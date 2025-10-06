Silent Hill f – Vogelscheuchen-Rätsel ALLE Schwierigkeitsgrade gelöst! – Guide

In Silent Hill f gibt es den ominösen Nebel, der die Stadt Ebisugaoka heimsucht. Nachdem du den Schreinweg erfolgreich passiert bist und die Stadt gen Osten verlässt, kommst du nach einer kleinen Bosseinlage zum Vogelscheuchen-Rätsel, bei dem du gleich mehrere gespenstige Vogelscheuchen identifizieren musst.

Aber welche Vogelscheuchen sind die richtigen? Und wie entkomme ich dem Nebelfeld? Diese Antworten erhältst du hier in dieser kompakten Lösung. Ich verrate dir jede Lösung für alle Vogelscheuchen auf allen Schwierigkeitsgraden.

Vogelscheuchen-Rätsel in Silent Hill f

Wie löse ich das Vogelscheuchen-Rätsel? Nachdem du das Nebelfeld betreten hast, siehst du einen merkwürdig aussehenden, weißen Kopf vor dir auf dem Feld, der von einigen Vogelscheuchen umgeben ist. Die Aufgabe besteht darin, die korrekte Vogelscheuche zu identifizieren und ihrer Weganweisung zu folgen. Den nötigen Hinweis birgt sogleich der Kopf mit der Notiz.

Das Folgen der Richtung stellt dabei kein Problem dar, denn du musst wirklich nur in die Richtung laufen, in die die Vogelscheuche mit ihrer Hand zeigt (diese Events musst du jedoch triggern, bevor es überhaupt weitergehen kann). Doch das Identifizieren ist da schon eine etwas andere Hausnummer.

Wichtiger Tipp: Du solltest wirklich immer die korrekte Vogelscheuche wählen. Ansonsten erwachen die falschen Vogelscheuchen eine nach dem anderen zum Leben und das geht an die Ressourcen!

Vogelscheuche Nummer #1 – Geschichte

Die Vogelscheuchen unterscheiden sich auf den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden voneinander, weshalb du auf jeder Stufe nach anderen Puppen schauen musst. Die erste Vogelscheuche auf dem Schwierigkeitsgrad: Geschichte findest du direkt links von dem aufgehängten Kopf. Sieh einfach nach dieser Puppe!

Vogelscheuche Nummer #2 – Geschichte

Die zweite Lösung beläuft sich auf die Puppe, die recht zentral steht. Lauf mitten ins Feld an dem Kopf vorbei und du siehst eine Puppe, die über ihren Rücken hängt und dich quasi ansieht. Laufe einmal um die Puppe herum und interagiere mit ihr. Bei ihr steckt der Hinweis versteckt in der rechten Seite.

Vogelscheuche Nummer #3 – Geschichte

Die dritte Vogelscheuche auf dem leichten Schwierigkeitsgrad findest du rechts an dem drapierten Kopf dran vorbei. Den Hinweis bei dieser Puppe, die den Kopf etwas verdreht hat, steckt im Rücken, da sie von hinten erdolcht wurde.

Vogelscheuche Nummer #4 – Geschichte

Die vierte Vogelscheuche ist umgeben von unzähligen weiteren. Suche direkt hinter dem drapierten Kopf. Du siehst zwei weibliche Puppen, die quasi hintereinander stehen. Wähle die vordere, die ein Tänzchen vollzieht, bei der die hintere Puppe die Arme verschränkt hat. Die Notiz steckt in der linken Seite der Vogelscheuche.

Vogelscheuche Nummer #5 – Geschichte

Die letzte Vogelscheuche auf diesem Schwierigkeitsgrad ist die hinterste, vom Kopf (kommende Laufrichtung) aus gesehen. Du musst einmal durch alle Puppen laufen und sie sieht aus, als wäre sie gekreuzigt worden. Die Notiz steckt in ihrer rechten Schulter.

Vogelscheuche Nummer #1 – Schwer

Der erste Hinweis auf dem Schwierigkeitsgrad: Schwer führt dich zur Vogelscheuche links außen, in der eine Nachricht über der linken Brust steckt (von dir aus oben rechts gesehen). Sieh dir dieses Schaubild hier ganz genau an, um die korrekte Puppe zu identifizieren.

