind im rechten Nachbarzimmer aus.

SOS ist eine Spindkombination, aber welche? -> Diese Spindkombination lautet: 505 und du gibst sie ganz entspannt bei Sugas Spind ein. Du erhältst hier den Schulranzen, der die Inventarkapazität +1 erhöht!

Sugas Spind erhöht dein Inventar. © Konami/Spielcode.de

BUS ist eine Spindkombination, aber welche? -> Diese Spindkombination lautet: 865 und du gibst sie beim mittleren Spind (Asakura Ayumi) ein. Hier findest du den Schlüsselschrankschlüssel für die Rezeption, ein wichtiges Schlüssel-Item zum Vorankommen in der Story.

Der wichtigste Zahlenschloss-Code entschlüsselt. © Konami/Spielcode.de

Wofür steht der zusätzliche Code TT? Der letzte Geheimcode lautet TT. Das sind die Initialen für Tsuchiya Taiko, dessen Code: 377 wir dank der Mitschülerin quasi umsonst spendiert bekommen haben. Gib diesen Code am rechten Spind von Tsuchiya Taiko ein. Du erhältst ein starkes Omamori, und zwar den Omamori (Wolf), der deinen Schaden bei Waffen mit hoher Haltbarkeit erhöht.

Nun haben wir alle Zahlenschlösser geknackt! © Konami/Spielcode.de

Nutze nun den Schrankschlüssel an der Rezeption und du hast es geschafft. Du erhältst den Schlüssel zu den Bergen. Damit kannst du nun die Ketten-Tore im Nordosten von Ebisugaoka öffnen. Suche deine beiden Mitschüler Shu und Rinko im Westen des Erdgeschosses der Schule auf und es geht weiter!

Ich hoffe, diese Lösung war dir etwas behilflich? Welchen Part des Rätsels in der Schule findest du am schwierigsten? Schreibe es gerne in die Kommentare und diskutiere mit uns! Erfahre hier noch mehr über unsere Lösungen von Silent Hill f.