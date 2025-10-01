Silent Hill f: Zahlenschloss am Schreinweg, das Ema knacken! Schlüssel-Lösung

In Silent Hill f kommt es schon in den ersten Spielstunden zu einem schwierigen Rätsel. Es gilt, einen besonderen Schlüssel zu finden. Doch das geht nur, wenn du zuvor drei richtige Ema zuordnest und ein Zahlenschloss-Code knackst. In dieser Lösung erfährst du, wie du alle korrekten Ema-Teile findest, um den Schreinweg zu passieren. Ich verrate dir den schnellsten Weg zur Lösung durch das große Tor im Norden.

Der Schreinweg in Silent Hill f – Lösungsweg

Nachdem du das Rätsel mit den Opfergaben erfolgreich gemeistert und der ominösen Gestalt bis zum nordöstlichen Schrein gefolgt bist, kommst du draußen auf dem Schreinweg zu einem Rätsel. Es gilt, drei Teile für einen Schloss-Code zu finden. Diesen Code kannst du erst eingeben, wenn du diese Aufgabe abgeschlossen hast:

„Finde das korrekte Ema.“

Dieses Rätsel besteht aus mehreren Teilen, um schließlich an den Schlüssel für das große Nordtor zu gelangen. Du benötigst zum einen ein fehlendes Stück des Codes des Zahlenschlosses und zum anderen musst du auch in Erfahrung bringen, was das für ein Ema ist und wie das zu deuten ist.

Das glaube ich auch… © Konami/Spielcode.de

Von dem nordöstlichen Schrein, wo du den Schloss-Code später eingibst, läufst du erst einmal gen Süden zum Schrein in der Mitte, wo du das Kaiken aufsammelst. Dieser Dolch ist eine Hilfe gegen die hiesigen Bedrohungen.

Omamori (Katze)

Ein kleiner Bonustipp: Du findest hier auf dem Schreinweg übrigens ein besonderes & kostenloses Omamori (Katze), das du dir ganz einfach abholen kannst. Es liegst im Süden des Schreinwegs bei den vielen, verschwommenen Ema. Hier bei den verschwommenen Symbolen siehst du rechts außen ein Wesen, das an ein Eichhörnchen erinnert. Drehe das Symbol um und das Omamori gehört dir!

Ein süßes Eichhörnchen… © Konami/Spielcode.de

Das korrekte Ema finden: die drei Teile!

Auf der hiesigen Karte siehst du, wo du die 3 Bruchstücke für das Ema suchen musst. Laufe nach und nach die Hot Spots ab, um an die Lösung zu gelangen. Das Rätsel lautet wie folgt:

„Ein Blitz, der vom Himmel herabschlug, spaltete den verrotteten Baum. Aus der Erde wächst Kudzu, der Prophet des ewigen Wohlstands.“

Wer oder was ist ein Kudzu? © Konami/Spielcode.de

Blitzschlag: Der Blitz, der in einen verrotteten Baum einschlägt, ist bei den vielen Symbolen im Südwesten zu finden. Hier hängen ein paar Ema, die hinter einem verschlossenen Tor (von Norden aus) liegen. Suche das Ema mit einem auffälligen Blitz-Symbol. Es ziert einen Kreis mit zwei Strichen auf der Rückseite. Verrotteter Baum: Den verrotteten Baum findest du im äußersten Westen (Nordwesten) des Schreinwegs. Suche das Symbol mit dem gespaltenen Baum, sieh es dir näher an und drehe es um. Dabei heraus kommt ein Kreis-Symbol mit einem Kreuz in der Mitte. Kudzu: Was ist ein Kudzu? Mit Kudzu ist eigentlich eine Pflanzenart gemeint, weshalb du im Süden des Schreinwegs nach einer grün-violetten Pflanze suchen solltest.

Die Teilstücke sind sehr auffällig, da sie sich von den anderen einzigartig unterscheiden. © Konami/Spielcode.de

Diesen Baum gibt es zum Beispiel nur ein einziges Mal, während sich die anderen wiederholen. © Konami/Spielcode.de

Wo finde ich das fehlende Zifferblatt? Das verschwundene Zifferblatt liegt ebenfalls hinter einem Symbol versteckt. Dieses Kärtchen ziert ein paar grüne Blätter mit einer violetten Blüte. Hinter diesem Symbol findest du das Zifferblatt des Zahlenschlosses mitsamt eines Symbols, womit du das Rätsel am Zahlenschloss nun auch lösen kannst.

Jetzt hast du alle Teile des Ema korrekt zusammengetragen, um das Rätsel am Schrein im Nordosten zu lösen. Hier siehst du noch einmal alle Symbole, die du gleich in das Schloss eingeben musst!

Jetzt bin ich auch schlauer. © Konami/Spielcode.de

Wenn du die Symbole in das Zahlenschloss eingegeben hast, kannst du den Schreinweg erfolgreich passieren, indem du dir den Steinschlüssel im Inneren schnappst.

Es ist das große, grüne Ding auf dem Potest. Es ist ein Schlüssel aus Jade, den du in die Inari-Statue einschieben kannst, die du am nördlichen Ende des Schreinwegs findest. Renn nach der Zwischensequenz über den Schreinweg, so schnell du kannst.. und interagiere mit der Wolfsstatue! Dann hast du es schließlich geschafft. Fürs Erste.

Ein wunderschöner Jadeschlüssel. © Konami/Spielcode.de

Ich hoffe, dieser Guide konnte dir etwas weiterhelfen, damit du blitzschnell in der Hauptgeschichte des Spiels vorankommst.