Vogelscheuche Nummer #2 – Schwer

Die nächste Vogelscheuche führt dich vorbei an einem Zaun. Hier warten die nächsten stillstehenden Gesellen auf dich, die dir ans Leder wollen. Der Hinweis zur richtigen Puppe führt dich zu der Vogelscheuche, die zentral neben dem Zaun steht. Sie schaut nach unten links und hat ein Beil in der rechten Hand. Sie wurde von hinten erstochen. Die Nachricht steckt in ihrer rechten Brust (von dir aus links gesehen).

Vogelscheuche Nummer #3 – Schwer

Von der zweiten Vogelscheuche geht es weiter, bis du zum nächsten Hot Spot kommst. Hier stehen äußerst viele der Monstrositäten herum, also Vorsicht! Du musst die Puppe wählen, die ganz links außen steht und sich nach hinten beugt. Ihre Hände sind in Seilen gewickelt und sie trägt die Notiz in ihrem Bauch.

Vogelscheuche Nummer #4 – Schwer

Die gute Vogelscheuche Nummer #4 steht beim nächsten Hot Spot ganz rechts außen. Sie hat ihren Kopf nach rechts auf ihre Schulter gebeugt. Die Notiz steckt indes in ihrer rechten Bauchseite.

Vogelscheuche Nummer #5 – Schwer

Die letzte Vogelscheuche ist hier auch die schwierigste. Sammle das Yokan auf den Weg auf und sieh dir die Notiz dahinter an. Die Rede ist von zwei Vogelscheuchen, also gilt es ein Paar zu finden. Im hinteren Teil (kurz vor Ende) siehst du zwei Damen, die nach links und rechts schauen (hinter ihnen steht ein Junge). Wähle die rechte Dame und zieh ihr die Notiz aus der rechten Schulter.

Vogelscheuche Nummer #1 – Verloren im Nebel

Die Vogelscheuchen auf dem letzten Schwierigkeitsgrad: Verloren im Nebel sind wenig überraschend auch am schwersten zu finden. Aber keine Sorge, mit dieser Lösung klappt auch dieses Unterfangen!

Du findest Vogelscheuche Nummer #1 ebenfalls noch recht einfach direkt links neben dem Kopf mit der Notiz. Den Hinweis findest du in ihrer linken Brust.

Vogelscheuche Nummer #2 – Verloren im Nebel

Etwas komplizierter wird es da schon bei Vogelscheuche Nummer #2. Die korrekte Puppe steht am anderen Ende des Kreises, wenn du an dem Kopf vorbeiläufst, siehst du in der Mitte einen kleinen Jungen tanzen. Laufe an dem Jungen vorbei und du siehst eine Puppe, die gekreuzigt wirkt. Ziehe den Nagel mit dem Hinweis aus ihrer rechten Schulter und es kann weitergehen.

Vogelscheuche Nummer #3 – Verloren im Nebel

Nun suchst du die Puppe, die mit ihrem Kopf vorne überhängt. Sie befindet sich am äußeren Rand, wenn du die Szenerie betrachtest, in der eine Puppe im Inneren liegt, um die alle anderen tanzen. Den Hinweis findest du in ihrer linken Seite.

Vogelscheuche Nummer #4 – Verloren im Nebel

Für die vorletzte Vogelscheuche läufst du an dem weißen Kopf vorbei. Auf der rechten Seite siehst du eine Frau, hinter der ein Mann steht. Diese Puppe sieht aus, als würde sie ein Tänzchen vollziehen. Sie trägt den nötigen Hinweis im Bauch.

Vogelscheuche Nummer #5 – Verloren im Nebel

Die letzte Puppe hat es dann noch einmal in sich! Beim weißen Kopf läufst du nach rechts, bis du zu den Vogelscheuchen kommst, vor denen ein kleiner Junge liegt. Von hier aus läufst du weiter nach links über das freie Feld. Irgendwann siehst du eine einsame Puppe, die an einem Zaun steht. Das ist die korrekte Vogelscheuche, der du den Hinweis aus der rechten Schulter ziehen kannst.

Ich hoffe, dieser Guide konnte dir etwas behilflich sein. Welche Vogelscheuche findest du eigentlich am schwierigsten? Schreibe es gerne in die Kommentare und diskutiere mit uns! Erfahre hier noch mehr über unsere Lösungen von Silent Hill f.